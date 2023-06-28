28 juin (Reuters) - Orpea SA:
* SUSPENSION DE LA COTATION DES ACTIONS ET TITRES OBLIGATAIRES EMIS PAR ORPEA S.A, EN LIEN AVEC LA TENUE CE JOUR DES RÉUNIONS DES CLASSES DES PORTEURS D'OCEANE ET DES ACTIONNAIRES AUX FINS DE VOTER SUR LE PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE D'ORPEA S.A
* REPRISE DE COTATION PREVUE SUITE A LA PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET DE LA SOCIÉTÉ DU RESULTAT DES VOTES DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES Texte original sur Eikon [ID: nBw9dLZX7a] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)