Emmi maintient le cap avec un bon résultat annuel

Croissance organique du chiffre d’affaires de 3,5 % à l’échelle du groupe (exercice précédent: 7,0 %), effet de change négatif de 2,2 %, effet négatif des acquisitions de 1,0 %

Croissance organique dans les divisions Suisse (3,8 %) et Americas (5,7 %), légère baisse organique dans la division Europe (0,4 %)

EBIT de CHF 295,4 millions, corrigé de la perte unique résultant de la cession de la société Gläserne Molkerei, se situant dans le haut de la fourchette visée (entre CHF 275 millions et 295 millions) et en hausse de 11,0 % par rapport à l’exercice précédent (CHF 266,1 millions), marge d’EBIT corrigée de 7,0 % (exercice précédent: 6,3 %)

Bénéfice net de CHF 212,4 millions, corrigé de la perte unique résultant de la cession de la société Gläserne Molkerei et du bénéfice de la vente de la participation minoritaire dans Ambrosi, en hausse de 9,3 % par rapport à l’exercice précédent (CHF 194,3 millions), marge bénéficiaire nette corrigée de 5,0 % (exercice précédent: 4,6 %), se situant également dans le haut de la fourchette visée (entre 4,5 % et 5,0 %)

Progrès dans la transformation continue du portefeuille et stratégie axée sur une croissance rentable: la cession de la société Gläserne Molkerei et la vente de la participation minoritaire dans Ambrosi ont entraîné une perte unique de CHF 37,2 millions au niveau de l’EBIT et de CHF 26,1 millions au niveau du bénéfice net

Septième rapport sur la durabilité publié; progrès en matière de développement des collaborateurs et collaboratrices, d’économie laitière durable et de réduction des propres émissions de gaz à effet de serre

Proposition d’augmentation du dividende à CHF 15,50 par action, soit une hausse de 6,9 % (exercice précédent: CHF 14,50) avec un taux de distribution corrigé de 39 % (exercice précédent: 40 %)

Perspectives 2024: croissance organique du chiffre d’affaires entre 1 % et 2 %, EBIT entre CHF 295 millions et 315 millions, marge bénéficiaire nette entre 5,0 % et 5,5 %



«Grâce à la robustesse de notre modèle d’affaires, à notre stratégie claire et à de nettes améliorations opérationnelles dans nos sociétés étrangères, nous avons pu nous affirmer dans un contexte de marché difficile marqué par l’inflation et afficher un bon résultat annuel en 2023. Forts de notre vision, notre action responsable et notre capacité d’innovation, nous avons réalisé d’importants progrès selon nos priorités de croissance sur les marchés et les niches stratégiques», explique Ricarda Demarmels, CEO du groupe Emmi.



Chiffres-clés du groupe Emmi

en millions de CHF 2023 2023

corrigé* 2022 2022

corrigé** Chiffre d’affaires net 4242 4230 Croissance du chiffre d’affaires en % 0,3 8,1 Croissance organique du chiffre d’affaires en % 3,5 7,0 Effet des acquisitions en % -1,0 2,1 Effets de change en % -2,2 -1,0 Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 258,2 295,4 253,0 266,1 en % du chiffre d’affaires net 6,1 7,0 6,0 6,3 Bénéfice net 186,3 212,4 182,5 194,3 en % du chiffre d’affaires net 4,4 5,0 4,3 4,6 Investissements dans des actifs immobilisés (sans acquisitions) 145,1 206,2 en % du chiffre d’affaires net 3,4 4,9 Personnel (sur la base du temps plein) au 31.12. 9346 9368



* Corrigé de l’effet exceptionnel de CHF 37,2 millions pour l’EBIT et de CHF 26,1 millions pour le bénéfice net. Au cours de l’exercice, ceux-ci résultent de la cession de la société Gläserne Molkerei ainsi que de la vente de la participation minoritaire dans Ambrosi S.p.A.

** L’effet d’ajustement au cours de l’exercice précédent se rapporte à une correction exceptionnelle de la valeur des actifs immobilisés de la société Gläserne Molkerei. Il s’élève à CHF 13,1 millions au niveau de l’EBIT et à CHF 11,8 millions au niveau du bénéfice net.



Bon résultat annuel dans un contexte de marché difficile

Dans un contexte toujours exigeant en partie marqué par une forte inflation, le groupe Emmi voit son chiffre d’affaires annuel progresser en 2023, passant à CHF 4242,4 millions (exercice précédent: CHF 4230,0 millions). La croissance du chiffre d’affaires de 0,3 % se compose d’une hausse organique de 3,5 %, d’un effet négatif de change de 2,2 % et d’un effet négatif des acquisitions de 1,0 %. La croissance organique largement étayée et portée par les prix se situe ainsi dans la moyenne des propres prévisions pour l’exercice. La mise en œuvre conséquente de sa stratégie, les positions différenciées sur le marché, les marques innovantes et le portefeuille diversifié de produits et de pays ont permis au groupe Emmi de réaliser de nouveaux progrès. Vous trouverez de plus amples informations sur l’évolution du chiffre d’affaires dans le communiqué de presse du 25 janvier 2024.



Le bon résultat annuel 2023 s’explique notamment par une stratégie axée sur une croissance durable et rentable, des activités de marque et de niche attrayantes, de même qu’une organisation agile et ancrée régionalement, ce qui a permis des améliorations opérationnelles notables dans différentes sociétés. Le groupe Emmi a ainsi réalisé un bon résultat se situant dans la fourchette supérieure de ses propres prévisions. Malgré les effets négatifs de change et des acquisitions dus à la cession de la société Gläserne Molkerei, le bénéfice brut a enregistré une hausse pour atteindre CHF 1555,2 millions (exercice précédent: CHF 1483,1 millions). La marge bénéficiaire brute est passée à 36,7 % (exercice précédent: 35,1 %). Outre la croissance organique, cette augmentation reflète avant tout la transformation continue du portefeuille et les progrès opérationnels réalisés par plusieurs sociétés étrangères telles que Quillayes Surlat au Chili, Emmi Dessert USA ou Emmi Dessert Italie. Des programmes d’efficacité mis en œuvre de manière conséquente, une discipline rigoureuse en matière de coûts et les augmentations de prix responsables, entrées en vigueur avec un certain retard, ont également soutenu cette évolution.



Les frais de personnel ont atteint CHF 566,1 millions en raison d’augmentations des charges salariales liées à l’inflation (exercice précédent: CHF 556,5 millions). La forte augmentation des autres charges d’exploitation, qui atteignent CHF 582,8 millions, corrigées de la perte due à la cession de la société Gläserne Molkerei (exercice précédent: CHF 556,3 millions), s’explique au premier chef par la hausse significative des coûts de l’énergie en raison de la situation du marché. En revanche, la hausse des dépenses pour le marketing et la vente ainsi que pour l’entretien et les réparations a pu être compensée par des coûts de logistique nettement inférieurs. Le résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) s’est ainsi élevé à CHF 413,0 millions (exercice précédent: CHF 379,3 millions). La marge d’EBITDA est ainsi passée de 9,0 % l’année précédente à 9,7 % corrigée au cours de la période sous revue.



Durant cette même période, les dépréciations et amortissements ont baissé, passant de CHF 126,4 millions à CHF 117,6 millions. En revanche, hors ajustement exceptionnel de la valeur de la société Gläserne Molkerei au cours de l’exercice précédent, il en a résulté une légère hausse de CHF 4,3 millions. Par conséquent, le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) s’est élevé à CHF 295,4 millions, ce qui correspond à une hausse de 11,0 % par rapport à l’exercice précédent corrigé (CHF 266,1 millions). La marge d’EBIT corrigée de 7,0 % qui en a résulté est également nettement supérieure à la marge corrigée de l’exercice précédent, qui s’élevait à 6,3 %.



Le bénéfice net, corrigé de la perte résultant de la cession de la société Gläserne Molkerei et du bénéfice issu de la vente de la participation minoritaire dans Ambrosi, s’est établi à CHF 212,4 millions, dépassant ainsi de 9,3 % la valeur corrigée de l’exercice précédent, qui s’élevait à CHF 194,3 millions. La marge bénéficiaire nette corrigée a également pu être nettement améliorée par rapport à l’exercice précédent, passant de 4,6 % à 5,0 % durant la période sous revue.



Dans l’esprit d’une politique de dividendes constante et sur la base du bon résultat et du bilan solide, le Conseil d’administration propose une augmentation du dividende de 6,9 % pour atteindre CHF 15,50 par action (exercice précédent: CHF 14,50).



Transformation continue du portefeuille

Dans le cadre de la transformation continue et systématique de son portefeuille ainsi que de ses priorités axées sur des marchés et des niches rentables et stratégiques, Emmi a annoncé le 6 juillet 2023 la cession de la société allemande Gläserne Molkerei GmbH, finalement intervenue le 14 août 2023. Cet effet exceptionnel a grevé l’EBITDA et l’EBIT de l’année 2023 à hauteur de CHF 37,2 millions, et le bénéfice net à hauteur de CHF 28,9 millions. Hors effet fiscal positif, la transaction a entraîné une sortie nette de liquidités à hauteur de CHF 11,5 millions. Le 3 juillet 2023, la vente de la participation minoritaire non stratégique dans Ambrosi S.p.A., déjà annoncée en 2022, a par ailleurs été exécutée. Cet effet exceptionnel a eu un impact positif de CHF 2,8 millions au niveau du bénéfice net et a en outre entraîné un afflux net de liquidités de CHF 27,1 millions.



Modèle d’affaires responsable

Depuis des générations, Emmi ancre fermement l’action responsable au cœur de son modèle commercial. En 2023, le groupe a élaboré, en collaboration avec des partenaires, un catalogue de critères scientifiquement fondés pour un lait durable en dehors de la Suisse. En Suisse, au cours de la première année de l’initiative sectorielle «KlimaStaR Milch», les premiers leviers de protection du climat pour une économie laitière suisse plus durable ont été identifiés. Suivant la voie vers une empreinte carbone nette nulle d’ici 2050, le groupe Emmi a en outre réalisé de nouveaux progrès en matière d’utilisation des énergies renouvelables et, en tant que membre fondateur de RecyPac, il s’est engagé en faveur de l’économie circulaire des emballages en plastique et des briques de boissons dans toute la Suisse. Enfin, 57 % des collaboratrices et collaborateurs du groupe Emmi disposent d’un plan de développement individuel. De plus amples informations sur l’engagement de longue date du groupe en faveur du développement durable figurent dans le septième rapport de durabilité du groupe Emmi.



Continuité de la surveillance et de la direction

Le 1er avril 2023, l’assemblée générale a élu Urs Riedener à la présidence du Conseil d’administration. Emmi remercie le président sortant, Konrad Graber, pour son travail accompli en faveur d’un positionnement stratégique robuste du groupe Emmi et pour la collaboration fructueuse pendant de si nombreuses années. Par ailleurs, Nadja Lang est membre du Conseil d’administration depuis le 1er avril 2023, et Ricarda Demarmels, jusqu’alors CFO, a succédé à Urs Riedener au poste de CEO du groupe Emmi au 1er janvier 2023. Sacha D. Gerber, nouveau CFO depuis le 1er juin 2023, et Raffael Payer, nouveau Chief Marketing Officer depuis le 1er octobre 2023, sont venus compléter la direction du groupe, qui est ainsi parfaitement parée pour l’avenir.



Résultat 2024 en hausse malgré un climat de consommation morose

Le groupe Emmi s’attend à ce que les conditions économiques générales restent difficiles en 2024. Les incertitudes conjoncturelles – marquées par la persistance des taux d’inflation et des coûts des intrants élevés, des effets de change négatifs et des tensions géopolitiques – ont mis en berne le moral des consommateurs sur de nombreux marchés importants pour Emmi. La plupart de ces marchés prévoient pour 2024 une faible croissance économique, voire une tendance à la récession pour certains. Ce contexte de marché devrait également affecter à court terme la croissance du chiffre d’affaires d’Emmi. Le groupe Emmi continuera donc d’agir avec discipline et prudence, comme à l’accoutumée, afin de faire face à la pression persistante sur les marges. En outre, le groupe continuera de mettre en œuvre des programmes d’efficacité et de réduction des coûts, ainsi que des augmentations de prix responsables lorsque cela est nécessaire, et de poursuivre la transformation continue de son portefeuille conformément aux priorités stratégiques.



Pour l’exercice 2024, Emmi table sur une croissance organique du chiffre d’affaires de 1 % à 2 %, en deçà des prévisions à moyen terme de 2 % à 3 % en raison des incertitudes liées à l’évolution des volumes. En Suisse, la croissance organique attendue se situe entre 0 % et 1 % dans le cadre des prévisions à moyen terme. Concernant les activités à l’étranger, une croissance organique du chiffre d’affaires entre 2 % et 4 % est attendue dans la division Americas et entre 0 % et 1 % dans la division Europe. Sur de nombreux marchés étrangers, les pertes de pouvoir d’achat dues aux taux d’inflation élevés des deux dernières années ont temporairement généré un climat de consommation morose. De plus, la force du franc suisse freine les ventes de produits d’exportation suisses. C’est pourquoi Emmi s’attend à court terme en 2024 à une croissance organique du chiffre d’affaires inférieure aux prévisions à moyen terme dans les divisions Americas et Europe. Au niveau de l’EBIT, grâce à de nouvelles améliorations opérationnelles et à une transformation continue de son portefeuille, le groupe prévoit une augmentation du résultat entre CHF 295 millions et 315 millions, de même qu’une marge bénéficiaire nette en hausse, comprise entre 5,0 % et 5,5 %. Emmi confirme par ailleurs ses objectifs à moyen terme en matière de croissance organique du chiffre d’affaires, de marge bénéficiaire nette, de retour sur investissement et de taux de distribution.



Prévisions pour 2024

Croissance organique du chiffre d’affaires du groupe: 1 % à 2 %

Croissance organique du chiffre d’affaires de la division Suisse: 0 % à 1 %

Croissance organique du chiffre d’affaires de la division Americas: 2 % à 4 %

Croissance organique du chiffre d’affaires de la division Europe: 0 % à 1 %

EBIT: CHF 295 à 315 millions

Marge bénéficiaire nette: 5,0 % à 5,5 %



Prévisions à moyen terme

Croissance organique du chiffre d’affaires du groupe: 2 % à 3 %

Croissance organique du chiffre d’affaires de la division Suisse: 0 % à 1 %

Croissance organique du chiffre d’affaires de la division Americas: 4 % à 6 %

Croissance organique du chiffre d’affaires de la division Europe: 1 % à 3 %

Marge bénéficiaire nette: 5,5 % à 6,0 %

Retour sur investissement (ROIC): tendance à l’amélioration

Taux de distribution: 35 % à 45 %



Emmi publiera ses résultats semestriels 2024 le 14 août 2024 à 7 h 00.