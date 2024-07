Emmerson PLC - société de développement de ressources axée sur le Maroc - fournit une mise à jour des activités de son projet de potasse Khemisset, détenu à 100 % dans le nord du Maroc, au cours du deuxième trimestre 2024. La mise à jour de l'étude d'impact environnemental et social est actuellement examinée par la Commission régionale unifiée d'investissement du Maroc, connue sous le nom de CRUI. Graham Clarke, directeur général, déclare : "Après avoir appris à la fin du premier trimestre que notre demande de recours pour l'approbation environnementale avait été maintenue et qu'elle serait renvoyée à la CRUI pour réexamen, nous avons été ravis de mettre à jour notre ESIA pour montrer les améliorations significatives apportées par les optimisations de KMP en plus des optimisations de conception antérieures. Les références environnementales globales du projet sont maintenant encore plus solides et, avec les données économiques convaincantes de la mise à jour du KMP, nous devrions pouvoir obtenir les approbations nécessaires et faire avancer le projet rapidement".

Cours actuel de l'action : 1,60 pence par action

Variation sur 12 mois : en baisse de 56

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.