(Alliance News) - Emma Villas Spa a annoncé lundi qu'elle avait réalisé une saison estivale record. Au 17 octobre, selon les données de gestion recueillies par l'Observatoire Emma Villas, il y avait 5 930 réservations en Italie, dépassant de 4,2 % le nombre total de réservations enregistrées pour toute l'année 2022, "un chiffre destiné à s'améliorer encore en raison des fêtes de décembre, où les réservations de fin d'année sont traditionnellement concentrées", lit-on dans la note de l'entreprise.

Parallèlement, à la même date, le prix moyen des réservations a également augmenté, passant de 5 312,75 euros en 2022 à 5 604,90 euros, soit une hausse de 5,5 %, "témoignant de l'appréciation de l'attention portée à la qualité des propriétés gérées par Emma Villas et reconnues par les clients italiens, mais surtout étrangers", souligne la société.

En ce qui concerne la saison 2024, Emma Villas indique qu'au 17 octobre, il y a déjà 741 réservations, soit une augmentation d'environ 34% par rapport aux 551 enregistrées il y a un an à la même date pour la saison 2023.

Dans le sillage de la demande croissante d'hébergement, Emma Villas a également augmenté le nombre de villas acquises et gérées en exclusivité : 120 nouvelles propriétés contractées en 2023, soit une augmentation nette d'environ 70 propriétés par rapport à 2022, ce qui porte le portefeuille total d'Emma Villas à environ 550 unités.

Ce chiffre montre une augmentation du nombre de villas dans le portefeuille de plus de 12% par rapport à l'année précédente.

Giammarco Bisogno, fondateur et PDG d'Emma Villas, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits des résultats, qui dépassent déjà le chiffre annuel de 2022 et qui nous projettent avec beaucoup d'optimisme vers 2024. L'appréciation et la fidélité de nos clients accélèrent notre processus de développement et renforcent nos convictions pour l'avenir".

Le cours de l'action d'Emma Villas a clôturé vendredi dans le vert, avec une hausse de 1,5 %, à 2,76 euros par action.

