(Alliance News) - La livre a rebondi vendredi matin après la publication de données positives sur le produit intérieur brut britannique, bien que le FTSE 100 soit appelé à ouvrir en baisse, perdant ainsi une partie des progrès réalisés depuis le début de la semaine.

Une livre plus forte pourrait inhiber le FTSE 100, étant donné le grand nombre de salariés internationaux de l'indice des valeurs vedettes.

Selon l'Office des statistiques nationales vendredi, l'économie britannique a progressé de 0,2% en glissement trimestriel au cours des trois mois se terminant en juin, après une hausse de 0,1% au cours du premier trimestre. Cette croissance a largement dépassé le consensus cité par FXStreet, qui prévoyait une stagnation de l'économie britannique.

En glissement annuel, l'économie britannique a progressé de 0,4 %, dépassant les attentes d'une hausse de 0,2 %, qui était également le rythme de la croissance annuelle au premier trimestre.

Pour le seul mois de juin, la croissance du PIB a été largement dépassée. L'économie a progressé de 0,5 %, après une baisse non révisée de 0,1 % en mai et une hausse de 0,2 % en avril. Une expansion de 0,2 % était attendue pour juin, selon FXStreet.

Marcus Brookes, analyste chez Quilter Investors, a déclaré que l'économie britannique n'était pas encore sortie d'affaire.

"En début de semaine, l'Institut national de recherche économique et sociale a publié des prévisions selon lesquelles le Royaume-Uni serait confronté à cinq années de stagnation économique, et en regardant autour de vous, vous pouvez comprendre pourquoi des opinions aussi pessimistes se répandent", a déclaré M. Brookes.

"Les taux d'intérêt mettent du temps à se répercuter sur l'économie, mais il est clair qu'ils commencent à avoir un effet. Bien qu'il soit peu probable qu'il y ait une récession cette année, le Royaume-Uni peut encore être placé sous surveillance pour 2024 alors qu'il cherche à résoudre son ensemble plus unique de circonstances économiques".

Ces données ont soutenu la livre sterling. La livre sterling est passée de 1,2683 USD à 1,2714 USD après la publication des résultats. Elle reste cependant en retrait par rapport au niveau atteint à la clôture du marché des actions de Londres jeudi.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, le mineur Rio Tinto a fait état de progrès dans une coentreprise en Guinée, l'achat d'Emis par UnitedHealth a reçu un soutien important, tandis que GCP Infrastructure Investments, qui fait partie du FTSE 250, a présenté des plans de rapprochement avec une, et peut-être une autre, entreprise cotée sur le marché principal.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,5 % à 7 577,90

Hang Seng : en baisse de 0,9 % à 19 076,81

Jour de la montagne au Japon : marchés financiers fermés

S&P/ASX 200 : en baisse de 0,2 % à 7 340,10

DJIA : clôture en hausse de 52,79 points, 0,2%, à 35 176,15

S&P 500 : clôture peu modifiée à 4 468,83

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,1% à 13 737,98

EUR : en baisse à 1,0994 USD (1,1014 USD)

GBP : baisse à 1,2713 USD (1,2728 USD)

USD : en hausse à JPY144,75 (JPY144,46)

OR : en hausse à 1 917,29 USD l'once (1 916,01 USD)

(Brent) : en baisse à 86,16 USD le baril (87,02 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

08:30 EDT US PPI

10:00 EDT US Enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs

La production industrielle britannique a augmenté de 1,8 % sur une base mensuelle en juin, dépassant ainsi la croissance attendue de 0,1 %. La production a baissé de 0,6% en mai par rapport à avril. Sur une base annuelle, la production a augmenté de 0,7 % en juin, après une baisse de 2,1 % en mai. Il s'agit de la première hausse annuelle de la production industrielle depuis septembre 2021. On s'attendait à ce que la production baisse de 1,1% en glissement annuel, selon FXStreet. "L'augmentation mensuelle de la production de l'IPI en juin 2023 résulte d'une hausse dans deux des quatre secteurs de production, la fabrication étant le principal contributeur positif, avec une contribution plus faible de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ; l'électricité et le gaz restent inchangés sur le mois, avec une croissance partiellement compensée par une petite contribution de l'exploitation minière et des carrières, qui a contribué négativement à 0,1 point de pourcentage", a déclaré l'ONS.

Le prix moyen payé pour l'assurance automobile britannique a augmenté d'un peu plus d'un cinquième, soit près de 90 livres sterling en termes de trésorerie, au cours de l'année écoulée, pour atteindre les niveaux les plus élevés depuis le début des enregistrements en 2012, selon l'Association des assureurs britanniques (Association of British Insurers). Au deuxième trimestre 2023, la prime moyenne payée pour une assurance automobile privée tous risques s'élevait à 511 GBP, soit une hausse de 7 % par rapport au trimestre précédent. Au deuxième trimestre 2022, le prix moyen payé pour une assurance automobile était inférieur de 88 GBP, soit 423 GBP. L'ABI a déclaré que les "pressions soutenues sur les coûts" auxquelles sont confrontés les assureurs, telles que les réparations de véhicules, les coûts de l'énergie et les taux de main-d'œuvre, ont fait grimper le prix de l'assurance automobile. Au total, les assureurs ont versé 2,4 milliards de livres sterling pour l'ensemble des sinistres automobiles - y compris le vol, les réparations de véhicules et les dommages corporels - au cours du premier trimestre de cette année. Il s'agit d'une augmentation de 14 % par rapport au premier trimestre 2022.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC réduit CVS Group à 'sector perform' ('outperform') - objectif de prix 2,200 (2,300)

Credit Suisse relève l'objectif de cours de Deliveroo à 183 (159) pence - 'outperform' (surperformance)

ENTREPRISES - FTSE 100

Rio Tinto a déclaré que la coentreprise Simfer avait "franchi une étape importante" après avoir conclu un accord avec la République de Guinée et un consortium. L'accord crée le cadre juridique pour le développement de plus de 600 kilomètres de nouvelles voies ferrées à usage multiple, avec des installations portuaires, pour l'exportation de minerai de fer à partir des concessions minières de Simandou. L'entreprise commune Simfer comprend le gouvernement guinéen et Simfer Jersey. Simfer Jersey est une joint-venture entre Rio Tinto et Chalco Iron Ore. Chalco est détenu par "des entreprises d'État chinoises de premier plan", a expliqué Rio. Jeudi, Rio Tinto a déclaré séparément qu'il allait entamer la construction de la plus grande centrale solaire du nord du Canada sur le site de sa mine de diamants Diavik. Rio Tinto prévoit d'installer 6 600 panneaux solaires à Diavik, un important centre de production de diamants situé à 185 miles au nord-est de Yellowknife, près du cercle polaire arctique. La construction du site solaire commencera dans les semaines à venir et, lorsqu'il sera opérationnel au cours du premier semestre 2024, il produira environ 4 200 mégawattheures d'électricité par an, a déclaré Rio Tinto dans un communiqué. Le site solaire produira jusqu'à un quart de l'électricité de Diavik alors que l'entreprise s'apprête à cesser ses activités. Diavik est en production depuis 2003, mais sa durée de vie touche à sa fin, la production commerciale de diamants devant cesser en 2026, avant la fermeture complète en 2029.

ENTREPRISES - FTSE 250

GCP Infrastructure Investments a déclaré avoir convenu des conditions d'un rapprochement avec GCP Asset Backed Income Fund et qu'il est également en pourparlers pour que le groupe élargi se combine éventuellement avec RM Infrastructure Income. Le regroupement de GCP Infrastructure et de GCP Asset Backed Income se fera par le biais d'un schéma contractuel de reconstruction, aboutissant à une liquidation solvable de ce dernier. Les actifs de GCP Asset Backed Income seront transférés à GCP Infrastructure en échange de nouvelles actions cotées au FTSE 250. GCP Infrastructure continuera d'être conseillé par Gravis Capital Management après le rapprochement, mais proposera certaines modifications de sa politique d'investissement. "Le conseil d'administration estime que, s'il est mené à bien, le projet GABI sera bénéfique à la fois pour les actionnaires actuels et pour les nouveaux actionnaires de la société. Le conseil d'administration a également proposé qu'après la réalisation du projet GABI, il y ait un retour accru du capital aux actionnaires et que la société réduise son effet de levier. La politique d'investissement de GCP Infra sera modifiée afin de maximiser l'accès à des opportunités d'investissement attractives, en mettant l'accent sur les actifs durables", a déclaré GCP Infrastructure. Tout nouveau rapprochement avec RM Infrastructure sera également effectué par le biais d'un plan de reconstruction. Une "part importante" des actifs de RMI sera transférée à GCP Infrastructure en échange de nouvelles actions. GCP Infrastructure a ajouté : "La société fournira une nouvelle mise à jour le cas échéant". RMI, qui fait actuellement l'objet d'un examen stratégique, a déclaré qu'elle étudiait également une autre proposition qu'elle avait reçue. "Pour éviter toute ambiguïté, aucune des deux approches ne prévoit d'offre pour la société, recommandée ou non, en vertu du code de la ville sur les offres publiques d'achat et les fusions", a ajouté RMI.

AUTRES ENTREPRISES

Le rachat par UnitedHealth Group du fournisseur de logiciels et de services de santé Emis, coté à Londres, a été provisoirement autorisé par l'autorité britannique de surveillance de la concurrence. L'autorité de la concurrence et des marchés (Competition & Markets Authority) a déclaré : "Optum, qui fait partie du géant américain de la santé UnitedHealth, fournit actuellement des logiciels utilisés par les médecins généralistes pour prescrire des médicaments, ainsi que des services d'analyse de données et de conseil que le NHS utilise pour améliorer l'ensemble des soins de santé et la prestation des services de santé. Bien que les entreprises fusionnées ne fournissent pas de services concurrents, Optum et ses concurrents utilisent les données détenues par Emis et intègrent leurs propres logiciels au système de dossiers électroniques des patients d'Emis afin de rivaliser sur d'autres marchés, notamment la fourniture de services de gestion de la santé de la population et de logiciels d'optimisation des médicaments". L'enquête de phase 1 de la CMA a révélé des "préoccupations initiales" selon lesquelles l'acquisition de 1,24 milliard de livres sterling, qui a été convenue en juin de l'année dernière, entraînerait des problèmes de concurrence. La CMA rendra sa décision finale le 5 octobre.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

