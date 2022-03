Emmi améliore son bénéfice et relève son dividende

Zurich (awp) - Le transformateur laitier Emmi a dégagé l'année dernière un bénéfice en hausse, conformément aux prévisions des analystes. Le groupe entend relever son dividende et table pour cette année sur un léger ralentissement de la croissance par rapport à 2021.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a progressé de 4,8% à 284,1 millions de francs suisses l'année dernière, pour une marge opérationnelle de 7,3%, améliorée de 0,4 point, indique le groupe lucernois vendredi dans un communiqué. Le bénéfice net s'est amélioré de 7,0% à 216,7 millions, pour une marge bénéficiaire de 5,5%.

Le chiffre d'affaires, déjà dévoilé fin janvier, a été confirmé en hausse de 5,6% à 3,91 milliards de francs suisses. La croissance organique a bien atteint 3,6%, a précisé Emmi, tandis que l'effet des acquisitions s'est inscrit à +2,3%, assorti d'un effet de change négatif de 0,3%.

Lors de la prochaine assemblée générale, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 14,00 francs suisses, contre 13,00 francs suisses à l'exercice précédent.

Les chiffres sont conformes aux prévisions des analystes interrogés par AWP.

Croissance portée par les ventes à l'étranger

En 2021, Emmi a dû compter sur ses activités à l'étranger pour garantir sa croissance. Dans le détail, le chiffre d'affaires en Suisse s'est tassé de 2,2% à 1,65 milliard, après avoir enregistré une forte croissance l'an dernier dans le contexte de la pandémie. Les ventes ont progressé de 15,4% aux Amériques, portées par des acquisitions, et de 5,0% en Europe hors Suisse. Enfin, le chiffre d'affaires de la division négoce a augmenté de 13,1%.

Aux Etats-Unis, Emmi a notamment profité du rachat d'Indulge Desserts fin 2020, rebaptisée entre temps Emmi Desserts USA. En décembre dernier, Emmi y a également acquis Athenos, le numéro un de la feta au pays de l'Oncle Sam.

Pour le nouvel exercice, la direction table sur une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 2,5 et 3,5%, soit un tout petit peu moins qu'en 2021. Quant au résultat d'exploitation (Ebit), il est attendu entre 290 et 305 millions de francs suisses.

Malgré les incertitudes persistantes et le contexte inflationniste, le groupe vise une marge bénéficiaire entre 5,0 et 5,5% et confirme ses objectifs à moyen terme en matière de croissance organique. La hausse du coût des matières premières, de la logistique et de l'énergie est très supérieur aux prévisions à long terme, relève Emmi, qui entend relever ses prix de vente. les coûts salariaux sont également en augmentation.

La pandémie affectera également 2022, notamment dans le secteur de la restauration, dont l'activité restera inférieure à 2019. Une nouvelle fois, la croissance du groupe sera portée par les ventes en Europe et aux Amériques, alors qu'elle devraient légèrement se tasser en Suisse.

