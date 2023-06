EMIS Group PLC est un fournisseur de logiciels de soins de santé, de technologies de l'information et de services connexes au Royaume-Uni. Il opère à travers deux segments : EMIS Health et EMIS Enterprise. Le segment EMIS Health est un fournisseur de technologie de soins intégrés pour le National Health Service (NHS), y compris les soins primaires, communautaires, aigus et sociaux. Son segment EMIS Enterprise est axé sur la croissance dans le secteur des technologies interentreprises (B2B) au sein du marché des soins de santé, y compris la gestion des médicaments, les entreprises partenaires, les sciences de la vie et les services axés sur les patients. La société opère par l'intermédiaire de ses filiales, qui comprennent Egton Medical Information Systems Limited, opérant sous la marque EMIS ; Patient Platform Limited, exerçant les activités de Patient.info et Patient Access ; et Pinnacle Systems Management Limited, qui est un fournisseur de solutions de gestion de services pour le marché des pharmacies communautaires. Son activité de logiciels cliniques fournit une technologie essentielle aux organismes de santé.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés