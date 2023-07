Emmbi Industries Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale est la fabrication de produits à base de polymères tissés en polyéthylène haute densité (PEHD) et en polypropylène (PP). Les produits d'emballage spécialisés de la société comprennent les conteneurs souples pour vrac (GRVS) standard, les GRVS à tunnel de levage, les sacs à une ou deux boucles, les sacs tissés, les sacs pour déchets de jardin, les sacs à benne, les sacs pour jardinières et haies, les GRVS à filet et ventilés, les sacs pour boîtes et les tissus. Ses produits composites avancés comprennent la gamme de confinement spatial, le GRVS d'assèchement, la gamme anticorrosion, la gamme anti-rongeurs, la gamme ignifuge, le système antichute, le GRVS inviolable, le GRVS autoportant et la gamme amiante. Ses produits de conservation de l'eau comprennent les sacs géologiques, les revêtements de canaux, les revêtements d'étangs, les réservoirs souples et les systèmes de contrôle des inondations. Les produits agro-polymères de la société comprennent des couvertures de sol, des tapis de désherbage, des films de paillage et des couvertures de cultures. Ses produits comprennent également des élingues, des housses de protection pour meubles et du reclaim30. Son usine de fabrication est située à Silvassa dans le Gujarat.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier