Emis prend acte de l'approbation par un tribunal de la prolongation de la date de son rachat

Emis Group PLC - producteur de logiciels de soins de santé basé à Leeds - signale qu'un tribunal a prolongé jusqu'au 30 juin 2024 la date d'arrêt de son projet de rachat par UnitedHealth Group Inc. En juin de l'année dernière, Emis a accepté le rachat pour un montant de 1,24 milliard de livres sterling. Plus tôt dans la journée de jeudi, Emis a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'opération soit effective au dernier trimestre 2023 ou au premier trimestre 2024, sous réserve de l'approbation de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (Competition & Markets Authority). Plus tôt, Emis a annoncé une hausse de 7,8 % de son bénéfice annuel avant impôts en 2022, passant de 36,1 millions de livres sterling à 38,9 millions de livres sterling, et a déclaré un paiement final de 21,1 pence, soit une hausse annuelle de 20 % par rapport à 17,6 pence. Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise s'est déclarée confiante quant à la réalisation des prévisions pour l'année 2023.

Cours actuel de l'action : 1 320,00 pence, en baisse de 0,6 % jeudi

Variation sur 12 mois : en hausse de 0,9

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

