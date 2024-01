Emmi Management AG / Mot-clé(s) : Résultat de ventes

Emmi croît selon ses priorités stratégiques



25.01.2024 / 06:58 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Lucerne, le 25 janvier 2024 – Le groupe Emmi a réalisé en 2023 une croissance organique de 3,5 % largement étayée dans un contexte toujours difficile. Cela reflète la mise en œuvre conséquente de la stratégie ainsi que les positions différenciées sur le marché et le portefeuille de marques innovant. En 2023, le chiffre d’affaires annuel a augmenté de 0,3 %, passant à CHF 4242,4 millions en tenant compte des effets de change et des acquisitions. Emmi a enregistré une croissance selon les priorités stratégiques en particulier sur des marchés importants de la division Americas, en Suisse et dans les niches stratégiques telles que le café prêt à boire avec Emmi Caffè Latte. La croissance organique correspond ainsi aux prévisions communiquées pour l’exercice 2023. Croissance organique du chiffre d’affaires largement étayée de 3,5 %, portée par les prix, l’effet de change négatif de 2,2 %, l’effet négatif des acquisitions de 1,0 %

Croissance organique dans les divisions Suisse (3,8 %) et Americas (5,7 %), légère baisse organique dans la division Europe (-0,4 %)

Croissance organique selon les priorités stratégiques sur des marchés importants tels que le Chili, le Mexique, l’Espagne, le Brésil ou la Suisse, et dans des niches comme le café prêt à boire et les desserts réfrigérés haut de gamme aux États-Unis

Croissance influencée par des effets négatifs de change et des acquisitions dus à la cessation de la société Gläserne Molkerei

«Grâce à une stratégie clairement définie, à notre action en fonction du marché et à l’incroyable engagement de nos équipes, nous avons pu réaliser en 2023 une forte croissance organique du chiffre d’affaires dans un contexte de marché exigeant. Notre passion, notre force d’innovation et nos exigences de qualité élevées pour nos produits et nos marques forts nous ont permis de créer des moments laitiers de bonheur, main dans la main avec nos partenaires», explique Ricarda Demarmels, CEO du groupe Emmi.

Évolution du chiffre d’affaires du groupe Emmi en millions de CHF Chiffre d’affaires

2023 Chiffre d’affaires

2022 Différence

2023/2022 Effet des

acquisitions Effet de

change Croissance

organique Division Suisse 1762,0 1698,1 3,8 % - - 3,8 % Division Americas 1698,8 1673,9 1,5 % - -4,2 % 5,7 % Division Europe 661,4 730,4 -9,5 % -5,8 % -3,3 % -0,4 % Division Global Trade 120,2 127,6 -5,7 % - - -5,7 % Groupe 4242,4 4230,0 0,3 % -1,0 % -2,2 % 3,5 %

Dans un contexte toujours exigeant en partie marqué par une forte inflation, le groupe Emmi voit son chiffre d’affaires annuel progresser en 2023, passant à CHF 4242,4 millions (exercice précédent: CHF 4230,0 millions). La croissance du chiffre d’affaires de 0,3 % se compose d’une hausse organique de 3,5 %, d’un effet négatif de change de 2,2 % et d’un effet négatif des acquisitions de 1,0 %. La croissance organique, largement étayée et portée par les prix, se situe ainsi dans le milieu de la fourchette définie dans les propres prévisions pour l’exercice et s’explique par la mise en œuvre conséquente de la stratégie, les positions différenciées sur le marché ainsi que les marques innovantes et le portefeuille différencié de produits. Des ajustements de prix responsables ont également soutenu cette évolution.

Emmi a connu une croissance conforme à ses priorités stratégiques. Des marchés tels que le Chili, le Mexique et le Brésil mais aussi l’Espagne ont enregistré une croissance forte. En outre, les niches stratégiques, telles que le café prêt à boire avec Emmi Caffè Latte et les desserts réfrigérés haut de gamme aux États-Unis, se sont confirmées en tant que moteurs de croissance. Son action en fonction du marché et ses marques fortes et innovantes ont permis à Emmi de continuer de se différencier sur le marché en 2023 et de consolider ses positions de manière ciblée.

L’évolution du chiffre d’affaires a été influencée par une situation difficile sur le marché, toujours marqué par un fort dynamisme, des taux d’inflation élevés et un climat de consommation morose. En outre, les effets de change ont eu des répercussions négatives sur le chiffre d’affaires en raison de la forte valorisation du franc suisse. De même, la cessation de la société Gläserne Molkerei à la mi-août 2023, qui s’est produite dans le cadre de la transformation conséquente et continue du portefeuille, a généré un effet négatif des acquisitions.

Évolution du chiffre d’affaires par division Division Suisse en millions de CHF Chiffre d’affaires

2023 Chiffre d’affaires

2022 Différence

2023/2022 Effet des

acquisitions Effet de

change Croissance

organique Produits laitiers 687,9 661,1 4,1 % - - 4,1 % Fromages 418,2 411,4 1,6 % - - 1,6 % Produits frais 382,1 362,3 5,5 % - - 5,5 % Fromage frais 115,2 106,0 8,7 % - - 8,7 % Poudres/concentrés 82,0 86,4 -5,0 % - - -5,0 % Autres produits/services 76,6 70,9 8,1 % - - 8,1 % Total 1762,0 1698,1 3,8 % - - 3,8 %

La division Suisse a enregistré un chiffre d’affaires de CHF 1762,0 millions (exercice précédent: CHF 1698,1 millions) et une croissance organique de 3,8 %, supérieure aux propres prévisions. Cette croissance est due en particulier à des marchés innovants tels qu’Emmi Caffè Latte, Emmi Energy Milk, Aktifit ainsi que le fromage à la crème Luzerner et Gerber. En outre, l’augmentation du prix du lait décidée par l’Interprofession du lait – qui bénéficie aux producteurs laitiers – et la reprise post-pandémie des activités de Food Service se sont répercutées positivement sur la croissance.

Division Americas en millions de CHF Chiffre d’affaires

2023 Chiffre d’affaires

2022 Différence

2023/2022 Effet des

acquisitions Effet de

change Croissance

organique Fromages 635,2 663,0 -4,2 % - -4,7 % 0,5 % Produits laitiers 427,1 414,1 3,2 % - -4,1 % 7,3 % Produits frais 367,2 342,7 7,1 % - -5,6 % 12,7 % Fromage frais 98,7 96,9 1,8 % - -1,3 % 3,1 % Poudres/concentrés 48,5 40,2 20,7 % - -3,9 % 24,6 % Autres produits/services 122,1 117,0 4,3 % - 0,0 % 4,3 % Total 1698,8 1673,9 1,5 % - -4,2 % 5,7 %

La division Americas a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 1698,8 millions (exercice précédent: CHF 1673,9 millions). Corrigé des effets de change fortement négatifs, notamment dus à la poursuite du renforcement du franc suisse par rapport au dollar US, il en a résulté une croissance organique de 5,7 %, légèrement inférieure aux propres prévisions. Sur le marché tunisien caractérisé par un contexte difficile, la pénurie de lait a eu des répercussions négatives sur le chiffre d’affaires sur le segment des produits laitiers. Aux États-Unis, le marché étranger le plus important pour Emmi, les spécialités fromagères principalement établies sur le segment haut de gamme ont connu une croissance modérée en raison de leur niveau de prix élevé et du climat de consommation tendu. Athenos, numéro 1 de la feta sur le marché américain, a en revanche connu une évolution particulièrement satisfaisante. Les desserts réfrigérés haut de gamme ont toutefois également rencontré un franc succès dans ce pays. Les marchés importants que sont le Chili, le Mexique, l’Espagne et le Brésil se sont eux aussi distingués en tant que moteurs de croissance.

Division Europe en millions de CHF Chiffre d’affaires

2023 Chiffre d’affaires

2022 Différence

2023/2022 Effet des

acquisitions Effet de

change Croissance

organique Produits frais 362,9 371,8 -2,4 % -1,2 % -3,7 % 2,5 % Fromages 124,4 138,5 -10,2 % -0,4 % -3,2 % -6,6 % Produits laitiers 55,8 96,8 -42,4 % -38,4 % -1,9 % -2,1 % Fromage frais 46,3 43,2 7,4 % - -3,6 % 11,0 % Poudres/concentrés 35,3 39,8 -11,6 % -0,3 % -3,0 % -8,3 % Autres produits/services 36,7 40,3 -8,9 % -0,3 % -3,1 % -5,5 % Total 661,4 730,4 -9,5 % -5,8 % -3,3 % -0,4 %

Dans un contexte de marché toujours difficile marqué par un climat de consommation morose, la division Europe a fait état d’un chiffre d’affaires de CHF 661,4 millions (exercice précédent: CHF 730,4 millions). Outre l’effet des acquisitions généré par la cessation de la société Gläserne Molkerei, des effets de change ont eux aussi eu des répercussions négatives significatives sur le chiffre d’affaires. Corrigé de ces effets, il en a résulté une légère baisse organique du chiffre d’affaires de 0,4°%, juste en deçà des propres prévisions. L’activité d’exportation de fromages depuis la Suisse, notamment vers l’Allemagne et les Pays-Bas, a entravé l’évolution du chiffre d’affaires. Cela est dû au premier chef à la baisse de la demande due à l’influence des prix et des taux de change. De plus, des perspectives économiques incertaines, des stocks élevés au niveau mondial chez les intermédiaires et un manque de disponibilité de matières premières ont eu des répercussions négatives sur l’évolution du chiffre d’affaires de l’activité lait de chèvre en poudre aux Pays-Bas. En revanche, Emmi Caffè Latte et le fromage de chèvre frais néerlandais ont connu une évolution satisfaisante. En outre, avec les desserts réfrigérés italiens haut de gamme, Emmi a enregistré une progression satisfaisante de son chiffre d’affaires dans les activités de Food Service.

Division Global Trade en millions de CHF Chiffre d’affaires

2023 Chiffre d’affaires

2022 Différence

2023/2022 Effet des

acquisitions Effet de

change Croissance

organique Fromages 64,0 68,2 -6,0 % - - -6,0 % Produits frais 34,9 35,3 -1,2 % - - -1,2 % Poudres/concentrés 19,1 20,8 -8,2 % - - -8,2 % Produits laitiers 1,0 1,4 -29,5 % - - -29,5 % Autres produits/services 1,2 1,9 -35,7 % - - -35,7 % Total 120,2 127,6 -5,7 % - - -5,7 %

La division Global Trade a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 120,2 millions (exercice précédent: CHF 127,6 millions), soit une baisse organique du chiffre d’affaires de 5,7 %. La suspension des activités en Russie ainsi qu’un léger recul des ventes dans la région asiatique ont eu un impact sur le segment des fromages. La baisse observée dans le segment du lait en poudre reflète la diminution des exportations de surplus de lait écrémé en poudre depuis la Suisse. Le 29 février 2024 à 7 h 00, Emmi publiera ses résultats annuels détaillés pour 2023 et ses perspectives pour l’exercice en cours. Matériel à télécharger et informations complémentaires Communiqué de presse en PDF

Oliver Wasem, Head Investor Relations | ir@emmi.com A propos d’Emmi Emmi est le premier fabricant de produits laitiers de haute qualité en Suisse. Son histoire remonte à 1907 lorsqu'elle a été fondée par des coopératives de producteurs de lait de la région de Lucerne. Grâce à une stratégie ciblée, des produits innovants et des concepts de marques établis au-delà des frontières suisses tels qu’Emmi Caffè Latte ou le fromage Kaltbach, Emmi est devenue un groupe d’entreprises international coté en bourse (EMMN) avec une forte présence locale dans 13 pays. Le modèle commercial d’Emmi repose traditionnellement sur une approche respectueuse de la nature, des animaux et des êtres humains. Emmi garantit ainsi les meilleurs moments laitiers, aujourd’hui, mais aussi pour les générations futures et contribue également à la création de valeur dans les régions rurales. L’entreprise commercialise ses produits de grande qualité dans près de 60 pays et les fabrique dans 57 sites de production propres, répartis dans once pays. Avec plus de 9 000 collaboratrices et collaborateurs, dont environ 70 % travaillent hors de Suisse, le groupe Emmi a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de CHF 4,2 milliards.

