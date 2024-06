Lors de sa réunion du 29 juin 2024, le conseil d'administration d'Emmbi Industries Limited a nommé M. Rajesh Solanki au poste de "Company Secretary & Compliance Officer" de la société, avec effet au 29 juin 2024. En outre, M. Solanki a été désigné comme membre du personnel d'encadrement clé conformément aux exigences de l'article 203 de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013. M. Rqjesh Solanki est un professionnel chevronné qui possède plus de 13 ans d'expérience dans la gestion des obligations de secrétariat pour les entités cotées en bourse.

Membre associé de l'Institute of Company Secretaries of India, M. Solanki possède une grande expertise en matière de rédaction juridique, de conformité réglementaire, de pratiques de secrétariat d'entreprise, de gouvernance d'entreprise et de gestion des parties prenantes. La société a également approuvé la reconstitution des comités suivants du conseil d'administration : Comité d'audit : Composition après reconstitution : M. Nitin Alshi (président), administrateur indépendant non exécutif, Dr. Venkatesh Joshi, administrateur indépendant non exécutif, M. Rama Krishnan, administrateur indépendant non exécutif, Mme Rinku Appalwar, administrateur exécutif non indépendant. Comité de nomination et de rémunération : M. Rama Krishnan (président), administrateur indépendant non exécutif, Dr. Venkatesh Joshi, administrateur indépendant non exécutif, M. Krishnan Subramanian, administrateur non exécutif non indépendant.

Comité des relations avec les parties prenantes : M. Rama Krishnan (président), administrateur indépendant non exécutif, Dr Venkatesh Joshi, administrateur indépendant non exécutif, M. Nitin Alshi, administrateur indépendant non exécutif, Mme Rinku Appalwar, administrateur exécutif non indépendant. Comité de la responsabilité sociale des entreprises : Venkatesh Josh (président), administrateur indépendant non exécutif, M. Nitin Alshi, administrateur indépendant non exécutif, M. Rama Krishnan, administrateur indépendant non exécutif, Mme Rinku Appalwar, administrateur exécutif non indépendant. Comité des directeurs : M. Rama Krishnan (président), administrateur indépendant non exécutif, M. Makrand Appalwar, administrateur exécutif non indépendant, Mme Rinku Appalwar, administrateur exécutif non indépendant.