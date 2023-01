Emmi franchit le seuil des 4 milliards

Hausse du chiffre d’affaires de 8,1 % (2021: 5,6 %); croissance organique de 7,0 %, effets des acquisitions +2,1 %, effets de change -1,0 %

Croissance organique dans les divisions Americas 13,1 %, Europe 6,7 % et Suisse 2,9 % resp. baisse organique du chiffre d’affaires de Global Trade -4,4 %

Division Americas: dynamisme du secteur des desserts aux États-Unis ainsi qu’au Brésil, au Mexique et en Espagne, véritables moteurs de croissance

Division Europe: dynamisme continu d’Emmi Caffè Latte et des spécialités de desserts italiennes à fort potentiel d’innovation

Division Suisse: succès des concepts de marques et regain de dynamisme dans les activités de Food Service et les activités industrielles

Progrès dans la transformation du portefeuille avec l’intégration progressive de la gamme de spécialités à base de feta d’Athenos sur le marché cible des États-Unis

Correction exceptionnelle de la valeur des actifs immobilisés de la société Gläserne Molkerei en raison de changements structurels du marché d’environ CHF 13 millions.

Perspectives: résultats au niveau de l’EBIT et de la marge bénéficiaire nette corrigés de l’ajustement de valeur susmentionné, comme prévu, dans la partie inférieure de la fourchette

Le 1er mars 2023 à 7 h 00, Emmi publiera ses résultats annuels détaillés pour 2022 ainsi que ses perspectives pour l’exercice en cours.



«Grâce à des concepts de marques différenciés et innovants, à une focalisation systématique sur des marchés et des niches attrayants et à une stratégie optimisée en fonction de nos points forts, nous pouvons, dans un environnement exigeant, nous réjouir d’une année honorable, avec une nette amélioration au second semestre», a déclaré Ricarda Demarmels, CEO du groupe Emmi, en commentant le chiffre d’affaires annuel 2022. «Nos équipes ont fait preuve d’une anticipation exemplaire face aux défis du contexte en accélérant les programmes d’efficacité et en gérant les coûts avec rigueur, tout en défendant les volumes et en tenant compte des spécificités locales du marché et de la durabilité de la chaîne de valeur.»

Chiffre d’affaires du groupe en 2022: une croissance organique largement étayée

Au cours de l’exercice 2022, Emmi a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 4230,0 millions (exercice précédent: CHF 3911,9 millions), dépassant ainsi pour la première fois le seuil des CHF 4 milliards. La croissance du chiffre d’affaires de 8,1 % (exercice précédent: 5,6 %) comprend une croissance organique de 7,0 %, des effets positifs d’acquisition de 2,1 % et des effets de change négatifs de 1,0 %. La croissance organique portée par les prix est supérieure aux propres attentes d’Emmi (5 % à 6 %). Grâce à sa vaste présence géographique et à un portefeuille différencié de marques, de catégories et de clients, associés à une stratégie habile, Emmi a réussi à faire face à un environnement volatil et fortement inflationniste ainsi qu’à défendre ses volumes.



Les activités à l’étranger continuent d’afficher un fort dynamisme, avec une croissance organique de 13,1 % dans la division Americas et de 6,7 % dans la division Europe. Avec une croissance organique de 2,9 %, l’évolution s’est également avérée positive dans la division Suisse. Outre la Suisse, les États-Unis et d’autres marchés de croissance importants ont apporté une contribution significative à la croissance organique. Le renforcement de positions de marché stratégiques et de niches attrayantes, comme l’intégration progressive de l’activité feta d’Athenos, leader aux États-Unis, sur le marché étranger et marché clé le plus important pour Emmi, à savoir le marché des États-Unis, a marqué une évolution particulièrement satisfaisante dans la division Americas. Au sein de la division Europe, les concepts de marques différenciés comme Emmi Caffè Latte ou les spécialités de desserts italiennes à fort potentiel d’innovation ont également conservé leur élan. Sur le marché intérieur suisse, des marques clés comme Emmi Caffè Latte ou Emmi Energy Milk ont continué à se profiler, et la reprise des activités Food Service et des ventes industrielles a aussi eu un effet positif.



En ce qui concerne les niches stratégiques, Emmi Caffè Latte a confirmé son dynamisme soutenu sur tous les marchés européens, y compris en Suisse, dans le domaine du café prêt à boire. Les desserts réfrigérés haut de gamme ont continué à progresser aux États-Unis et en Italie, tandis que les marques végétaliennes Beleaf en Suisse et Begetal en Espagne ont poursuivi leur développement dans le domaine des alternatives au lait à base de plantes. En revanche, les ventes de spécialités fromagères proposées au comptoir ont diminué en Europe, en raison d’un climat de consommation morose dans de nombreux pays et d’un renchérissement de l’offre dû à la forte valorisation du franc suisse.

Chiffres-clés des chiffres d’affaires

en millions de CHF Division

Suisse Division

Americas Division

Europe Division

Global Trade Groupe Chiffre d’affaires 2022 1698,1 1673,9 730,4 127,6 4230,0 Chiffre d’affaires 2021 1649,8 1394,2 746,4 121,4 3911,9 dont effets des acquisitions* - 5,8 % -1,5 % 9,5 % 2,1 % dont effets de change - 1,2 % -7,3 % - -1,0 % dont croissance organique du chiffre d’affaires 2,9 % 13,1 % 6,7 % -4,4 % 7,0 %

*Les effets des acquisitions sur le chiffre d’affaires du groupe s’expliquent par l'acquisition des activités Athenos (États-Unis, 1er décembre 2021).

Chiffre d’affaires par division: des concepts de marques forts dans des niches stratégiques

La division Suisse a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 1698,1 millions en 2022 (exercice précédent: CHF 1649,8 millions), ce qui correspond à une croissance de 2,9 %. Après le recul du chiffre d’affaires dû à la pandémie, la reprise des activités de Food Service et des ventes industrielles, notamment de lait en poudre, a contribué à une croissance organique supérieure aux propres attentes (0,5 % à 1,5 %). Les inévitables augmentations des prix de vente dues à la hausse du prix du lait en faveur des producteurs laitiers et à la forte augmentation des prix des intrants, de l’énergie, de la logistique et des matériaux d’emballage ont également contribué à la croissance du chiffre d’affaires. Les gammes de produits de marque Emmi Caffè Latte et Emmi Energy Drink sont restées très populaires et la marque végétalienne Beleaf a continué à s’établir. Le recul des volumes attendu dans le commerce de détail en raison de la normalisation des chiffres de l’année précédente, marqués par la pandémie, se répercute principalement sur les segments Produits laitiers et Fromages. La part de la division Suisse dans le chiffre d’affaires du groupe s’est élevée à 40,1 % (exercice précédent: 42,2 %).

Chiffre d’affaires par groupe de produits: division Suisse

en millions de CHF Chiffre d’affaires

2022 Chiffre d’affaires

2021 Différence

2022/2021 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Produits laitiers 661,1 668,6 -1,1 % - - -1,1 % Fromages 411,4 416,2 -1,2 % - - -1,2 % Produits frais 362,3 339,2 6,8 % - - 6,8 % Fromage frais 106,0 101,4 4,6 % - - 4,6 % Poudres/concentrés 86,4 60,8 42,0 % - - 42,0 % Autres produits/services 70,9 63,6 11,5 % - - 11,5 % Total Suisse 1698,1 1649,8 2,9 % - - 2,9 %



La division Americas a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 1673,9 millions (exercice précédent: CHF 1394,2 millions), ce qui correspond à une forte croissance de 20,1 %. Outre les marchés de croissance que sont le Brésil, le Mexique et le Chili, l’Espagne ainsi que les activités aux États-Unis ont enregistré une nette progression. La croissance organique de 13,1 %, supérieure aux propres attentes (10 % à 12 %), découle également de la nette progression des spécialités de desserts hautement innovatrices d’Emmi Dessert USA et d’Emmi Caffè Latte en Espagne. L’intégration réussie d’Athenos et de sa gamme de fetas, leader aux États-Unis, dans Emmi Roth dans le segment stratégique des fromages de spécialité explique en outre les effets des acquisitions. L’un des moteurs essentiels de l’évolution positive dans le segment Produits laitiers est la mise en service d’un nouveau site de production de lait UHT en 2021 au Brésil. Enfin, dans le segment Autres produits/services, les activités de produits commerciaux de Mexideli et les alternatives laitières à base de plantes aux États-Unis ont été florissantes. La contribution de la division Americas au chiffre d’affaires du groupe s’est élevée à 39,6 % (exercice précédent: 35,6 %).

Chiffre d’affaires par groupe de produits: division Americas

en millions de CHF Chiffre d’affaires

2022 Chiffre d’affaires

2021 Différence

2022/2021 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Fromages 663,0 531,3 24,8 % 15,3 % 3,9 % 5,6 % Produits laitiers 414,1 381,8 8,4 % - -3,5 % 11,9 % Produits frais 342,7 288,8 18,6 % - -0,8 % 19,4 % Fromage frais 96,9 71,7 35,2 % - 9,6 % 25,6 % Poudres/concentrés 40,2 32,2 25,0 % - 9,6 % 15,4 % Autres produits/services 117,0 88,4 32,3 % 0,4 % 0,4 % 31,5 % Total Americas 1673,9 1394,2 20,1 % 5,8 % 1,2 % 13,1 %



Dans la division Europe, le chiffre d’affaires est passé de CHF 746,4 millions à CHF 730,4 millions, soit une baisse de 2,1 %. En termes organiques, c’est-à-dire corrigé des effets de change et des acquisitions, il en a résulté une croissance du chiffre d’affaires se montant à 6,7 %, ce qui est conforme aux propres prévisions (6 % à 8 %). Cette performance est due à la poursuite de l’évolution positive d’Emmi Caffè Latte sur tous les marchés européens ainsi qu’aux sociétés de desserts italiennes à fort potentiel d’innovation dans le segment Produits frais. Les chiffres d’affaires de fromage de chèvre frais de Bettinehoeve aux Pays-Bas se sont également redressés. Les effets de change négatifs sont principalement dus à l’appréciation du franc suisse par rapport à l’euro et à la livre sterling. Les effets, également négatifs, des acquisitions concernent des transferts de canaux de distribution de certains clients de la division Europe vers la division Global Trade. Des ventes plus faibles de spécialités fromagères suisses en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas ont entraîné un recul organique dans le segment Fromages. La part de la division Europe dans le chiffre d’affaires du groupe s’est élevée à 17,3 % (exercice précédent: 19,1 %).

Chiffre d’affaires par groupe de produits: division Europe

en millions de CHF Chiffre d’affaires

2022 Chiffre d’affaires

2021 Différence

2022/2021 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Produits frais 371,8 369,5 0,6 % - -7,5 % 8,1 % Fromages 138,5 170,5 -18,8 % -6,8 % -6,1 % -5,9 % Produits laitiers 96,8 94,8 2,2 % - -7,8 % 10,0 % Fromage frais 43,2 38,4 12,3 % - -8,6 % 20,9 % Poudres/concentrés 39,8 37,3 6,8 % - -8,2 % 15,0 % Autres produits/services 40,3 35,9 12,2 % - -8,5 % 20,7 % Total Europe 730,4 746,4 -2,1 % -1,5 % -7,3 % 6,7 %



La division Global Trade a enregistré un chiffre d’affaires de CHF 127,6 millions (exercice précédent: CHF 121,4 millions), soit une croissance de 5,1 % et un recul organique de 4,4 %. La croissance organique du segment Produits frais est due à l’augmentation des chiffres de ventes de yogourts en Asie. En revanche, la normalisation anticipée des exportations de lait écrémé en poudre, qui étaient élevées en raison de la pandémie, s’est traduite par une baisse. La part de la division Global Trade dans le chiffre d’affaires du groupe s’est élevée à 3,0 % (exercice précédent: 3,1 %).

Chiffre d’affaires par groupe de produits: division Global Trade

en millions de CHF Chiffre d’affaires

2022 Chiffre d’affaires

2021 Différence

2022/2021 Effets des

acquisitions Effets de

change Croissance

organique Fromages 68,2 55,2 23,5 % 20,9 % - 2,6 % Produits frais 35,3 34,8 1,6 % - - 1,6 % Poudres/concentrés 20,8 26,6 -21,9 % - - -21,9 % Produits laitiers 1,4 2,5 -45,0 % - - -45,0 % Autres produits/services 1,9 2,3 -15,8 % - - -15,8 % Total Global Trade 127,6 121,4 5,1 % 9,5 % - -4,4 %

Le Conseil d’administration affiche sa volonté de continuité

Le Conseil d’administration d’Emmi SA propose Nadja Lang pour succéder à Alexandra Post Quillet, qui ne se représentera pas lors de l’Assemblée générale du 13 avril 2023. Emmi regrette et respecte la décision d’Alexandra Post Quillet, membre émérite du Conseil d’administration. Grâce à son vaste savoir-faire ainsi qu’à ses compétences dans la branche agroalimentaire, notamment sur le plan international, Alexandra Post Quillet a apporté une contribution essentielle au développement positif d’Emmi.

Le Conseil d’administration est convaincu que Nadja Lang, avec ses compétences avérées aux niveaux stratégique et opérationnel dans les domaines des biens de consommation, du commerce de détail, de la gastronomie et du développement durable, complète de manière optimale le Comité de surveillance d’Emmi, composé de neuf membres. Celui-ci se compose toujours de quatre femmes et cinq hommes.

Parallèlement, le Conseil d’administration confirme la nomination d’Urs Riedener à sa présidence et à la succession de Konrad Graber, qui ne se représentera pas lors de l’Assemblée générale du 13 avril 2023. Le Conseil d’administration affiche ainsi sa volonté de garantir la continuité dans la gestion et l’orientation de l’entreprise ainsi que dans sa culture.

Les évolutions du marché entraînent une correction de valeur pour la société Gläserne Molkerei

Emmi répond aux coûts historiquement élevés des intrants, de l’énergie et de la logistique ainsi qu’aux défis économiques persistants par une gestion rigoureuse et interconnectée des achats et des coûts, par l’accélération des programmes d’excellence et d’efficacité ainsi que par des adaptations modérées des prix de vente. L’influence de l’inflation sur le moral des consommateurs et la réduction du pouvoir d’achat qui en résulte se fait sentir sur plusieurs marchés. Le marché des produits laitiers biologiques en Allemagne est particulièrement touché, ce qui entraîne des changements structurels sur le marché. Cette évolution constitue une difficulté supplémentaire pour l’activité de la société Gläserne Molkerei et assombrit ses perspectives à moyen terme, ce qui entraîne en conséquence une correction exceptionnelle de la valeur des actifs immobilisés d’un montant d’environ CHF 13 millions.

Perspectives: résultats corrigés de l’ajustement de valeur mentionné, comme prévu, dans la partie inférieure de la fourchette

Pour l’exercice 2022, Emmi table, comme prévu, sur un résultat d’exploitation au niveau de l’EBIT, corrigé de l’ajustement de valeur mentionné dans la partie inférieure de la fourchette communiquée à la fin du premier semestre (CHF 265 à 280 millions). La marge bénéficiaire nette corrigée de l’ajustement de valeur devrait également se situer dans le bas de la fourchette visée (4,5 % à 5,0 %).

Le 1er mars 2023 à 7 h 00, Emmi publiera ses résultats annuels détaillés pour 2022 ainsi que ses perspectives pour l’exercice en cours.