Zurich (awp) - Le transformateur de produits laitiers Emmi publie mercredi 26 août ses résultats au premier semestre 2020. Six analystes se sont penchés sur la question des prévisions:

S1 2020E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2019A estimations chiffre d'affaires 1'704 1'663 - 1'760 1'663 5 Ebit 100,7 94,5 - 105,0 93,5 6 - marge (en %) 5,9 5,6 - 6,2 5,6 5 bénéfice net 69,1 68,1 - 71,0 72,9 3

FOCUS: depuis le début de la crise sanitaire, Emmi n'a pas communiqué sur la marche de ses affaires, ce qui se traduit par une relative disparité des perspectives. Les analystes supposent toutefois qu'en sa qualité de producteur de denrées alimentaires, le groupe lucernois devrait avoir été moins touché que la moyenne par les effets de la pandémie.

Vontobel rappelle que les recettes en Suisse, soit 48% du total, devraient avoir progressé de mars à mai, en raison de l'absence imposée de tourisme d'achat. En revanche, les activités en Amérique de la division Food Service risquent d'avoir subi de plein fouet les restrictions de voyage, un point de vue que partage Baader Helvea.

Les résultats pourraient faire les frais d'une palette de produits défavorable, la progression des produits meilleur marché, et donc moins rentables, ayant été vraisemblablement plus marquée que celle des denrées haut de gamme à marge élevée.

OBJECTIFS: à l'occasion de la présentation des résultats 2019 début mars, Emmi a communiqué ses objectifs annuels. Un mois plus tard, lors de l'assemblée générale, la direction avait indiqué qu'il était trop tôt pour mesurer les conséquences financières de la crise de coronavirus. On peut donc s'attendre à voir les objectifs ajustés - du moins en partie.

Objectifs 2020 (tels que communiqués le 2 mars):

- ventes groupe: +2 à +3% Suisse: 0 à +1% Amériques: +4 à +6% Europe: +1 à +3% - Ebit: 255 à 265 mio CHF - marge bénéficiaire nette: 4,8 % à 5,3

POUR MÉMOIRE: depuis l'assemblée générale d'avril, Emmi n'a plus communiqué d'informations financières d'importance (acquisitions, marche des affaires, allocation de capital, etc).

COURS DE L'ACTION: actuellement autour de 860 francs suisses, la nominative Emmi s'est appréciée d'environ 2% par rapport à fin 2019, faisant mieux que la moyenne du marché. Le cours actuel reste relativement éloigné tant du plus haut annuel (958,00 francs suisses, le 29 janvier) que du plus bas (725 francs suisses le 18 mars).

Selon la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Emmi est la deuxième entreprise alimentaire suisse la plus défensive après Nestlé dans le contexte actuel, ce qui pourrait permettre une prime encore plus élevée, surtout si Emmi s'avère en mesure d'étayer cette affirmation par une bonne performance semestrielle.

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES, selon AWP Analyser:

acheter: 3 conserver: 3 vendre: 1 objectif de cours moyen: 845,83 francs suisses

prévisions détaillées:

norme Swiss GAAP FER (en mio CHF) S1 20E S1 19A analyste +/-% chiffre d'affaires: 1'663 Vontobel 1'760 Weber Baader Helvea 1'706 von Arx Kepler Cheuvreux 1'700 Cox Mainfirst 1'693 Oberhuber ZKB 1'663 Schwendimann consensus AWP: 1'704 +2,5 Ebit: 93,5 UBS 105,0 Iffert Baader Helvea 105,0 Vontobel 100,5 ZKB 100,0 Mainfirst 99,2 Kepler Cheuvreux 94,5 consensus AWP: 100,7 +7,7 marge Ebit (en %): 5,6 Baader Helvea 6,2 ZKB 6,0 Mainfirst 5,9 Vontobel 5,7 Kepler Cheuvreux 5,6 consensus AWP: 5,9 bénéfice net: 72,9 Vontobel 71,0 Mainfirst 68,3 Kepler Cheuvreux 68,1 consensus AWP: 69,1 -5,2

commentaires d'analystes (non traduits):

VONTOBEL (René Weber): The performance in Switzerland (48% of sales) was most likely positive due to fact that shopping tourism did not take place in March-May. On the other hand, there was a strong downturn at Food Service (only 15% for the group, but 30% in Americas). This, along with higher logistic costs, will have a negative impact on margins. We expect we will have to lower our FY20 estimates after the 1H19 announcement and therefore confirm our Hold rating. HOLD

ZKB (Patrik Schwendimann): Emmi dürfte im Covid-19-Umfeld seine defensiven Qualitäten zeigen können. Gemäss unserer Einschätzung ist Emmi nach Nestlé im aktuellen Umfeld das zweitdefensivste CH-Nahrungsmittelunternehmen, was eine noch höhere Bewertungsprämie zulassen würde. Falls Emmi dies mit vergleichsweise guten 1H-Zahlen untermauert, dürfte sich der Aktienkurs weiter erholen. ÜBERGEWICHTEN

site web: www.emmi.ch

jl/uh/buc/jh