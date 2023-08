Emmi affiche un bon résultat semestriel 2023

Croissance organique du chiffre d’affaires de 6,5 %, largement soutenue et tirée par les prix,

effets de change -2,2 %, aucun effet d’acquisition

effets de change -2,2 %, aucun effet d’acquisition Croissance organique dans les divisions Suisse 6,0 %, Americas 9,6 % et Europe 2,0 %

Croissance conforme aux priorités stratégiques dans des niches comme le café «Ready to Drink» ou les desserts réfrigérés haut de gamme, ainsi que sur des marchés comme la Suisse, le Chili, les États-Unis, l’Espagne, le Brésil et le Mexique.

EBIT de CHF 138,5 millions, marge EBIT de 6,6 %

Bénéfice net de CHF 97,8 millions, marge bénéficiaire nette de 4,6 %

Publication du septième rapport sur le développement durable, avec une évolution globale positive visible dans les domaines du développement des collaborateurs et collaboratrices, de la mise en place d’une industrie laitière durable et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des déchets.

Cession de la laiterie Gläserne Molkerei dans le cadre de la transformation continue du portefeuille du groupe, perte unique d’environ CHF 38 millions au niveau de l’EBIT et d’environ CHF 30 millions au niveau du bénéfice net au deuxième semestre

Perspectives 2023 inchangées: croissance organique du chiffre d’affaires de 3 % à 4 %, EBIT ajusté de la perte non récurrente liée à la cession compris entre CHF 275 millions et CHF 295 millions, marge bénéficiaire nette ajustée de 4,5 % à 5,0 %



«Le travail ciblé et le grand engagement de nos équipes nous permettent, après une année 2022 exigeante, d’atteindre les résultats souhaités pour réaliser un bon résultat sur le premier semestre 2023. Malgré un contexte de marché qui reste difficile, nous parvenons à susciter l’enthousiasme, grâce à des innovations, des concepts différenciés et des marques fortes telles que Emmi Caffè Latte, à développer notre portefeuille de manière conséquente conformément à notre stratégie, et à poursuivre avec discipline notre travail de longue haleine en matière de développement durable», a déclaré Ricarda Demarmels, CEO du groupe Emmi.



Chiffres clés

en millions de CHF 1er Semestre 2023 1er Semestre 2022 1er Semestre 2021 Chiffre d’affaires net 2’103 2’016 1’884 dont la division Suisse 857 808 802 dont la division Americas 848 798 668 dont la division Europe 338 348 352 dont la division Global Trade 60 62 62 Évolution du chiffre d’affaires en % 4,3 7,1 6,2 Croissance organique du chiffre d’affaires en % 6,5 5,4 3,7 Effets des acquisitions en % - 2,3 3,2 Effets de change en % -2,2 -0,6 -0,7 EBIT 138,5 108,6 129,4 en % du chiffre d’affaires net 6,6 5,4 6,9 Bénéfice net 97,8 78,1 98,7 en % du chiffre d’affaires net 4,6 3,9 5,2



Croissance conforme aux priorités stratégiques

Dans un contexte de marché exigeant, marqué par des coûts d’intrants toujours élevés, le chiffre d’affaires semestriel du groupe s’établit à CHF 2'103,4 millions, en hausse par rapport à lʼannée dernière (CHF 2'016,5 millions). Cette croissance de 4,3 % résulte d’une croissance organique de 6,5 % et d’effets de change négatifs de 2,2 %. Conformément aux attentes, la croissance organique, tirée par les prix au premier semestre, est supérieure aux prévisions pour l’ensemble de l’année (3 % à 4 %) et confirme la pertinence de la mise en œuvre de la stratégie et de l’orientation vers des positions de marché différenciées, avec des concepts de marques à fort potentiel d’innovation et un portefeuille de pays et de produits diversifié.



Emmi peut se targuer d’une bonne croissance organique dans la plupart de ses créneaux stratégiques. Dans le domaine du café Ready to Drink,Emmi a poursuivi sa nette croissance avec Emmi Caffè Latte, et su toucher un groupe cible jeune (la génération Z), avec Fun Latte. En ce qui concerne les desserts réfrigérés haut de gamme, aux États-Unis, Emmi a enregistré une forte croissance grâce à la qualité élevée de ses produits, sa capacité d’innovation et son orientation client. Dans le domaine des fromages de spécialité, la pression sur les exportations de la Suisse reste forte. Malgré cela, le groupe affiche un développement réjouissant sur le marché intérieur suisse, ainsi qu’au Chili, au Mexique et aux États-Unis. D’un autre côté, le développement des alternatives au lait à base de plantes constitue un défi.



Évolution du chiffre d’affaires par division

Division Suisse

en millions de CHF Chiffre d’affaires

1er°sem.°2023 Chiffre d’affaires

1er°sem.°2022 Différence

2023/2022 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Produits laitiers 337,7 323,0 4,5 % - - 4,5 % Produits frais 190,9 177,0 7,9 % - - 7,9 % Fromages 190,4 182,2 4,5 % - - 4,5 % Fromages frais 59,1 52,1 13,5 % - - 13,5 % Poudres/concentrés 41,1 38,3 7,2 % - - 7,2 % Autres produits et services 37,6 35,5 5,9 % - - 5,9 % Total 856,8 808,1 6,0 % - - 6,0 %



La division Suisse a atteint un chiffre d’affaires net de CHF 856,8 millions, pour une croissance organique de 6,0 %. Des marques clés telles que Emmi Caffè Latte, Emmi Energy Milk, Jogurtpur ou Aktifit dans le domaine des produits frais, ainsi que Gerber ou Luzerner Rahmkäse dans celui des fromages, continuent de se distinguer, et la reprise continue des activités de Food Service a également un effet positif.



Division Americas

en millions de CHF Chiffre d’affaires

1er°sem.°2023 Chiffre d’affaires

1er °sem.°2022 Différence

2023/2022 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Fromages 310,5 307,1 1,1 % - -2,8 % 3,9 % Produits laitiers 223,6 212,3 5,3 % - -4,5 % 9,8 % Produits frais 187,0 159,0 17,6 % - -4,9 % 22,5 % Fromages frais 47,9 47,1 1,7 % - -1,5 % 3,2 % Poudres/concentrés 22,6 19,0 18,7 % - -4,5 % 23,2 % Autres produits et services 56,9 54,1 5,2 % - 0,7 % 4,5 % Total 848,5 798,6 6,2 % - -3,4 % 9,6 %



La division Americas a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 848,5 millions, pour une croissance organique de 9,6 %. Outre les États-Unis et l’Espagne, d’autres marchés de croissance importants comme le Chili, le Mexique et le Brésil ont contribué à cette croissance organique. L’activité des desserts aux États-Unis et le marché chilien affichent une évolution particulièrement réjouissante, après un recul du chiffre d’affaires dû à des difficultés de livraison opérationnelles sur lʼannée précédente.



Division Europe

en millions de CHF Chiffre d’affaires

1er°sem.°2023 Chiffre d’affaires

1er °sem.°2022 Différence

2023/2022 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Produits frais 178,0 178,7 -0,4 % - -5,4 % 5,0 % Fromages 54,2 59,5 -8,7 % - -4,5 % -4,2 % Produits laitiers 47,2 50,5 -6,5 % - -4,4 % -2,1 % Fromages frais 23,6 21,3 10,5 % - -5,2 % 15,7 % Poudres/concentrés 16,2 19,6 -17,1 % - -3,9 % -13,2 % Autres produits et services 18,5 18,5 -0,2 % - -4,7 % 4,5 % Total 337,7 348,1 -3,0 % - -5,0 % 2,0 %

La division Europe affiche une croissance modérée,due à un environnement économique difficile, avec un chiffre d’affaires de CHF 337,7 millions et une croissance organique de 2,0 %. Les ventes d’Emmi Caffè Latte et de fromage de chèvre frais chez Bettinehoeve constituent des points positifs, tandis que les exportations de fromage de Suisse et les ventes de lait de chèvre en poudre aux Pays-Bas freinent l’évolution du chiffre d’affaires.



Division Global Trade

en millions de CHF Chiffre d’affaires

1er°sem.°2023 Chiffre d’affaires

1er°sem.°2022 Différence

2023/2022 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Fromages 28,2 30,3 -6,9 % - - -6,9 % Produits frais 17,5 18,2 -3,9 % - - -3,9 % Poudres/concentrés 13,9 11,9 17,1 % - - 17,1 % Produits laitiers 0,5 0,8 -30,7 % - - -30,7 % Autres produits et services 0,3 0,5 -54,7 % - - -54,7 % Total 60,4 61,7 -2,1 % - - -2,1 %



Dans la division Global Trade, le chiffre d’affaires s’est établi à CHF 60,4 millions, soit une baisse organique de 2,1 %. L’arrêt des activités en Russie et la baisse des ventes dans la région asiatique explique le recul du secteur du fromage. La croissance dans le secteur des poudres reflète l’augmentation des exportations de lait écrémé en poudre de la Suisse.



Pour plus d’informations sur l’évolution du chiffre d’affaires, veuillez consulter le rapport semestriel Emmi 2023.



Amélioration des résultats grâce à la reprise sur les marchés internationaux

L’environnement de marché est resté exigeant pour Emmi au premier semestre 2023. Les coûts des intrants ont augmenté sur une période plus longue que prévu et se situent à un niveau historiquement élevé. Malgré cela, Emmi a pu s’appuyer sur des progrès opérationnels − notamment dans le créneau stratégique des desserts réfrigérés haut de gamme aux États-Unis et sur l’important marché de croissance que constitue le Chili − , ainsi que sur une évolution toujours forte au Mexique et la reprise continue de l’activité Food Service, pour améliorer nettement ses résultats par rapport au premier semestre 2022 et ainsi renouer avec ceux de 2021. Les programmes d’efficacité et de réduction des coûts mis en œuvre de manière conséquente, ainsi que les augmentations responsables des prix de vente, ont également joué un rôle de soutien. Ils ont permis d’absorber la nette augmentation des coûts des intrants et de compenser les pertes de marges subies au cours de la même période de l’année précédente en grande partie.



Au premier semestre 2023, le bénéfice brut a atteint CHF 775,4 millions (année précédente: CHF 707,4 millions), pour une marge bénéficiaire brute de 36,9 % (année précédente: 35,1 %). Le coût élevé des intrants, notamment dans le domaine de l’énergie, sʼest répercuté dans les charges d’exploitation, lesquelles ont augmenté pour atteindre CHF 583,6 millions (année précédente: CHF 545,8 millions). Le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) s’est établi à CHF 138,5 millions, en hausse par rapport à la même période de 2022 (CHF 108,6 millions). En conséquence, la marge EBIT est également en hausse, à 6,6 % (année précédente: 5,4 %). Emmi a dégagé un bénéfice net de CHF 97,8 millions (année précédente: CHF 78,1 millions) et une marge bénéficiaire nette de 4,6 % (année précédente: 3,9 %).



Mise en œuvre continue de la stratégie et transformation du portefeuille

Dans la lignée de la transformation continue et cohérente de son portefeuille et de son orientation sur des marchés et niches rentables et stratégiques, Emmi a annoncé le 6 juillet 2023 la cession de la société Gläserne Molkerei GmbH, située dans le nord-est de l’Allemagne. L’opération a été finalisée le 14 août 2023. Elle n’a pas encore eu d’impact sur les comptes semestriels. Cependant, elle entraîne une perte unique d’environ CHF 38 millions au niveau de l’EBIT, et de CHF 30 millions au niveau du bénéfice net, sur le second semestre. L’impact négatif de la transaction sur les flux de trésorerie (cash-impact) s’élève à environ CHF 10 millions.



Les activités dans le domaine du lait de chèvre en poudre d’Etten-Leur, aux Pays-Bas, sont désormais rassemblées sous le nom d’Emmi Nutritional Solutions (ENS). Parallèlement, Emmi regroupe ses forces et rapproche les équipes de ses trois filiales néerlandaises dans une organisation qui vise à être plus puissante et plus agile, fortement orientée vers le marché.



Enfin, la vente de la participation minoritaire non stratégique dans Ambrosi a été finalisée le 3 juillet 2023. Au second semestre, cette vente générera un gain unique de CHF 3 millions au niveau du bénéfice net. En revanche, cette transaction n’aura pas d’influence sur l’EBIT.



Progrès dans la mise en œuvre du modèle de durabilité d’Emmi

Dans la lignée de l’ambition inscrite dans sa stratégie d’être à la pointe dans le domaine du développement durable, Emmi a réalisé de nouveaux progrès dans la mise en œuvre de son modèle de durabilité, lancée il y a quatre ans. Le septième rapport sur le développement durable du groupe confirme l’engagement à long terme d’Emmi et met en évidence les progrès réalisés, notamment dans les domaines du développement des employés, de la protection de l’environnement et de la contribution au développement de la société, ainsi que sur le thème prioritaire de l’économie laitière durable. Emmi s’engage également au-delà de son activité principale: ainsi, le groupe travaille à l’élaboration dʼun catalogue de critères pour le lait durable en dehors de la Suisse. Le projet de ressources co-initié «Lait KlimaStaR» a également démarré avec succès. Il vise à rendre l’industrie laitière suisse plus compétitive en termes de protection du climat et de concurrence entre alimentation et occupation des surfaces.



Continuité dans la surveillance et la gestion

En avril dernier, l’assemblée générale a élu Urs Riedener à la présidence du Conseil d’administration. Emmi remercie le président sortant Konrad Graber pour la mise en place stratégiquement solide du groupe Emmi et pour une collaboration fructueuse de longue date. L’ancienne CFO Ricarda Demarmels a succédé au début de l’année à Urs Riedener au poste de CEO du groupe Emmi. Sacha D. Gerber, Chief Financial Officer depuis le 1er juin 2023, et Raffael Payer, Chief Marketing Officer depuis le 1er octobre 2023, complètent la direction du groupe.



Confirmation des prévisions 2023 sur une base corrigée de la cession d’actifs

Emmi maintient ses prévisions, corrigées des effets exceptionnels susmentionnés liés à la cession de la laiterie Gläserne Molkerei et à la vente de la participation dans Ambrosi, et table sur une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 4 % à l’échelle du groupe, pour l’ensemble de l’exercice 2023. Pour la division Suisse, qui opère sur un marché toujours très concurrentiel et sur lequel la pression des importations et des prix est accentuée par la force du franc, Emmi prévoit une évolution organique du chiffre d’affaires comprise entre 2 % et 3 % (jusqu’à présent: entre 1 % et 2 %). Dans ses activités internationales, Emmi prévoit une croissance organique de 6 % à 8 % (inchangée) pour la division Americas et une croissance organique plus faible, de 0 % à 1 %, pour la division Europe, en raison d’un contexte économique difficile (jusqu’à présent: entre 3 % et 5 %).



Après correction des effets exceptionnels, Emmi confirme en outre ses prévisions en matière d’EBIT (CHF 275 millions à CHF 295 millions) et de marge bénéficiaire nette (4,5 % à 5,0 %). Emmi maintient également ses prévisions à moyen terme.



Prévisions pour l’exercice 2023

Croissance organique du chiffre d’affaires: entre 3 % et 4 %

Croissance organique du chiffre d’affaires de la division Suisse: entre 2 % et 3 % (jusqu’à présent: entre 1 % et 2 %

Croissance organique du chiffre d’affaires de la division Americas: entre 6 % et 8 %

Croissance organique du chiffre d’affaires de la division Europe: entre 0 % et 2 % (jusqu’à présent: entre 3 % et 5 %

EBIT corrigé: entre CHF 275 millions et CHF 295 millions

Marge bénéficiaire nette corrigée: entre 4,5 % et 5,0 %



Emmi publiera son chiffre d’affaires annuel 2023 le 25 janvier 2024 à 7 h 00, et ses résultats annuels 2023 détaillés et ses perspectives pour l’exercice 2024 le 29 février 2024 à 7 h 00.