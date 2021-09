Emmi : Planification prévisionnelle des successions à la direction d'Emmi

EQS Group-Ad-hoc: Emmi Management AG / Mot-clé(s) : Identité

Planification prévisionnelle des successions à la direction d'Emmi



09.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC Lucerne, le 9 septembre 2021 - Le groupe Emmi initie à l'avance la planification de la succession avec un double changement à la tête du Conseil d'administration et de la Direction du groupe. Konrad Graber (1958), membre du Conseil d'administration depuis 2015, dont 12 ans comme président, ne se présentera pas à sa réélection lors de l'Assemblée générale de la société Emmi en avril 2023. Son successeur désigné est Urs Riedener, membre du Conseil d'administration, qui dirige l'entreprise depuis 2008 en tant que CEO et renoncera à son mandat fin 2022. Lors de l'Assemblé générale de la société Emmi AG, qui se tiendra le 13 avril 2023, Konrad Graber, Président du Conseil d'administration, ne se présentera pas à sa réélection. Le Conseil d'administration a désigné Urs Riedener au poste de CEO et de Président du groupe Emmi. Konrad Graber (1958), membre du Conseil d'administration d'Emmi depuis 2015 et président de ladite société depuis 12 ans, mettra fin à ses fonctions de membre du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale 2023. Konrad Graber a dirigé le Conseil d'administration en faisant preuve d'une grande vigilance et a été à l'origine de nombreuses évolutions au sein de la société. «Emmi est devenu un groupe international prospère qui propose des produits laitiers de qualité supérieure et des marques fortes. En raison de son excellent positionnement auprès de toutes les parties prenantes, je considère le moment idéal pour planifier ma succession à la direction de l'entreprise. Nous nous réjouissons que le CEO actuel Urs Riedener, dont la direction marquée par l'esprit d'initiative et l'engagement constitue la base du succès et de la culture d'Emmi, passe au niveau stratégique et participe à la poursuite du développement de l'avenir du groupe», explique Konrad Graber, président du Conseil d'administration du groupe Emmi.

Un succès constant depuis 2008 Le 1er avril 2008, Urs Riedener a pris la direction opérationnelle du groupe Emmi, qui a enregistré, dès lors, des performances constantes et durables. Avec un portefeuille équilibré et différencié de pays et de marques, comme Emmi Caffè Latte ou Kaltbach, ainsi qu'avec des activités de niche stratégiques telles que les desserts, Emmi est non seulement, sans l'ombre d'un doute, le premier transformateur de lait en Suisse, mais le groupe compte également parmi les principaux fournisseurs de produits laitiers à l'échelle internationale, ses filiales étant durablement implantées dans 14 pays étrangers. Il y a peu, avec son modèle élargi de durabilité, orienté sur l'agenda netZERO 2050, Emmi a réitéré son ambition d'offrir les meilleurs moments laitiers aux générations futures et de créer, ce faisant, une valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes concernées. Afin de se concentrer sur sa nouvelle fonction et de respecter une période de réflexion en tant que nouveau Président désigné du Conseil d'administration, Urs Riedener quittera le 31 décembre 2022 son poste actuel de CEO et de Président de la Direction du groupe. L'élection du nouveau CEO sera annoncée en temps voulu, probablement au printemps 2022.Body Documents à télécharger et autres informations



Photos de Konrad Graber et d'Urs Riedener Supports visuels généraux sur Emmi Factsheet Emmi 2008 - 2020 Contacts Investisseurs et analystes

Konrad Graber | ir@emmi.com Médias

Communication du groupe Emmi, Sibylle Umiker | media@emmi.com | +41 (0)58 227 50 66

Fin du communiqué ad hoc