Emmi vend manufacture espagnole spécialisée dans le fromage de chèvre

Dans le cadre de son orientation vers une activité internationale à forte croissance et à marge élevée, Emmi a choisi de céder sa participation majoritaire dans l'entreprise espagnole Lácteos Caprinos, spécialisée dans la production de produits laitiers de chèvre. Comptant environ 40 salariés à temps plein, cette entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions d'euros.

Après un examen approfondi des différentes options, cette décision a été prise sur la base de considérations économiques et d'ajustements de la stratégie d'achat de lait de chèvre d'Emmi à l'échelle européenne. Pour Emmi, le développement systématique de l'activité de niche des produits laitiers de chèvre reste important sur un plan stratégique.

Fort d'une longue tradition et d'une grande expertise dans le secteur fromager, le nouveau propriétaire, Lácteas García Baquero S.A., dispose également d'un portefeuille de produits et d'un réseau de distribution complémentaires. Dans le cadre de la transaction, tous les employés seront repris et l'entreprise continuera sous la marque Lácteos Caprinos.

La transaction sera finalisée avant la fin de l'année et les parties ont convenu de ne pas divulguer d'informations sur le prix d'achat. Suite à la vente, Emmi aura une charge unique EBIT pour l'exercice de 2020 d'environ 15 millions de francs suisses. La majeure partie de cette perte est attribuable au principe de «recyclage du goodwill» exigé par les recommandations Swiss GAAP RPC, selon lesquelles le goodwill compensé par les fonds propres au moment de l'acquisition doit être pris en compte dans la détermination du bénéfice de la vente. Par ailleurs, la transaction n'a qu'un impact négligeable sur les liquidités d'Emmi.