Changements en vue au conseil d'administration d'Emmi en 2022

Zurich (awp) - Le conseil d'administration du transformateur de produits laitiers Emmi a annoncé lundi que deux de ses membres ne se représenteraient pas en 2022 pour un nouveau mandat. Les informations sur leur succession seront communiqués "en temps voulu", selon un communiqué.

Il s'agit du vice-président Thomas Oehen-Bühlmann et de l'administrateur Franz Steiger. Le premier nommé a rejoint l'organe de surveillance en 2009 et en a pris la vice-présidence en 2012. M. Steiger est membre du conseil d'administration depuis 2015. Tous deux ont accompagné l'entreprise "dans une étape importante" et contribué de manière significative à son développement à l'international et à son renforcement sur son marché historique.

