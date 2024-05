Emmerson Plc est une société de développement de potasse basée sur l'île de Man. La société se concentre sur le développement du projet de potasse de Khemisset, dans le nord du Maroc. Le projet de potasse de Khemisset dispose d'une estimation de ressources JORC de 537 millions de tonnes à 9,24 % d'oxyde de potassium et d'un potentiel d'exploration avec une voie de développement accélérée. Khemisset est situé de manière à bénéficier de la demande attendue d'engrais NPK sur le continent africain. Le projet est situé à environ 90 kilomètres de Rabat et du futur port de vrac de Kenitra Atlantique et à 150 kilomètres du port de Mohammedia. Il est situé à proximité de la ville régionale de Khemisset et bénéficie d'une infrastructure comprenant un réseau de routes à péage et un réseau de distribution d'électricité, ainsi que du soutien des autorités locales.