Bilan mitigé pour les objectifs de durabilité d'Emmi

Zurich (awp) - Le transformateur de produits laitiers Emmi tire un bilan mitigé quatre ans après avoir fixé ses objectifs de durabilité à atteindre d'ici 2020. Si dans l'ensemble, la société a fait des progrès, dans certains domaines, "de plus grands efforts sont nécessaires", notamment en ce qui concerne le gaspillage alimentaire, écrit-elle dans un rapport publié lundi.

La société a pour ambition de s'approvisionner uniquement en lait produit de manière durable et elle a presque atteint son objectif: 93% du lait transformé par Emmi en Suisse respecte ainsi les critères du label "swissmilk green". A l'horizon 2027, la société devrait élargir cet objectif à ses filiales à l'international.

En ce qui concerne les émissions de CO2, Emmi est sur le point d'atteindre son objectif de réduction de 25% des émissions par rapport à 2014, avec une baisse de 24% en 2020. D'ici 2027, l'objectif est une diminution de 60% pour ses émissions propres et de 25% dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

Le gaspillage est une problématique plus difficile et la société n'a pas atteint son objectif de réduction des déchets, qui était de -20% par rapport à 2017. Les progrès sont lents dans le recyclage et les emballages, tout comme dans le gaspillage alimentaire. Malgré une baisse de 11% mondialement, le volume de denrées gaspillées reste supérieur aux objectifs que s'était fixé la société lucernoise. A l'horizon 2027, l'objectif est une baisse de 50% des déchets par rapport à 2017 et d'avoir uniquement des emballages recyclables.

