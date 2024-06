Changement au sein de la direction du groupe Emmi

Sacha D. Gerber, Chief Financial Officer et membre de la direction du groupe, a décidé de quitter le groupe Emmi pour des raisons personnelles. Compte tenu de la sensibilité de la fonction, il quitte avec effet immédiat. Le Conseil d’administration et la direction du groupe regrettent cette décision et remercient vivement Sacha D. Gerber pour le travail accompli ainsi que pour sa précieuse contribution au succès du groupe Emmi et lui souhaitent le meilleur pour son avenir professionnel.



Depuis 2013, Oliver Wasem travaille pour le groupe Emmi en tant que Head Group Controlling et CFO adjoint. Il est également président de la Fondation de prévoyance Emmi depuis 2021 et Head Investor Relations depuis 2023. Au cours des dix dernières années, Oliver Wasem a largement contribué à la transformation et au développement de la fonction financière au sein du groupe Emmi. Auparavant, il avait travaillé pour le groupe Forbo, PwC et Arthur Andersen en Suisse et à l’étranger. Il a obtenu un master en sciences économiques (lic. oec. publ.) à l’université de Zurich et est expert-comptable diplômé.



«Fort de sa longue et vaste expérience de direction dans le domaine financier, dont plus de dix ans au sein du groupe Emmi, et de son engagement, Oliver Wasem réunit les meilleures qualités pour le poste de CFO. Je suis ravie à la perspective de poursuivre notre collaboration», a déclaré Ricarda Demarmels, CEO du groupe Emmi.