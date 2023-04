Emis et UnitedHealth prolongent la date d'arrêt de l'offre publique d'achat

Emis Group PLC - éditeur de logiciels de santé basé à Leeds - annonce qu'il a l'intention, avec Bordeaux UK Holdings II Ltd, de procéder à une enquête de phase deux de la part de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA). Cette décision fait suite au rejet par la CMA britannique de la mesure corrective proposée par Emis pour résoudre les problèmes de concurrence à l'issue de la première phase de l'enquête. Emis déclare qu'elle s'engagera "de manière constructive et en collaboration" avec la CMA au cours de la deuxième phase de l'enquête. En conséquence, Emis et Bordeaux UK conviennent de repousser au 30 juin 2024 la date limite de réalisation de l'acquisition d'Emis.

Bordeaux UK Holdings II est une filiale d'Optum Health Solutions UK Ltd et une filiale à 100 % du fournisseur de soins de santé gérés UnitedHealth Group Inc. basé dans le Minnesota, aux États-Unis. En juin de l'année dernière, Emis a accepté une proposition de rachat de 1,24 milliard de livres sterling par Optum Health, qui est une filiale de UnitedHealth.

Cours actuel de l'action Emis : 1 474,00 pence

Variation sur 12 mois : + 7,6 %.

Cours actuel de l'action UnitedHealth : 512,00 USD

Variation sur 12 mois : baisse de 3,7

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.