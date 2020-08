[Emmi] Emmi augmente sa participation dans Bettinehoeve

Lucerne, le 27 août 2020 - Emmi, le premier groupe laitier de Suisse, augmente à 90 % sa participation dans l'entreprise néerlandaise de transformation de lait de chèvre Bettinehoeve et renforce son engagement dans ce segment de croissance. L'entreprise familiale dans laquelle Emmi détient une participation de 60 % depuis 2016 a réussi à consolider sa position ces dernières années grâce à une large palette de fromages de chèvre. Emmi exerce donc son option d'augmenter sa participation dans Bettinehoeve.

Le segment des produits à base de lait de chèvre compte parmi les niches les plus attrayantes du secteur laitier mondial. L'entreprise familiale néerlandaise Bettinehoeve, dans laquelle Emmi détient une participation de 60 % depuis 2016, a réussi à consolider avec succès sa position sur ce marché au cours des dernières années. Elle est spécialisée dans la fabrication d'une palette extrêmement variée de fromages de chèvre, essentiellement vendus par l'intermédiaire du commerce de détail néerlandais. Parmi ses autres marchés importants, citons la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, les pays nordiques et la Belgique. «En augmentant notre participation, nous sommes en mesure d'intégrer encore mieux Bettinehoeve dans notre réseau mondial de lait de chèvre et de renforcer notre engagement dans ce segment de croissance important pour Emmi», a déclaré Robin Barraclough, responsable de la division Europe, pour expliquer la décision d'Emmi. Emmi exerce donc son option d'augmenter sa participation dans Bettinehoeve à 90 %.

L'équipe de direction ne change pas

Bettinehoeve a été fondée en 1982 par Johan Ewijk, le père du Directeur général actuel, Sybren Ewijk. Ce dernier conserve une participation de 10 % dans l'entreprise et continuera de rendre compte de son développement ultérieur.

L'augmentation de la participation dans Bettinhoeve a également des répercussions sur la participation d'Emmi dans Goat Milk Powder (GMP), une joint-venture formée par Bettinehoeve et AVH dairy, une autre filiale néerlandaise d'Emmi. GMP a été fondée en 2013. AVH dairy est responsable de la commercialisation, de la vente et de la distribution des produits, qui sont utilisés par exemple dans la fabrication d'aliments pour les sportifs et pour les nourrissons. La production est assurée par Bettinehoeve. Désormais, Emmi détient 80,9 % des parts de GMP.

Les parties ont convenu de ne pas divulguer d'informations sur le prix d'achat.