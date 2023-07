Emmaüs Life Sciences, Inc. est une société biopharmaceutique au stade commercial. La société se consacre à la découverte, au développement, au marketing et à la vente de traitements et de thérapies, principalement pour les maladies rares et orphelines. Le produit phare de la société, Endari (poudre orale de L-glutamine délivrée sur ordonnance), contribue à réduire les complications aiguës de la drépanocytose chez les patients adultes et pédiatriques âgés de cinq ans et plus. Son portefeuille de produits comprend ELS001/ELS007, ELS004, ELS005, ELS003 et ELS002. La société, par l'intermédiaire de Kainos Medicine, Inc. (Kainos), détient une licence sur le territoire des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne pour les droits de brevet, le savoir-faire et d'autres propriétés intellectuelles relatives à l'inhibiteur d'IRAK4 de Kainos, appelé KM10544, pour le traitement des cancers, y compris la leucémie, le lymphome et les cancers à tumeurs solides. Elle a également développé des feuilles de cellules chondrocytes et ostéoblastes en utilisant des cellules souches mésenchymateuses humaines.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale