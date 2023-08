Emmessar Biotech & Nutrition Limited a approuvé la nomination de M. Srinivasa Raghavan Mathurakavi Ayyangar (DIN:00090266) en tant que président de la société à compter du 10 août 2023. Il est désormais président et directeur général. M. Srinivasa Raghavan Mathurakavi Ayyangar est titulaire d'un B.E. (électricité et électronique) ; promotion : 1965-1970 ; institut : REC-NIT Warangal (AP).

Il a ensuite obtenu les diplômes suivants : DBIM (Bombay) ; FICM (Londres) ; FIPM (Londres) ; FNCQM (Mumbai). Expérience professionnelle : A travaillé comme vendeur pour IBM-WTC à Mumbai ; ingénieur en marketing pour International General Electric Company (USA) en Inde. Directeur général adjoint - Vijay Tanks & Vessels Pvt.

Ltd. Il a participé à la gestion de projets clés en main tels que la fabrication de fûts en acier pour le remplissage de bitume dans les raffineries de pétrole en Inde ; à l'échelle mondiale - fabrication et construction d'acier pour les raffineries de pétrole, les complexes d'engrais et les aciéries ; son travail et ses responsabilités impliquaient une bonne connaissance des différentes branches de l'ingénierie - à savoir le génie civil, la mécanique, l'électricité, l'instrumentation et l'intégration des systèmes - en plus de la gestion globale depuis la conception de base jusqu'aux essais et à la mise en service. Jusqu'à présent, il a travaillé 53 ans dans les secteurs de l'ingénierie et de la santé. Entrepreneur : Il a fondé une fonderie de fer à Thane (1984) ; il a cofondé une unité de forgeage d'acier à Hyderabad (1984) ; il a fondé et est toujours le directeur général d'Emmessar Technologies Ltd. (fondée en 1984) - qui est d'ailleurs le principal promoteur d'Emmessar Chemical Industries Ltd. (1992) - aujourd'hui connue sous le nom d'Emmessar Biotech & Nutrition Ltd.