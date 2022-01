Hausse du chiffre d'affaires annuel pour Emmi

Zurich (awp) - Le producteur de produits laitiers Emmi a enregistré au cours de l'exercice 2021 une hausse du chiffre d'affaires, grâce notamment à des acquisitions et aux marchés étrangers. Le groupe lucernois a par ailleurs confirmé ses objectifs au niveau de la rentabilité.

Sur les douze derniers mois, les recettes se sont inscrites à 3,91 milliards de francs suisses, en hausse de 5,6%. La croissance organique pour sa part est de 3,6%. La Suisse, le marché le plus important, a connu un repli de 2,2%, moins sévère que prévu par le groupe à 1,65 milliard, indique mercredi un communiqué.

Les chiffres sont supérieurs au consensus AWP.

Le conseil d'administration propose l'élection de Werner Weiss et Hubert Muff, administrateurs de ZMP, l'actionnaire principal d'Emmi, lors de la prochaine assemblée générale du 7 avril. Ils remplaceront Thomas Oehen et Franz Steiger, qui ne se représenteront plus.

L'entreprise prévoit toujours d'engranger un bénéfice opérationnel (Ebit) et une marge se situant au milieu de la fourchette visée. Les résultats détaillés sont prévus le 4 mars.

lk/jh