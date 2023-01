Emmi franchit la barre des 4 milliards de recettes en 2022

Zurich (awp) - Le transformateur laitier Emmi a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 4 milliards de recettes en 2022. Les ventes ont bondi de 8,1% sur un an, pour atteindre 4,23 milliards de francs suisses, indique mercredi la société lucernoise.

Le chiffre d'affaires, qui dépasse légèrement les prévisions des analystes, a été porté par la hausse des prix de vente ainsi que le dynamisme des marchés étrangers. Les effets de change ont pesé négativement à hauteur de 1,0%.

Certains produits de niche, comme le café au lait prêt à consommer ou les desserts réfrigérés ont également soutenu la progression des recettes, précise le communiqué. Les marques végétaliennes Beleaf en Suisse et Begetal en Espagne ont également poursuivi leur développement dans le domaine des alternatives au lait à base de plantes.

La croissance organique atteint 7,0%, dépassant à la fois les ambitions de la société, fixées entre 5 et 6%, et les attentes du consensus AWP, qui s'étaient établies en moyenne à 6,4%.

La division Americas affiche une croissance organique à deux chiffres, de 13,1%, grâce aux solides ventes de desserts aux Etats-Unis, au Brésil, au Mexique et en Espagne. Dans les régions Europe et Suisse, elle se hisse à respectivement 6,7% et 2,9%. La division Global Trade a par contre essuyé un repli de 4,4% de la croissance organique, en raison d'une normalisation des exportations de lait écrémé en poudre, qui avaient bondi pendant la pandémie.

Emmi procèdera à une correction exceptionnelle de 13 millions de francs suisses sur la valeur des actifs immobilisés de la société Gläserne Molkerei en raison de "changements structurels du marché". Corrigés de cet ajustement de valeur, les résultats au niveau de l'Ebit et de la marge bénéficiaire nette s'établiront dans la partie inférieure de la fourchette, comme prévu par Emmi, précise l'entreprise.

Par ailleurs, le conseil d'administration d'Emmi a proposé Nadja Lang pour succéder à Alexandra Post Quillet, qui ne se représentera pas lors de l'Assemblée générale du 13 avril 2023. Emmi a également confirmé la nomination d'Urs Riedener à sa présidence et à la succession de Konrad Graber, qui a décidé de ne pas être à nouveau candidat.

Les résultats détaillés d'Emmi seront dévoilés le 1er mars, en même temps que les perspectives pour l'année en cours.

ol/lk