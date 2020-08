Emmi : augmente sa participation dans Bettinehoeve

Matériel à télécharger et informations supplémentaires

A propos de Bettinehoeve

Bettinehoeve est le premier producteur de fromage de chèvre frais aux Pays-Bas. Fondée en 1982, l'entreprise familiale est située à Etten-Leur (Brabant-du-Nord) et possède deux sites de production. Bettinehoeve emploie environ 115 collaborateurs. Elle transforme approximativement 150 000 litres de lait de chèvre par jour provenant d'environ 45 producteurs néerlandais. La gamme de Bettinehoeve comprend principalement des fromages de chèvre frais et affinés pour sa marque «Bettine» ainsi que des marques privées. Elle vend environ la moitié de ses produits sur le marché néerlandais. Ses autres marchés clés sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, les pays nordiques et la Belgique.

A propos de Goat Milk Powder

L'usine de lait en poudre Goat Milk Powder doit sa création en 2003 à la coopération entre Bettinehoeve à Etten-Leur, producteur de fromage de chèvre, et AVH dairy à Bergen, exportateur de produits laitiers de chèvre et de brebis (filiale d'Emmi).

La production de lait en poudre et de WPC55 (concentré de protéines sériques) de lait de chèvre a débuté en mai 2014.

A propos d'Emmi

Emmi est l'un des principaux groupes laitiers de Suisse. La société a été fondée en 1907 par 62 coopératives laitières de la région de Lucerne. Au cours des 20 dernières années, Emmi s'est développée pour devenir un groupe d'entreprises international coté en Bourse. Elle mène depuis de nombreuses années une stratégie fructueuse basée sur trois piliers: la consolidation de sa position sur le marché intérieur suisse, la croissance à l'étranger et la maîtrise des coûts. L'histoire de l'entreprise témoigne du sens aigu des responsabilités dont Emmi fait preuve vis-à-vis des personnes, des animaux et de l'environnement.

Emmi élabore en Suisse une gamme complète de produits laitiers portant ses marques propres ou les marques de ses clients, dont Emmi Caffè Latte et Kaltbach, les champions de l'exportation. Dans certains pays, Emmi fabrique localement des produits qui sont généralement des spécialités. La société transforme du lait de vache ainsi que du lait de chèvre et de brebis.

En Suisse, le groupe Emmi compte 25 sites de production. A l'étranger, l'entreprise possède des filiales dans quatorze pays et des sites de production dans huit d'entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays. Outre le marché intérieur suisse, les marchés principaux d'Emmi sont l'Europe occidentale et le continent américain. Le chiffre d'affaires de 3,5 milliards de francs suisses, réalisé pour plus de 10 % avec des produits bio, se répartit pour moitié en Suisse et pour moitié à l'international. Aujourd'hui, près des deux tiers des plus de 8000 collaborateurs d'Emmi travaillent sur des sites hors de Suisse.