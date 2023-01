Le budget 2023/24 de l'Inde devrait être prudent et réduire le déficit 25/01/2023 | 06:29 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le gouvernement indien présentera un budget le 1er février qui privilégiera probablement la réduction du déficit plutôt que les dépenses électorales, alors même que le Premier ministre Narendra Modi envisage de briguer un rare troisième mandat en 2024. Les fonctionnaires et les économistes ont déclaré que l'ampleur des récents déficits et la nécessité de regagner la confiance des investisseurs forçaient le gouvernement à faire preuve de prudence sur le plan fiscal, prenant le pas sur la priorité contraire de dépenser pour soutenir une économie en perte de vitesse. En réduisant le déficit, le budget du ministre des finances Nirmala Sitharaman pour l'exercice financier débutant le 1er avril contribuera également à maintenir l'inflation en dessous de la limite supérieure de la fourchette cible de la banque centrale, soit 6 %. (Graphique : La croissance est au rendez-vous, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-ECONOMY/GDP/gkplwxmxwvb/chart_eikon.jpg) Alors que l'Inde est confrontée à un affaiblissement de la demande pour ses exportations en raison du ralentissement des économies de ses partenaires commerciaux, sa propre croissance se remet encore des dégâts causés par les contrôles de la pandémie. Pendant la pandémie, l'Inde a dû dépenser des milliards de dollars pour fournir de la nourriture aux pauvres, des prêts bon marché aux petites entreprises et des vaccins gratuits, ce qui a poussé le déficit budgétaire à un niveau record de 9,3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2020/21. L'émission de dette a explosé, et certaines de ces obligations arrivent à échéance et doivent être refinancées, ce qui limite encore la marge de manœuvre du gouvernement. "Le prochain budget est confronté à des compromis politiques aigus entre le soutien d'une reprise naissante de la croissance et la diminution de l'espace budgétaire avec une dynamique de la dette difficile", a déclaré Madhavi Arora, économiste chez Emkay Global Financial Services. D'après d'autres responsables, le gouvernement fédéral devrait réduire son déficit budgétaire à un niveau compris entre 5,8 % et 5,9 % du PIB en 2023/24, contre 6,4 % en 2022/23. Le déficit restera bien plus important que les 4 à 4,5 % du PIB qui étaient habituels pendant des décennies. Le gouvernement espère maintenant revenir à ces niveaux historiques d'ici 2025/26, ont déclaré deux fonctionnaires qui connaissent bien la planification budgétaire mais ont demandé à ne pas être nommés. (Graphique : Déficit budgétaire de l'Inde, https://www.reuters.com/graphics/INDIA-ECONOMY/FISCALDEFICIT/znvnbzzzkvl/chart_eikon.jpg) Le ralentissement international freinera la croissance du PIB nominal - croissance réelle plus inflation - à environ 11 % pour 2023/24, contre une estimation de 15,4 % pour 2022/23. Cela entraînera une croissance plus faible de la collecte des impôts. À un an des élections, le gouvernement pourrait être incapable de lever davantage de fonds en accélérant le rythme de vente des entreprises publiques, une mesure généralement impopulaire. Sitharaman aura donc peu de marge de manœuvre pour accorder d'importants allégements fiscaux à la classe salariée et devra réduire considérablement les subventions qui aident les pauvres. "La trajectoire d'assainissement budgétaire promise par le gouvernement nécessitera un effort herculéen au cours des prochaines années", a déclaré Pranjul Bhandari, économiste chez HSBC, ajoutant que la réduction des déficits budgétaires sera nécessaire pour contrôler l'inflation. Le gouvernement a déjà mis fin au programme de nourriture gratuite de l'époque de la pandémie et devrait réduire les subventions pour les aliments et les engrais de près de 17 milliards de dollars. Alors que les dépenses courantes diminuent, les dépenses en capital vont probablement augmenter mais au rythme le plus lent observé depuis trois ans, ont déclaré les deux fonctionnaires. CHIFFRES CONTRE DISCOURS Par le passé, le gouvernement de Modi a utilisé le document budgétaire pour exposer une vaste vision économique et un programme social. L'un d'eux, en 2014, s'appelait "Sabka Saath Sabka Vikas", vaguement traduit par "croissance inclusive" ; un autre, en 2020, "Aatmanirbhar", qui signifie "autonomie", visait à réduire la dépendance aux importations. L'Inde n'a pas atteint bon nombre de ces objectifs et peine à créer suffisamment d'emplois. La croissance économique n'est plus aussi rapide qu'avant 2014. Pourtant, on s'attend à ce que Sitharaman exprime à nouveau une vision à long terme, cette fois pour dépenser des dizaines de milliards de dollars dans les infrastructures, les projets verts, les soins de santé et l'éducation. Les fonds destinés à la santé, à l'éducation et à la défense ne devraient pas croître de plus de 10 à 12 % pour l'année en cours, ont déclaré les deux responsables. Le gouvernement devrait emprunter un montant record de 16 000 milliards de roupies en 2023/24, selon un sondage Reuters.

© Zonebourse avec Reuters 2023 Toute l'actualité sur EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 06:29 Le budget 2023/24 de l'Inde devrait être prudent et réduire le déficit ZR 05:53 L'emprunt brut de l'Inde pour l'exercice 24 pourrait être inférieur aux prévisions - éc.. ZR