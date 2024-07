Emmi a conclu un accord d'option de vente sur Mademoiselle Desserts afin de renforcer ses activités stratégiques dans le domaine des desserts premium

Depuis de nombreuses années, le groupe Emmi poursuit une stratégie d’internationalisation ciblée et rigoureuse. Dans ce contexte, les acquisitions ont toujours joué un rôle important pour le renforcement de la position respective sur le marché et pour l’accélération de la croissance organique. Au cours des 30 dernières années, Emmi a ainsi réalisé 45 acquisitions, les a intégrées avec succès et a continuellement développé son portefeuille au-delà de la Suisse. La stratégie se concentre sur quatre niches spécifiques, dans lesquelles Emmi se distingue par une grande compétence et une position déterminante sur le marché, et qui lui permettent de poursuivre une croissance rentable. L’une de ces niches stratégiques clés est donc celle des desserts premium.



Création d’un «Desserts Powerhouse» Emmi

Au cours des dix dernières années, dans le cadre de la transformation continue du portefeuille et de l'orientation vers une croissance rentable, Emmi a acquis une grande compétence en matière de desserts: d’abord en Italie, en 2011, avec des desserts d’inspiration italienne comme le tiramisu et, plus récemment, en 2020, aux États-Unis, grâce à une cinquième acquisition qui est venue compléter le portefeuille avec des desserts d’inspiration américaine et latino-américaine, et sert de tremplin pour l’activité desserts aux États-Unis. Aujourd’hui, le segment des desserts premium représente près de neuf pour cent du chiffre d’affaires total du groupe Emmi. Avec l’acquisition prévue du groupe Mademoiselle Desserts, Emmi enrichirait son portefeuille de desserts d’inspiration française et complèterait son portefeuille de gâteaux et de desserts anglo-saxons, ce qui lui permettrait d’offrir à sa clientèle une gamme complète riche en innovations alliant les grandes traditions du dessert. L’acquisition prévue ouvrira à Emmi de nouvelles opportunités de marché, lui permettant de jouer à l’avenir un rôle important au niveau mondial dans la catégorie en croissance constante des desserts premium au titre de «Desserts Powerhouse».



«L’acquisition prévue du groupe Mademoiselle Desserts vise à renforcer notre catégorie stratégique des desserts premium et nous permettra d’offrir à notre clientèle, en qualité de ‹Category Captain› et de partenaire commercial privilégié, une gamme complète de produits innovants et de grande qualité. Cette étape stratégique importante nous permettrait de saisir les opportunités de croissance globale de la catégorie des desserts premium et de poursuivre la transformation de notre portefeuille. Notre objectif est de réunir sous l’égide du groupe Emmi le savoir-faire de l’art culinaire et pâtissier français de Mademoiselle Desserts avec les créations de nos ‹Pasticceri› passionnés, ainsi que les desserts d’inspiration américaine et latino-américaine à la pointe de l’innovation de l'Italie et des États-Unis», explique Ricarda Demarmels, CEO du groupe Emmi. Elle ajoute: «Nous nous réjouissons d’avoir la possibilité, grâce à l’acquisition prévue, d’accueillir dans notre groupe Mademoiselle Desserts. Cette entreprise certifiée B Corp partage nos valeurs entrepreneuriales et nos exigences en matière de gestion d’entreprise responsable.»



Une expertise de pointe en matière de desserts en France

Le groupe Mademoiselle Desserts dispose d’une position de leader sur le marché européen des desserts avec douze sites de production propres en France, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Belgique. L’entreprise se distingue par son portefeuille de pâtisseries haut de gamme, sa grande capacité d’innovation et de solides partenariats avec sa clientèle. En collaboration avec ses clientes et clients, Mademoiselle Desserts ne cesse de développer son portefeuille de produits, qui a récemment été complété par des snacks. En plus des canaux de vente au détail classiques, ses produits sont essentiellement commercialisés dans les rayons boulangerie et dans la restauration, ce qui vient compléter le portefeuille actuel d’Emmi.



«C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que nous envisageons de collaborer avec nos collègues italiens et américains du groupe Emmi afin d'allier notre savoir-faire en matière de desserts. Unir nos compétences va nous permettre de développerons l'activité desserts et de proposer ainsi à notre clientèle une gamme exceptionnelle de produits emblématiques», a commenté Didier Boudy, l'actuel CEO du groupe Mademoiselle Desserts, à propos de la transaction prévue après la signature de l'accord d'option de vente.



Une nouvelle direction pour les activités desserts d’Emmi

L’actuel CEO du groupe Mademoiselle Desserts, Didier Boudy, assumerait la responsabilité du nouveau «Desserts Powerhouse» Emmi, qui réunirait le groupe Mademoiselle Desserts et les sociétés de desserts d'Emmi existantes d’Italie et des États-Unis, afin de poursuivre le développement stratégique du segment des desserts. Cela garantirait également la continuité de la direction et une intégration optimale. Didier Boudy, largement reconnu comme un expert du secteur, préside la FEB (La Fédération des Entreprises de Boulangerie/Pâtisserie), l’association des boulangers et pâtissiers de France, depuis 2021.



Des perspectives de croissance et des marges opérationnelles supérieures à la moyenne accélèrent la transformation du portefeuille

Emmi acquerrait le groupe Mademoiselle Desserts pour une valeur de l'entreprise d’environ EUR 900 millions. Cela correspondrait à un multiplicateur implicite de l’EBITDA inférieur à celui actuellement négocié pour le groupe Emmi. Avec environ 2000 collaboratrices et collaborateurs, le groupe Mademoiselle Desserts a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires d’environ EUR 420 millions. La croissance du chiffre d’affaires et les marges opérationnelles sont toutes deux supérieures à la moyenne du groupe Emmi. De plus, il y aurait un potentiel de synergies de croissance à moyen terme. Après l’acquisition prévue, la niche stratégique des desserts premium représenterait environ 17 % du chiffre d’affaires total. Pour financer l’acquisition prévue, le groupe Emmi prévoit principalement de recourir à des capitaux étrangers supplémentaires ainsi qu’à des liquidités excédentaires.



La réalisation de la transaction envisagée étant soumise à la consultation des représentants respectifs du personnel de Mademoiselle Desserts et à l’approbation des autorités de concurrence et de surveillance compétentes, l’impact de la transaction sur l’ensemble de l’exercice 2024 ne peut pas encore être évalué de manière fiable. Emmi confirme toutefois son objectif pour l’ensemble de l’année 2024 en ce qui concerne les activités existantes et maintient en outre son objectif à moyen terme ainsi que sa politique de dividende.



Le processus de consultation et d’information des instances représentatives du personnel de Mademoiselle Desserts va débuter sous peu.