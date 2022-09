Emmi Management AG / Mot-clé(s) : Autres

Emmi nomme Sacha D. Gerber au poste de CFO



19.09.2022 / 07:01 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Lucerne, le 19 septembre 2022 – Sacha D. Gerber (47 ans) est le nouveau Chief Financial Officer et il rejoint à ce titre la Direction du groupe Emmi. Sacha D. Gerber est au bénéfice d’une longue expérience internationale en gestion financière dans divers secteurs, et assumait précédemment les fonctions de CFO au sein du CALIDA GROUP présent dans le monde entier. Il succèdera à Ricarda Demarmels qui, comme annoncé, prendra la relève d’Urs Riedener en tant que CEO du groupe Emmi au 1er janvier 2023. En ce Capital Markets Day, Emmi confirme de plus son cap stratégique ainsi que les prévisions pour l‘année entière et à moyen terme, communiquées dans le cadre des résultats semestriels 2022. Sacha D. Gerber est nommé Chief Financial Officer (CFO) du groupe Emmi, à la suite de Ricarda Demarmels qui assumera les fonctions de CEO à compter du 1er janvier 2023. Sacha D. Gerber est actuellement responsable du secteur financier et IR en tant que CFO chez CALIDA, un groupe international coté en bourse et spécialisé dans la lingerie haut de gamme. Il a auparavant travaillé chez le fabricant de produits alimentaires Hero et chez Swatch Group. Il est titulaire d’un diplôme d’économiste d’entreprise ainsi que d’un International Executive MBA de l’Université de Saint-Gall. «Avec ses compétences et ses valeurs, Sacha D. Gerber correspond parfaitement à Emmi et à notre culture d’entreprise. Il allie des valeurs suisses à une précieuse expérience internationale et il jouit d’une vaste expertise grâce aux fonctions qu’il a occupées dans des entreprises phares, présentes sur la scène internationale. En tant que CFO, il sera principalement chargé de la poursuite du développement stratégique d’Emmi», déclare Urs Riedener, CEO du groupe Emmi. «Je me réjouis particulièrement à la perspective de relever ce nouveau défi et d’assumer ces nouvelles responsabilités chez Emmi. Je suis très fier de rejoindre une entreprise idéalement positionnée sur le marché, avec des marques et des produits uniques», déclare Sacha D. Gerber, le futur CFO. Continuité et expertise au sein de la direction

En choisissant Sacha D. Gerber, Emmi pourvoit à la vacance créée par la nomination de l’actuel CFO, Ricarda Demarmels, à la tête du groupe Emmi en tant que CEO au 1er janvier 2023. Ainsi que cela avait été communiqué en mars, Ricarda Demarmels succèdera au CEO Urs Riedener début 2023. A l’occasion du Capital Markets Day à Emmen, Emmi confirme de plus son cap stratégique ainsi que les perspectives pour l’année entière et à moyen terme, communiquées dans le cadre des résultats semestriels 2022 et complétées par un focus sur le rendement du capital investi (ROIC). Matériel à télécharger et informations complémentaires Communiqué de presse en PDF

Relations avec les investisseurs | ir@emmi.com

Simone Burgener, Porte-parole des médias | media@emmi.com

