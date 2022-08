Emmi croît selon ses priorités stratégiques, avec une rentabilité légèrement inférieure

Croissance du chiffre d’affaires de 7,1 % largement étayée et supérieure aux attentes: organique 5,4 %, par acquisitions 2,3 % et -0,6 % dû aux effets de change

Forte croissance organique tirée par les prix dans les divisions Americas (11,8 %) et Europe (6,5 %) – évolution stable sur le marché national suisse (0,8 %)

Poursuite de l’essor des concepts de marques comme Emmi Caffè Latte et des activités de niche stratégiques telles que les spécialités de desserts italiens

Nouvelle avancée dans la transformation du portefeuille avec la consolidation des activités d’Athenos (USA) et la vente de la participation d’Ambrosi (ITA, juillet 2022)

Des coûts d’achat et de logistique massivement plus élevés freinent la marge bénéficiaire brute de 35,1 %

EBIT CHF 108,6 millions avec une marge EBIT de 5,4 %; bénéfice net de CHF 78,1 millions avec une marge bénéficiaire nette de 3,9 %

Prévisions annuelles ajustées avec une croissance organique de 5 % à 6 % (jusqu’à présent 2,5 % à 3,5 %) ou un EBIT de CHF 265 millions à CHF 280 millions (jusqu’à présent CHF 290 millions à CHF 305 millions) et une marge bénéficiaire nette de 4,5 % à 5,0 % (jusqu’à présent 5,0 % à 5,5 %)

«La forte croissance largement étayée dans un contexte de défis successifs confirme notre focus stratégique sur un portefeuille diversifié de pays et de produits ainsi que sur le développement ciblé de niches rentables», déclare Urs Riedener, CEO du groupe Emmi.

«Grâce à des concepts de marques différenciés et à une palette d’innovations, nous avons à nouveau réussi à enthousiasmer les gens pour nos marques et nos produits. Notre organisation ancrée localement a en outre fait face à l’explosion des coûts d’achat ainsi qu’aux perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement en prenant des mesures ciblées, et nous constatons que l’augmentation des prix de vente mise en place porte ses fruits. J’ai confiance en notre capacité à atteindre nos objectifs révisés pour l’ensemble de l’année grâce à l’engagement de nos plus de 9000 collaborateurs, à notre orientation stratégique claire ainsi qu’à notre efficacité opérationnelle et à de nouveaux ajustements de prix responsables. Avec la conviction que seule une action commune permettra d’atténuer les effets négatifs du changement climatique, nous continuerons à investir dans la conception durable de nos produits et processus. Cela reste une partie intégrante de la stratégie d’Emmi et renforce notre capacité à créer les meilleurs moments laitiers et une valeur ajoutée partagée sur le long terme.»

Chiffres clés

en millions de CHF 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Chiffre d’affaires net 2016 1884 dont la division Suisse 808 802 dont la division Americas 798 668 dont la division Europe 348 352 dont la division Global Trade 62 62 Évolution du chiffre d’affaires en % 7,1 6,2 dont la croissance organique en % 5,4 3,7 dont les effets des acquisitions en % 2,3 3,2 dont les effets de change en % -0,6 -0,7 EBIT 108,6 129,4 en % du chiffre d’affaires net 5,4 6,9 Bénéfice net 78,1 98,7 en % du chiffre d’affaires net 3,9 5,2

Les effets des acquisitions globalement positifs de 2,3 % sont dus à l’acquisition des activités d’Athenos (États-Unis, 1er décembre 2021). Des transferts internes de canaux de distribution de clients individuels ont par ailleurs entraîné des effets d’acquisitions ou de désinvestissement dans les divisions Europe et Global Trade. Ces transferts entre divisions n’ont toutefois pas eu d’incidences sur le groupe.

Dans un contexte marqué par des défis persistants et une hausse massive des coûts de production, de la logistique et de l’énergie, le chiffre d’affaires semestriel du groupe Emmi, qui dépasse ses propres attentes, s’élève à CHF 2016,5 millions et franchit pour la première fois le seuil des deux milliards. Les moteurs de la forte croissance organique de 5,4 % sont en premier lieu les activités à l’étranger et les marchés de croissance tels que le Brésil, le Mexique et la Tunisie, mais aussi les États-Unis et l’Espagne, le dynamisme persistant des concepts de marques tels qu’Emmi Caffè Latte et les spécialités de desserts italiennes à fort potentiel d’innovation, ainsi qu’un début de reprise dans le domaine de la restauration et de la clientèle industrielle. Emmi Caffè Latte a de nouveau enregistré une nette progression sur tous les marchés européens, ce qui témoigne de l'orientation réussie vers des concepts de marques différenciés et des activités de niche rentables.

Progrès en matière de transformation de portefeuille et de durabilité

Avec l’intégration réussie des activités d’Athenos, la marque leader de feta américaine, acquise en décembre 2021, Emmi a continué de développer son portefeuille de produits dans le domaine des spécialités fromagères. Le renforcement de l’activité de niche stratégique avec les spécialités de desserts italiennes et de l’intégration d’Emmi Dessert USA dans le réseau de desserts italien d’Emmi se poursuit également. En outre, Emmi a annoncé en juillet de cette année la vente de sa participation dans le spécialiste fromager italien Ambrosi SpA en Italie.

Par ailleurs, dans le cadre de son modèle de durabilité, Emmi a encore intensifié son engagement en faveur d’une organisation durable de la chaîne de création de valeur afin d’endiguer les incidences du changement climatique, également négatives pour l’industrie laitière. En collaboration avec des agricultrices et agriculteurs, des organisations de producteurs et productrices de lait et Nestlé, ainsi que des partenaires scientifiques, Emmi a co-initié l’initiative intersectorielle «Lait KlimaStaR». Environ 250 exploitations agricoles en Suisse participent au projet pilote qui vise à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la concurrence alimentaire et foncière.

Emmi a également continué de progresser dans sa conversion aux énergies renouvelables, qui s’inscrit dans une trajectoire de réduction net ZÉRO d’ici 2050. Ainsi, le site de la fromagerie Studer ainsi que sa filiale Mexideli ont pu passer à une production climatiquement neutre. Avec la mise en service d’un chauffage à la biomasse au Chili, de pompes à chaleur chez Pasticceria Quadrifoglio en Italie et de la nouvelle fromagerie à Emmen qui utilise efficacement les ressources, d’autres étapes sont à venir.

Évolution du chiffre d’affaires: forte croissance organique dans les activités à l’étranger

Division Suisse

en millions de CHF Chiffre d’affaires

1er sem. 2022 Chiffre d’affaires

1er sem. 2021 Différence

2022/2021 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Produits laitiers 323,0 330,2 -2,2 % 0,0 % 0,0 % -2,2 % Fromages 182,2 189,2 -3,7 % 0,0 % 0,0 % -3,7 % Produits frais 177,0 172,4 2,7 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % Fromage frais 52,1 53,0 -1,8 % 0,0 % 0,0 % -1,8 % Poudres/concentrés 38,3 26,8 42,9 % 0,0 % 0,0 % 42,9 % Autres produits et services 35,5 30,2 17,5 % 0,0 % 0,0 % 17,5 % Total 808,1 801,8 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,8 %

La division Suisse réalise un chiffre d’affaires net de CHF 808,1 millions, ce qui correspond à une croissance organique de 0,8 % par rapport à la valeur de CHF 801,8 millions de l’exercice précédent. Les concepts de marques forts comme Emmi Caffè Latte ont apporté une contribution toujours aussi réjouissante. Outre des effets de prix positifs, un début de reprise dans le domaine de la restauration et de la clientèle industrielle, après les pertes dues à la pandémie de Covid-19 les exercices précédents, a contribué à la stabilité de la marche des affaires. En raison de la normalisation des volumes d’achat et de la reprise du tourisme d’achat par rapport aux exercices précédents marqués par la pandémie, l’activité du commerce de détail a en revanche enregistré une baisse attendue. Alors que cette normalisation a entraîné un recul dans le segment des fromages, les volumes de vente de lait en poudre à la clientèle industrielle ont à nouveau augmenté. Dans l’ensemble, la pression toujours élevée des importations, renforcée par l’affaiblissement de l’euro, a également eu une influence négative sur les chiffres d’affaires du commerce de détail. La part de la division Suisse dans le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 40,1 % (42,5 %*).

Division Americas

en millions de CHF Chiffre d’affaires

1er sem. 2022 Chiffre d’affaires

1er sem. 2021 Différence

2022/2021 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Fromages 307,1 249,1 23,3 % 17,5 % 3,4 % 2,4 % Produits laitiers 212,3 188,5 12,6 % 0,0 % -2,5 % 15,1 % Produits frais 159,0 140,2 13,4 % 0,0 % -0,5 % 13,9 % Fromage frais 47,1 32,9 43,3 % 0,0 % 10,9 % 32,4 % Poudres/concentrés 19,0 12,5 52,2 % 0,0 % 13,0 % 39,2 % Autres produits et services 54,1 44,8 20,5 % 0,7 % -0,6 % 20,4 % Total 798,6 668,0 19,6 % 6,6 % 1,2 % 1,8 %

La division Americas comprend les sociétés du groupe Emmi aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en Tunisie, au Chili, au Mexique et au Canada. En outre, depuis le 1er janvier 2022, les sociétés en France font partie de la division Europe (jusqu’alors division Americas).[1]

Au premier semestre 2022, la division Americas a augmenté son chiffre d’affaires de CHF 668,0 millions à CHF 798,6 millions. La croissance totale de 19,6 % est due à la croissance organique élevée de 11,8 %, influencée par les prix, ainsi qu’à la consolidation des activités d’Athenos dans le domaine des spécialités de feta aux États-Unis. La croissance organique à deux chiffres est fortement influencée par des effets de prix positifs, conséquence directe de la forte augmentation des coûts de production et de l’évolution inflationniste, en particulier au Brésil, au Mexique, en Tunisie, en Espagne et aux États-Unis. La part de la division Americas dans le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 39,6 % (35,5 %*).

Division Europe

en millions de CHF Chiffre d’affaires

1er sem. 2022 Chiffre d’affaires

1er sem. 2021 Différence

2022/2021 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Produits frais 178,7 171,3 4,3 % 0,0 % -5,7 % 10,0 % Fromages 59,5 78,5 -24,3 % -8,4 % -4,5 % -11,4 % Produits laitiers 50,5 46,4 8,7 % 0,0 % -6,6 % 15,3 % Fromage frais 21,3 18,2 17,6 % 0,0 % -7,2 % 24,8 % Poudres/concentrés 19,6 19,8 -0,9 % 0,0 % -6,0 % 5,1 % Autres produits et services 18,5 17,7 5,1 % 0,0 % -6,7 % 11,8 % Total 348,1 351,9 -1,1 % -1,9 % -5,7 % 6,5 %

La division Europe comprend les sociétés du groupe Emmi en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Grande-Bretagne et en Autriche. Depuis le 1er janvier 2022, les sociétés en France font partie de la division Europe (jusqu’alors division Americas).[2]

Au premier semestre 2022, le chiffre d’affaires de la division Europe s’élève à CHF 348,1 millions, soit une baisse de 1,1 % par rapport aux CHF 351,9 millions de la même période de l’exercice précédent, en raison d’effets des acquisitions et d’effets de change négatifs. La croissance organique s’élève à 6,5 %, tirée par les prix ainsi que par la force d’innovation des sociétés de desserts italiennes et par une évolution toujours positive d’Emmi Caffè Latte sur tous les marchés européens. En revanche, la normalisation des ventes de fromage par rapport aux chiffres comparatifs élevés dus à la pandémie, notamment dans le domaine de la vente à la coupe, ainsi que la baisse de la demande due à l’influence des prix et des taux de change, ont eu un effet négatif. La part de la division Europe dans le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 17,3 % (18,7 %*).

Division Global Trade

en millions de CHF Chiffre d’affaires

1er sem. 2022 Chiffre d’affaires

1er sem. 2021 Différence

2022/2021 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Fromages 30,3 25,4 19,5 % 26,0 % 0,0 % -6,5 % Produits frais 18,2 17,7 2,8 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % Poudres/concentrés 11,9 16,8 -29,1 % 0,0 % 0,0 % -29,1 % Produits laitiers 0,8 1,3 -42,1 % 0,0 % 0,0 % -42,1 % Autres produits et services 0,5 0,7 -27,8 % 0,0 % 0,0 % -27,8 % Total 61,7 61,9 -0,4 % 10,6 % 0,0 % -11,0 %

La division Global Trade comprend en premier lieu les ventes directes et les exportations de surplus depuis la Suisse à une clientèle qui se trouve dans des pays où Emmi ne possède pas de sociétés propres. Il s’agit entre autres des marchés asiatiques et d’Europe de l’Est, de la plupart des pays sud-américains et de la péninsule arabique.

Emmi a enregistré au premier semestre 2022 un chiffre d’affaires de CHF 61,7 millions dans la division Global Trade. Par rapport aux CHF 61,9 millions de la même période de l’exercice précédent, cela correspond à une baisse organique de 11,0 %. Outre la suspension des livraisons vers la Russie, c’est surtout la normalisation anticipée des exportations de surplus de lait écrémé en poudre, qui étaient élevées en raison de la pandémie, qui a entraîné des pertes. En revanche, le segment des produits frais a connu une évolution positive, avec des ventes croissantes de yogourts dans la région asiatique. La part de la division Global Trade au chiffre d’affaires du groupe s’est élevée à 3,0 % (3,3 %*).

Pour plus d’informations sur l’évolution du chiffre d’affaires, veuillez consulter le rapport semestriel Emmi 2022.

Des coûts d’achat, de logistique et d’énergie nettement plus élevés freinent la rentabilité

En raison de l’augmentation à effet retardé des prix de vente liée aux coûts de production, le chiffre d’affaires a évolué globalement plus fortement que le résultat d’exploitation. Alors que le bénéfice brut augmente légèrement en valeur absolue à CHF 707,4 millions (CHF 699,8 millions*), ces effets fortement négatifs se traduisent par une marge bénéficiaire brute plus faible de 35,1 % (37,2 %*). Les principaux facteurs d’influence sont la hausse massive des coûts des matières premières et des matériaux, qui a été renforcée par la guerre en Ukraine et la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales due à la pandémie de Covid-19. Les ajustements des prix de vente et la transformation continue du portefeuille, ainsi que l’intensification des programmes d’efficacité et de réduction des coûts, ont permis de limiter ces effets fortement générateurs de coûts.

Les charges d’exploitation, qui ont augmenté de CHF 30,5 millions pour atteindre CHF 545,8 millions (CHF 515,3 millions*), ont également subi les effets de la forte hausse des coûts (principalement les coûts logistiques et énergétiques). Ceux-ci ont pu être compensés par des dépenses de personnel, de marketing et de vente plus faibles par rapport au chiffre d’affaires, si bien que les charges d’exploitation ont même légèrement diminué par rapport au chiffre d’affaires.

Les pertes au niveau de la marge bénéficiaire brute n’ont toutefois pu être que partiellement réduites. En conséquence, le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) de CHF 108,6 millions est inférieur de CHF 20,8 millions à celui de la même période de l’exercice précédent, avec une marge EBIT de 5,4 % (6,9 %*).

Le bénéfice de la société, y compris les intérêts minoritaires, s’élève à CHF 81,0 millions, contre CHF 107,1 millions pour la même période de l’exercice précédent. Après déduction des intérêts minoritaires, il résulte un bénéfice net de CHF 78,1 millions (CHF 98,7 millions*) et une marge bénéficiaire nette de 3,9 % (5,2 %*).

Pour plus d’informations sur l’évolution du bénéfice, veuillez consulter le rapport semestriel Emmi 2022.

Perspectives incertaines, stabilisation des marges attendue

Aucune éclaircie n’est en vue dans le contexte économique et géopolitique morose marqué par l’inflation, l’augmentation massive des coûts de production, de logistique et de l’énergie ainsi que par la guerre en Ukraine et la pression sur les marges qui en résulte. À cela s’ajoutent les risques croissants d’une spirale prix-salaires ainsi que de coûts plus élevés liés à l’évolution des taux d’intérêt, des devises et de la pandémie. L’approvisionnement en gaz et en électricité constitue le plus grand facteur d’incertitude.

Les augmentations des prix de vente continueront à produire leurs effets au second semestre 2022, mais ne compenseront pas entièrement les pertes du premier semestre 2022, notamment en raison de la demande incertaine des consommateurs et consommatrices dans le contexte économique global. Grâce à la mise en œuvre rigoureuse des priorités stratégiques, en se concentrant sur les concepts de marques différenciés, la création de niches rentables et l’accélération des programmes d’excellence et d’efficacité en cours, Emmi estime être sur la bonne voie pour contrer avec succès ces effets fortement négatifs qui perdureront au second semestre 2022.

Emmi reste bien positionnée sur le plan stratégique et maintient ses prévisions à moyen terme. Pour l’ensemble de l’année 2022, Emmi s’attend, au niveau du groupe, à une croissance organique de 5 % à 6 % (contre 2,5 % à 3,5 % jusqu’à présent), tirée par la hausse des coûts de production et l’inflation. Sur un marché des produits laitiers toujours concurrentiel, avec une forte pression sur les importations et les prix, y compris le tourisme d’achat, encore accentuée par la faiblesse de l’euro, Emmi prévoit pour la division Suisse une évolution stable à légèrement croissante de son chiffre d’affaires organique, comprise entre 0,5 % et 1,5 % (contre -1 % et 0 % jusqu’à présent). Les activités internationales devraient poursuivre leur développement dynamique avec une croissance organique de 10 % à 12 % dans la division Americas (contre 6 % à 8 % jusqu’à présent) et de 6 % à 8 % dans la division Europe (contre 3 % à 5 % jusqu’à présent).

Au niveau de l’EBIT, Emmi s’attend à un résultat légèrement inférieur, compris entre CHF 265 millions et CHF 280 millions (contre CHF 290 millions à CHF 305 millions jusqu’à présent), et à une marge bénéficiaire nette de 4,5 % à 5,0 % (contre 5,0 % à 5,5 % jusqu’à présent), en raison des conditions-cadres défavorables et des coûts de production toujours élevés, et encore en hausse pour certains.

Prévisions pour l’exercice 2022

Croissance organique du chiffre d’affaires Groupe de 5 % à 6 % (de 2,5 % à 3,5 % jusqu’à présent) Division Suisse de 0,5 % à 1,5 % (de -1 % à 0 %jusqu'à présent) Division Americas de 10 % à 12 % (de 6 % à 8 % jusqu’à présent) Division Europe de 6 % à 8 % (de 3 % à 5 % jusqu’à présent) EBIT de CHF 265 millions à CHF 280 millions (de CHF 290 millions à CHF 305 millions jusqu’à présent) Marge bénéficiaire nette de 4,5 % à 5,0 % (de 5,0 % à 5,5 % jusqu’à présent)

Pour plus d’informations sur les perspectives, veuillez consulter la présentation des résultats semestriels Emmi 2022.