Emmi : Dominik Bürgy et Thomas Grüter nommés au Conseil d'administration d'Emmi

Emmi s'est développé pour devenir un groupe international présent dans 15 pays et comptant plus de 8000 employés dans le monde entier. Mais la composition du Conseil d'administration reflète ses liens toujours étroits avec la Suisse. Comptant des experts du marché, de la finance et d'agriculture, il bénéficie d'une vaste expérience à l'international et affiche une bonne diversité, avec quatre femmes et cinq hommes. Lors de l'assemblée générale annuelle de 2021, Christian Arnold, membre du gouvernement cantonal d'Uri depuis 2020, et Niklaus Meier, président du Comité d'audit, remettront leur mandat. Thomas Grüter et Dominik Bürgy, deux personnalités hautement qualifiées, se sont mis à disposition pour leur succéder au sein du Conseil d'administration d'Emmi.



Maître agriculteur de formation, membre du Comité directeur de l'Association des producteurs de lait de suisse centrale (ZMP) - le principal actionnaire d'Emmi - et homme politique actif, Thomas Grüter dispose de vastes connaissances de l'agriculture et de la politique agricole suisses. Juriste et expert fiscal diplômé, Dominik Bürgy bénéficie quant à lui de longues années d'expérience dans le conseil en entreprise, avec une spécialisation dans les domaines du droit, de la fiscalité et des finances. L'élection doit avoir lieu lors de la prochaine assemblée générale ordinaire du 15 avril 2021.

Contribution au développement international d'Emmi Christian Arnold et Niklaus Meier sont tous deux membres du Conseil d'administration d'Emmi depuis 2012. Emmi réalisait alors un chiffre d'affaires inférieur à 3 milliards de francs suisses, exploitait seulement quatre sites de production à l'étranger et employait moitié moins de collaborateurs qu'aujourd'hui. Les deux administrateurs sortants ont accompagné Emmi durant une phase importante de son existence et, par leur expertise et leur engagement, ont contribué de manière significative au développement et au succès de l'entreprise. Le Conseil d'administration tient à adresser ses vifs remerciements à Christian Arnold et Niklaus Meier.

A propos d'Emmi Emmi est l'un des principaux groupes laitiers de Suisse. La société a été fondée en 1907 par 62 coopératives laitières de la région de Lucerne. Au cours des 20 dernières années, Emmi s'est développée pour devenir un groupe d'entreprises international coté en Bourse. Elle mène depuis de nombreuses années une stratégie fructueuse basée sur trois piliers: la consolidation de sa position sur le marché intérieur suisse, la croissance à l'étranger et la maîtrise des coûts. L'histoire de l'entreprise témoigne du sens aigu des responsabilités dont Emmi fait preuve vis-à-vis des personnes, des animaux et de l'environnement.



Emmi élabore en Suisse une gamme complète de produits laitiers portant ses propres marques ou les marques de ses clients, dont les champions de l'exportation Emmi Caffè Latte et Kaltbach. Selon les pays, Emmi fabrique aussi localement des produits qui sont le plus souvent des spécialités. La société transforme du lait de vache ainsi que du lait de chèvre et de brebis.



En Suisse, le groupe Emmi compte 25 sites de production. A l'étranger, l'entreprise possède des filiales dans quatorze pays et des sites de production dans huit d'entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays. Outre le marché intérieur suisse, les marchés principaux d'Emmi sont l'Europe occidentale et le continent américain. Le chiffre d'affaires de 3,5 milliards de francs suisses, réalisé pour plus de 10 % avec des produits bio, se répartit pour moitié en Suisse et pour moitié à l'international. Près des deux tiers de ses plus de 8000 collaborateurs travaillent sur des sites hors de Suisse.