AIM - GAGNANTS

Emis Group PLC, en hausse de 25% à 1 910,32 pence, fourchette de 12 mois 1 250,00 pence-1 914,00 pence. Le rachat d'Emis par UnitedHealth Group Inc, société cotée à New York, a été provisoirement autorisé par l'autorité britannique de surveillance de la concurrence. La CMA rendra sa décision finale le 5 octobre. L'approbation de vendredi fait suite à la phase 1 de l'enquête de la CMA, qui a fait état de "préoccupations initiales" quant au fait que le rachat, d'un montant de 1,24 milliard de livres sterling, qui a été convenu en juin de l'année dernière, poserait des problèmes de concurrence. Les actions d'Emis ont atteint leur plus haut niveau en 52 semaines vendredi.

Keywords Studios PLC, en hausse de 2,6% à 1 488,00p, fourchette de 12 mois 1 460,00p-3 056,00p. Les actions du fournisseur de services techniques et créatifs pour la production de jeux vidéo augmentent, ce qui atténue la pression qui pèse sur lui. Keywords a chuté au début du mois d'août après avoir annoncé un ralentissement de la croissance organique de son chiffre d'affaires pour le semestre clos le 30 juin. La croissance organique du chiffre d'affaires est passée de 22 % en 2022 à 10 %. Les actions sont en baisse de 16 % depuis le début du mois d'août.

AIM - PERDANTS

Celsius Resources Ltd, en baisse de 8,0 % à 0,69 pence, fourchette de 12 mois 0,61 pence-1,45 pence. L'explorateur de cuivre et d'or aux Philippines et de cobalt en Namibie pense maintenant que Silvercorp Metals Inc ne fera probablement pas d'offre de rachat, et explore donc les offres potentielles d'autres prétendants. Celsius avait accepté une offre de Silvercorp d'une valeur de 0,016 GBP par action. L'offre était principalement constituée d'actions Silvercorp, mais elle valait le double du prix de 0,8 pence auquel Celsius avait été cotée sur l'AIM à Londres en janvier de cette année. Toutefois, à la suite de discussions avec ses actionnaires, Celsius s'est de nouveau adressée à Silvercorp pour obtenir un prix plus élevé.

