Du champ d'avoine suisse au réfrigérateur : les nouvelles boissons à base d'avoine et alternatives au yogourt de la gamme beleaf

Alors qu'il y a encore quelques années, les substituts de lait véganes étaient principalement fabriqués à partir de soja, la diversité des matières premières transformées a augmenté parallèlement à la demande en produits d'origine végétale. L'avoine joue ici un rôle toujours plus important : la grande douceur de son goût de céréale fait d'elle un substitut de lait et de yogourt idéal pour le porridge, le café et le muesli. beleaf d'Emmi offre désormais une réponse 100% suisse aux alternatives au lait provenant de l'étranger et aux produits de substitution fabriqués à partir d'avoine importée. Conséquence : des trajets particulièrement courts entre les champs et les sites de transformation.

Stefanie Heinzmann est également enthousiasmée La musicienne Stefanie Heinzman, qui est flexitarienne et privilégie les produits régionaux, est également enthousiasmée par la ligne beleaf et ses sept nouveautés à base d'avoine suisse.

« J'aime la Suisse et tout ce qui vient d'ici. Je trouve ça formidable que les gens mangent des produits fabriqués à partir d'ingrédients locaux », s'enthousiasme la nouvelle ambassadrice de la marque beleaf. C'est d'ailleurs elle qui a écrit la chanson du prochain spot publicitaire de la marque, composée juste après sa première rencontre avec l'équipe beleaf.

Des boissons fraîches à l'avoine au rayon frais, en version sans sucre ou « barista » beleaf propose deux nouvelles boissons à base d'avoine au rayon frais. Contrairement à la plupart des substituts de lait véganes, les produits beleaf ne sont pas soumis à un processus UHT et offrent donc un goût particulièrement frais. La recette de la boisson beleaf non sucrée à l'avoine ne nécessite que deux ingrédients : de l'avoine suisse et de l'eau. Elle ne contient ni sucre ajouté, ni additifs. L'autre boisson disponible au rayon frais est le beleaf Barista Drink, qui permet de créer une belle mousse façon barista pour cappuccinos et Cie.

Trois autres boissons à l'avoine - trois goûts différents beleaf lance également trois boissons non réfrigérées à base d'avoine suisse. Chacune séduit par son goût et des atouts qui lui sont propres. La variante non sucrée peut être utilisée pour de multiples recettes, pour un shake savoureux comme pour des « overnight oats ». La version à l'avoine et à la noisette convainc par son goût crémeux et ses notes de noisette, et le mélange avoine et amande par la saveur légère et douce de cette dernière.

Des alternatives au yogourt pour compléter la gamme L'assortiment à base d'avoine suisse est complété par deux nouveaux substituts de yogourt. La variété « strawberry » est une nouvelle alternative végane au yogourt aux fruits le plus populaire de Suisse. Quant à la version « blueberry », elle est idéale au petit-déjeuner ou comme petit en-cas. La nouvelle gamme beleaf à base d'avoine est disponible dès maintenant dans le commerce de détail suisse.



À propos de beleaf beleaf est la marque végane du groupe laitier suisse Emmi. Elle s'adresse autant aux végétaliens qu'aux non-végétaliens mais aussi aux curieux, aux pionniers, aux nouveaux convertis, aux influenceurs, bref, à tous ceux qui ont du goût. Avec ses alternatives au yogourt, ses boissons et desserts à base d'avoine, d'amandes ou de riz, beleaf offre une grande variété de produits innovants à base de végétaux. Plus d'infos sur: www.beleaf.ch

A propos d'Emmi Emmi est l'un des principaux groupes laitiers de Suisse. La société a été fondée en 1907 par 62 coopératives laitières de la région de Lucerne. Au cours des 20 dernières années, Emmi s'est développée pour devenir un groupe d'entreprises international coté en Bourse (EMMN). Emmi mène depuis de nombreuses années une stratégie fructueuse basée sur trois piliers: la consolidation de sa position sur le marché intérieur suisse, la croissance à l'étranger et la maîtrise des coûts. L'histoire de l'entreprise témoigne du sens aigu des responsabilités dont Emmi fait preuve vis-à-vis des personnes, des animaux et de l'environnement.

Emmi élabore en Suisse une gamme complète de produits laitiers portant ses marques propres ou les marques de ses clients, dont Emmi Caffè Latte et Kaltbach, champions de l'exportation. Dans certains pays, Emmi fabrique localement des produits qui sont généralement des spécialités. La société transforme du lait de vache ainsi que du lait de chèvre et de brebis.

En Suisse, le groupe Emmi compte 25 sites de production. A l'étranger, l'entreprise possède des filiales dans quatorze pays et des sites de production dans huit d'entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays. Outre le marché intérieur suisse, les marchés principaux d'Emmi sont l'Europe occidentale et le continent américain. Le chiffre d'affaires de CHF 3,7 milliards, réalisé pour plus de 10% avec des produits bio, se répartit pour moitié en Suisse et pour moitié à l'international. Aujourd'hui, près des deux tiers des plus de 8700 collaborateurs d'Emmi travaillent sur des sites hors de Suisse.