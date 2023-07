Le groupe Emmi vend la Gläserne Molkerei, basée dans le nord-est de l'Allemagne et spécialisée dans la fabrication de produits laitiers biologiques régionaux, à Mutares, dont le siège social se situe à Munich. Cette transaction s’inscrit dans le cadre de la transformation cohérente et continue du portefeuille et de la focalisation sur des marchés et niches stratégiques rentables tels que le café Ready to Drink, les spécialités fromagères, les desserts réfrigérés haut de gamme et les alternatives végétales aux produits laitiers. Avec plus de 120 collaborateurs, la Gläserne Molkerei a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros.



«Les nouveaux rapports de propriété créent des perspectives d’avenir durables à la Gläserne Molkerei et à sa gamme de produits laitiers bio de qualité, et permettent à Emmi de mettre en œuvre de manière cohérente sa stratégie ciblée», a déclaré Ricarda Demarmels, CEO du groupe Emmi.



Après un examen approfondi de différentes options et des discussions intensives avec plusieurs parties intéressées, Emmi a décidé de vendre. Mutares est un expert spécialisé dans les situations de redressement. Par le passé, l’entreprise a prouvé qu’elle était capable de remettre des sociétés sur la voie du succès, tant sur le plan opérationnel que stratégique, et de créer ainsi des perspectives attrayantes pour les collaborateurs, les partenaires commerciaux, les consommateurs et les fournisseurs.



La finalisation de la transaction est soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence compétente. Les parties ont convenu de ne pas divulguer d’informations sur le prix d’achat.



La vente entraînera pour Emmi, au cours de l’exercice 2023, une perte unique d'environ CHF 38 millions au niveau de l’EBIT et d'environ CHF 30 millions au niveau du bénéfice net. Une part importante de cette perte est due au principe de «recyclage du goodwill» exigé par les Swiss GAAP RPC, par lequel le goodwill imputé aux fonds propres à la date d’acquisition doit être pris en compte dans la détermination du résultat de la vente. L’impact négatif sur la trésorerie de la transaction s’élève à environ CHF 10 millions.



Après correction de cet effet exceptionnel résultant de la transaction, Emmi confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2023 publiées le 1er mars 2023 et communiquera comme prévu sur la marche courante des affaires le 18 août 2023, une fois les résultats semestriels disponibles.