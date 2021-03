Emmi a amélioré sa rentabilité en 2020, prudent pour 2021

Zurich (awp) - Le transformateur laitier Emmi a dégagé l'année dernière des ventes et un résultat opérationnel en hausse, ce dernier dépassant les prévisions des analystes. Le groupe va proposer à ses actionnaires un dividende relevé à 13 francs suisses et table pour cette année sur une croissance organique quasi stable, la pandémie devant continuer à affecter la marche des affaires, notamment en Suisse.

"Le commerce de détail (en Suisse) ne devrait plus connaître les mêmes taux de croissance que l'année dernière. Par ailleurs l'évolution du secteur services alimentaires est quelque peu incertaine", a averti mardi le directeur général (CEO) Urs Riedener, lors d'une téléconférence de bilan. Les importants achats de stock réalisés au premier semestre 2020, marqué par le premier confinement, avaient compensé en partie l'absence de consommation hors domicile.

Le marché helvétique pourrait subir un recul organique des ventes estimé entre 3 et 4% entre janvier et juin 2021, a complété le patron. La Suisse, qui a contribué à hauteur de 45,5% du chiffre d'affaires total, reste cependant un marché solide. La variété de l'offre et le multicanal aideront à compenser les éventuels replis.

Cependant la reprise du tourisme d'achat, dont les effets ont été atténués pendant la crise sanitaire, ainsi que la pression sur les prix, pèseront notamment sur les recettes de 2021.

Hausse du dividende

Le chiffre d'affaires du groupe, déjà dévoilé fin janvier, a été confirmé en hausse de 6,1% à 3,7 milliards de francs suisses. La croissance organique a bien atteint 1,9%, a précisé Emmi dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a quant à lui progressé de 5,5% à 256,6 millions de francs suisses l'année dernière, enregistrant une marge de 6,9%, améliorée de 0,7 point. Le bénéfice net a par contre reculé de 3,4% à 188,4 millions.

Emmi a dépassé l'ensemble des prévisions du marché, compilées par AWP. Seul le dividende, relevé d'un franc à 13,00 francs suisses, manque de peu le consensus.

Des progrès ont également été réalisés au niveau des objectifs de développement durables tels que l'utilisation du lait ayant la norme Swissmilk Green.

Pour le nouvel exercice, la direction table sur une croissance organique de 1% à 2% et un Ebit situé entre 275 et 290 millions de francs suisses avec une marge afférente de 5,2% à 5,7%.

Les recettes du marché suisse devraient reculer (-2% à -1%) contrairement à celles de l'Europe (+1% à 3%) et des Amériques (+4% à 6%).

A l'étranger, la croissance pourrait être alimentée par des produits tels que Caffè Latte et les desserts, mais aussi d'autres segments de niche. Le lucernois compte en outre croître de manière organique dans des pays émergents comme le Brésil, la Tunisie, le Chili et le Mexique, mais la volatilité risque de continuer à peser.

Les attentes à moyen terme ont également été confirmées, soit une croissance organique de 2 à 3%.

"Ces résultats confirment une fois encore la stratégie d'Emmi d'améliorer ses marges", fait remarquer l'analyste Rene Weber de Vontobel.

A 11h40, le titre cédait 0,6% 119,50 francs suisses dans un marché SPI en hausse de 1,08%

lk/jh