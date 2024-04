Emma Villas SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la location et du développement de biens immobiliers résidentiels. Emma Villas est un tour opérateur actif dans la location touristique hebdomadaire de prestigieuses villas et fermes avec piscines privées, à laquelle elle associe l'offre de produits et de services complémentaires au séjour. Toutes les propriétés sont commercialisées et gérées exclusivement par Emma Villas. La société exploite des propriétés exclusives avec une présence étendue en Italie. Le modèle d'entreprise est axé sur la gestion exclusive d'un portefeuille de propriétés prestigieuses réservables par les utilisateurs avec confirmation immédiate directement à partir du site Web de la société. Le modèle organisationnel du groupe peut être divisé en plusieurs activités : marketing et communication ; acquisition de contrats de gestion exclusive (acquisition des propriétés et gestion des relations avec les hôtes) ; canaux de vente ; gestion ordinaire et extraordinaire ; et service à la clientèle.

Secteur Développement et opérations immobilières