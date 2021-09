EQS Group-Ad-hoc: Emmi Management AG / Mot-clé(s) : Décision stratégique d'entreprise

Emmi acquiert le numéro 1 de la feta sur le marché américain



02.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Communiqué de presse Communiqué ad hoc conformément à l'art. 53 du règlement de cotation Lucerne, 2 septembre 2021 - Le groupe Emmi rachète Athenos, le numéro 1 du marché américain de la feta, renforçant ainsi son pilier stratégique le plus important, les spécialités fromagères, sur le plus important marché étranger d'Emmi. En 2020, Athenos a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu moins de 90 millions d'USD et, avec sa gamme de feta, complète idéalement l'offre de spécialités fromagères de haute qualité, produites localement ou importées, des activités nord-américaines d'Emmi. En rachetant les activités d'Athenos au groupe Lactalis, Emmi renforce de manière ciblée sa position sur le marché américain et crée de nouveaux débouchés à l'exportation pour le fromage suisse grâce à sa puissance de distribution renforcée. Les activités d'Athenos sont gérées par Emmi Roth USA, qui fait partie du groupe Emmi depuis 2009. La finalisation de la transaction est soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence nord américaine. La feta est de plus en plus populaire aux États-Unis et Athenos est devenue la première marque de feta aux États-Unis (US) depuis de nombreuses années. L'année dernière, Athenos a réalisé un chiffre d'affaires net d'un peu moins de 90 millions USD. «Avec Athenos, le numéro 1 du marché américain de la feta rejoint Emmi. Nous sommes convaincus que nous sommes bien positionnés pour la poursuite du développement de cette activité. Nous renforçons notre position sur le marché américain, qui revêt une importance stratégique, ainsi que nos activités d'exportation croissantes depuis la Suisse, si nous sommes en mesure de proposer à l'avenir à nos clients une gamme globale encore plus étendue et attrayante», déclare Matthias Kunz, Executive Vice President de la division Americas d'Emmi. Renforcer la gamme d'offres Athenos est largement représenté dans le secteur de la vente au détail aux États-Unis et est également distribué dans le secteur de la restauration. Grâce à cette forte position sur le marché, l'activité d'Athenos complète de manière optimale les activités d'Emmi dans le domaine des spécialités fromagères aux États-Unis. Le centre de ce pilier stratégique est Emmi Roth USA, qui fait partie du groupe Emmi depuis 2009. Cette société exploite aujourd'hui trois sites de production dans l'État du Wisconsin et propose à des clients du secteur de la vente au détail et de la restauration dans tout le pays des spécialités fromagères de haute qualité, produites localement ou importées de Suisse. L'activité Athenos a été vendue par Kraft Heinz au groupe français Lactalis à l'automne 2020 dans le cadre d'une transaction majeure. Conformément aux conditions imposées par les autorités américaines de la concurrence, qui avaient précédemment retardé la réalisation de cette transaction, le Groupe Lactalis vend l'activité Athenos à Emmi. Toutefois, l'acquisition d'Athenos par Emmi est également soumise à l'approbation des autorités compétentes. . Les parties ont convenu de ne pas divulguer d'informations sur le prix d'achat. Un segment de croissance attractif La feta a largement bénéficié de la tendance à une alimentation plus saine et d'autres changements dans le comportement des consommateurs au cours des deux dernières années. Emmi s'attend à ce que la popularité de la feta aux États-Unis augmente encore. Toutefois, l'acquisition d'Athenos et l'intégration de cette activité dans Emmi Roth USA offrent également un potentiel de croissance en raison de la complémentarité des canaux de distribution. En plus d'un commerce de détail solide, Emmi Roth USA entretient également des relations étroites et bien établies avec ses clients dans le secteur de la restauration. La feta y complète parfaitement les spécialités fromagères d'Emmi Roth USA adaptées à la cuisine chaude. Par ailleurs, les activités d'exportation de fromage suisse devraient également bénéficier du renforcement de la base de distribution et poursuivre ainsi leur évolution positive des dernières années. En même temps, Athenos peut bénéficier de l'expertise marketing de l'équipe d'Emmi et s'adresser ainsi à de nouveaux consommateurs, notamment ceux qui ont une affinité avec les médias sociaux. Maintenir une chaîne de valeur de qualité La transaction entre Emmi et Lactalis comprend essentiellement les droits sur la marque Athenos ainsi que d'autres droits et contrats existants en rapport avec cette activité. La production, la transformation et la distribution des produits sont effectuées pour le compte de l'entreprise depuis des années déjà. Emmi souhaite maintenir cette chaîne de valeur de qualité.Body Documents à télécharger et autres informations



Site web d'Athenos Site Internet Emmi Roth USA

CFO, Ricarda Demarmels | ir@emmi.com Médias

Communication du groupe Emmi, Sibylle Umiker | media@emmi.com | +41 (0)58 227 50 66

