Emmi : met en service une installation solaire thermique novatrice

Le site de production d'Emmi à Langnau, où est notamment fabriquée la fameuse fondue Gerber, est le premier à avoir implémenté en Suisse une installation solaire thermique à usage industriel, et ce, en collaboration avec l'entreprise genevoise TVP Solar SA. En absorbant la lumière du soleil et en la transformant en chaleur, les panneaux solaires thermiques à vide poussé innovants, répartis sur une surface de toit d'environ 210 m2, produisent chaque jour une partie de l'eau de process à haute température nécessaire à la fabrication des spécialités de fondue, de raclette et de fromage à tartiner. A l'inverse d'un système photovoltaïque, qui produit de l'électricité, l'installation solaire produit de la chaleur en toute efficience et de manière constante tout au long de l'année.



«La nouvelle installation solaire thermique réduit notre dépendance aux combustibles fossiles, assure une partie de notre approvisionnement en énergie et stabilise nos coûts énergétiques. Nous pouvons ainsi prévenir les goulets d'étranglement énergétiques et contribuer à la protection du climat», explique Gerold Schatt, Head Group Sustainability chez Emmi.

Abandonner les sources d'énergie fossiles La mise en place de l'installation solaire thermique est une étape supplémentaire dans la démarche de réduction netZERO 2050 et vers l'objectif intermédiaire visant à réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre au sein de l'entreprise d'ici 2027. Outre le chauffage urbain, le photovoltaïque ou la biomasse sur d'autres sites de production, Emmi décarbonise désormais sur le site de Langnau une partie de ses besoins en chaleur grâce à l'énergie solaire thermique. Grâce à cette énergie thermique renouvelable, l'entreprise économise chaque année environ 21 000 litres de fuel et réduit ses émissions de CO2 de 55 tonnes par an. Parmi les autres avantages figurent une réduction significative des coûts par mégawattheure thermique, une moindre dépendance aux combustibles fossiles et donc un approvisionnement énergétique plus stable.

Solution suisse pour la décarbonisation

L'installation solaire thermique réalisée par le fournisseur genevois TVP Solar constitue une première dans l'industrie suisse. TVP Solar a déjà démontré l'efficacité de ses installations solaires thermiques sur le réseau de chauffage des Services Industriels de Genève (SIG) ainsi que dans le cadre de plusieurs projets à l'étranger.



«Ce projet pionnier montre de manière exemplaire le potentiel de l'énergie solaire thermique utilisée dans l'industrie, en Suisse aussi, et confère à Emmi une position de précurseur en matière de réduction des émissions. Nous nous efforçons d'aider les acteurs locaux à réduire leurs émissions et à diversifier leur approvisionnement en énergie», explique Piero Abbate, CEO de TVP Solar. Et d'ajouter: «L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a joué un rôle important dans la mise en œuvre du projet. Pour accélérer et généraliser la décarbonisation dans les entreprises suisses, un soutien encore plus large de la Confédération est indispensable».



Le projet à caractère pilote pour la Suisse mené chez Emmi Langnau a été encouragé par l'OFEN et soutenu par des fonds de la Fondation Suisse pour le Climat. Une promotion plus large est assurée par l'Institut pour la technique solaire SPF dans le cadre du programme pilote et de démonstration de l'OFEN.

Intégration dans les processus existants Le bureau d'ingénieurs-conseils Planair SA, spécialisé dans la transition énergétique et la décarbonisation, a également veillé au bon déroulement du projet. Planair a identifié les domaines à forte consommation d'énergie au sein du processus de fabrication et a dimensionné l'installation en conséquence de façon à trouver l'optimum écologique et économique. L'accent a été mis sur la production d'eau chaude et le préchauffage de l'eau d'alimentation pour la production de vapeur.



«Planair a assuré la liaison technique entre l'installation solaire de TVP et les installations existantes d'Emmi et pu garantir une intégration parfaite dans les processus et exigences de production existants d'Emmi Langnau AG», explique François Bauer, directeur général de Planair.

Un projet «plug-and-play» Compte tenu de l'évolution incertaine de l'approvisionnement énergétique et des coûts élevés de l'énergie, la chaleur produite de manière écologique à partir de l'énergie solaire représente une source d'énergie efficace, sûre et attractive en termes de prix. Emmi étudie actuellement la possibilité d'introduire l'énergie solaire thermique sur d'autres sites de production.

Faits et chiffres sur l'installation novatrice chez Emmi Langnau Plus d'un tiers des émissions de CO2 en Suisse proviennent de la production de chaleur

109 panneaux plats TVP d'une surface brute de 214 m2

Puissance de 145 KWth

Production de chaleur à 95°C toute l'année, même en hiver

55 tonnes de CO2 économisées par an ou 1 375 tonnes sur les 25 ans de durée de vie du système

Rendement solaire thermique escompté: 163 MWh/an ou 764 kWh/m2/an

Contacts Emmi

Simone Burgener, porte-parole | media@emmi.com



TVP

Axelle Montmartin, Relations publiques | markom@tvpsolar.com



Planair

Mattia Balestra, directeur Technique des procédés, Equipements, Qualité STB | mattia.balestra@planair.ch

A propos d'Emmi Emmi est le premier fabricant de produits laitiers de haute qualité en Suisse. L'histoire de l'entreprise remonte à 1907, année de sa création par des coopératives de producteurs de lait dans la région de Lucerne. Grâce à une stratégie ciblée, des produits innovants et des concepts de marques établis au-delà des frontières suisses tels qu'Emmi Caffè Latte ou le fromage Kaltbach, Emmi est devenue un groupe d'entreprises international coté en bourse (EMMN) avec une forte présence locale dans 15 pays.



Le modèle commercial d'Emmi repose traditionnellement sur une approche respectueuse de la nature, des animaux et des êtres humains. Emmi garantit ainsi les meilleurs moments laitiers, aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures et contribue également à la création de valeur dans les régions rurales. L'entreprise commercialise ses produits de grande qualité dans près de 60 pays et les fabrique dans plus de 30 sites de production propres, répartis dans neuf pays. Avec plus de 9000 collaboratrices et collaborateurs, dont environ 70% travaillent hors de Suisse, le Group Emmi a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de CHF 3,9 milliards.

A propos de TVP Solar TVP Solar SA est une société suisse qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des collecteurs thermiques solaires à ultravide innovants à partir d'une technologie brevetée. TVP a révolutionné l'énergie solaire, permettant de décarboner les processus industriels à grande échelle. TVP a déployé des projets dans plus de 9 pays sur 3 continents, fournissant de la chaleur renouvelable sans carbone, l'énergie thermique la moins chère actuellement, qui réduit les coûts d'exploitation et les émissions de CO2 tout en assurant un approvisionnement fiable. Pour de plus amples informations, visitez le site: www.tvpsolar.com.