Emmi : Plastique recyclé pour les tasses d'Emmi Caffè Latte

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, Emmi s'est fixé comme objectif de passer d'ici 2027 aux emballages recyclables. En outre, un tiers des matériaux recyclés devront être utilisés d'ici là.



Actuellement, le système d'emballages et de déchets existant est dominé par les emballages à usage unique et les systèmes linéaires à valeur ajoutée. «Le gaspillage de ressources précieuses dans le secteur de l'emballage est insoutenable de notre point de vue. C'est pourquoi Emmi s'engage activement à optimiser, réduire et fermer les cycles de l'énergie et des matériaux dans sa propre production et en association avec des partenaires et des organisations, notamment en tant que membre fondateur de PRISMA», déclare Gerold Schatt, responsable du développement durable du groupe Emmi.



Emmi Caffè Latte donne l'exemple en matière d'économie circulaire Cependant, deux obstacles majeurs se dressent sur la voie des systèmes en circuit fermé économiques et généralisés dans le secteur de l'emballage: Premièrement, il faut utiliser des matériaux d'emballage recyclables et deuxièmement, il faut mettre en place un système national de collecte et de traitement de ces matériaux. Ce changement nécessite la contribution du plus grand nombre possible de parties prenantes - des producteurs et transformateurs aux détaillants, en passant par les consommateurs et, enfin et surtout, les autorités et les législateurs.



En tant que grand acheteur d'emballages, Emmi entend donner des impulsions en faveur d'emballages respectueux de l'environnement et économisant les ressources, en collaboration avec des partenaires de l'industrie de l'emballage. Par exemple, avec l'utilisation de matériaux recyclés dans leurs emballages. Si ceux-ci sont demandés, une incitation est créée pour collecter et traiter les emballages correspondants. Emmi s'attaque aujourd'hui à sa marque la plus réussie, Emmi Caffè Latte. A partir de septembre 2021, les premiers gobelets à contenu recyclé se trouveront dans l'armoire frigorifique.



Les progrès technologiques permettent Les exigences légales sont strictes en matière de conditionnement des aliments. Seuls quelques matériaux sont même approuvés pour cela. Le polypropylène recyclé issu du recyclage mécanique (PPR) n'est pas approuvé par les autorités alimentaires, telles que l'Association européenne de sécurité des aliments (EFSA). La situation est différente pour le polypropylène issu du recyclage chimique (polypropylène circulaire ou PPC).



Cependant, la nouvelle technologie d'extraction du PPC n'en est qu'à ses débuts. Par conséquent, le PPC n'est actuellement disponible qu'en quantités limitées. Emmi est l'un des rares fabricants de produits alimentaires à avoir obtenu une part du PPC, notamment grâce à son engagement précoce et à la bonne coopération avec ses partenaires de longue date, Greiner Packaging et Borealis.



Commencer avec 100 tonnes de recyclats Emmi prévoit de commencer à utiliser 100 tonnes de PPC par an pour ses gobelets Emmi Caffè Latte. Dans un premier temps, le matériel sera utilisé sur le marché anglais. Dans l'état actuel des choses, les grandes quantités industrielles de PPC ne seront disponibles que dans quelques années. Dans les années à venir, Emmi va continuer à développer l'utilisation de matériaux recyclés dans les gobelets et sur le marché européen.

Contacts Communication du groupe Emmi, Sibylle Umiker, Head of Media Relations | media@emmi.com | +41 (0)58 227 50 66



SPS MARKETING GmbH, Roland Kaiblinger, Account Executive | r.kaiblinger@sps-marketing.com | +43 (0) 732 60 50 38 29 Communication du groupe Borealis, Virginia Wieser, Senior Manager | Virginia.Wieser@borealisgroup.com | +43 (0) 122 40 07 72

A propos du «polypropylène circulaire (PPC)» Récupération du plastique des emballages en plastique: Le recyclage chimique permet de récupérer des matières premières chimiques à partir de déchets plastiques autrement difficiles à recycler mécaniquement. Il s'agit d'un élément important de la solution visant à augmenter les taux de recyclage, à éviter que les déchets plastiques ne soient mis en décharge ou incinérés et à les maintenir ainsi dans le cycle en tant que matière première. Ces matériaux ont les mêmes propriétés que les plastiques issus de la production traditionnelle («plastiques vierges») et sont autorisés pour l'alimentation.

A propos d'Emmi Emmi est le premier groupe laitier de Suisse. La société a été fondée en 1907 par 62 coopératives laitières de la région de Lucerne. Au cours des 20 dernières années, Emmi s'est développée pour devenir un groupe international coté en Bourse (code bousier EMMN). Elle mène depuis de nombreuses années une stratégie fructueuse basée sur trois piliers: la consolidation de sa position sur le marché intérieur suisse, la croissance à l'étranger et la maîtrise des coûts. L'histoire de l'entreprise témoigne du sens aigu des responsabilités dont Emmi fait preuve vis-à-vis des personnes, des animaux et de l'environnement.



Emmi élabore en Suisse une gamme complète de produits laitiers portant ses marques propres ou les marques de ses clients, dont Emmi Caffè Latte et Kaltbach, les champions de l'exportation. Selon les pays, Emmi fabrique aussi localement des produits qui sont le plus souvent des spécialités. La société transforme du lait de vache ainsi que du lait de chèvre et de brebis.



En Suisse, le groupe Emmi compte 25 sites de production. A l'étranger, l'entreprise possède des filiales dans quatorze pays et des sites de production dans huit d'entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays. Outre le marché intérieur suisse, les marchés principaux d'Emmi sont l'Europe occidentale et le continent américain. Le chiffre d'affaires de CHF 3,7 milliards - réalisé pour environ 10 % avec des produits bio - se répartit environ pour moitié en Suisse et pour l'autre moitié à l'international. Près des deux tiers de ses environ 8 900 collaborateurs travaillent sur des sites hors de Suisse.

A propos de Greiner Packaging Greiner Packaging est l'un des principaux fabricants européens d'emballages en plastique dans les secteurs alimentaire et non alimentaire. Depuis plus de 60 ans, l'entreprise est synonyme de compétences élevées en matière de développement, de conception, de production et de décoration. Greiner Packaging relève les défis du marché avec deux unités commerciales: Packaging et Assistec. Si le premier est synonyme de solutions d'emballage innovantes, le second se concentre sur la production de pièces techniques personnalisées. Greiner Packaging emploie environ 4900 personnes sur plus de 30 sites dans 19 pays du monde entier. En 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 692 millions d'euros (incl. les joints-ventures). Cela représente plus de 35% du chiffre d'affaires total de Greiner.

A propos de Borealis Borealis est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions polyoléfines avancées et circulaires ainsi que le leader du marché européen des produits chimiques de base, des nutriments pour plantes et du recyclage mécanique des plastiques. Nous utilisons notre expertise en matière de polymères et nos décennies d'expérience pour fournir des solutions de matériaux circulaires innovantes et à valeur ajoutée pour les industries clés. Nous développons sans cesse de nouvelles choses pour rendre nos vies encore plus durables. Nous nous appuyons sur notre engagement en faveur de la sécurité, de nos collaborateurs et de l'excellence, alors que nous accélérons le passage à une économie circulaire et que nous étendons notre empreinte géographique.



Borealis a son siège à Vienne, en Autriche, compte près de 6900 collaborateurs et est active dans plus de 120 pays. En 2020, Borealis a généré des revenus de 6,8 milliards d'euros et un bénéfice net de 589 millions d'euros. Borealis est détenu à 75% par OMV, une société internationale intégrée de gaz naturel basée en Autriche, et à 25% par une société holding de Mubadala, basée aux Emirats arabes unis. Avec deux importantes joint-ventures - Borouge (avec Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, aux Emirats arabes unis) et Baystar™ (avec TotalEnergies, aux Etats-Unis), Borealis fournit des produits et des services à des clients du monde entier.