Emmi AG est une société laitière et une société holding basée en Suisse. L'entreprise fabrique une gamme de produits laitiers et de crémerie, notamment du lait, du beurre, de la margarine, de la crème, des yaourts, du fromage, proposés sous la marque Caffe Latte, des quarks, des desserts et de la crème glacée. Elle propose également des produits alimentaires fonctionnels, tels que le yaourt à boire Benecol avec des esters de stanol pour aider à réduire le cholestérol, et Aktifit, un yaourt à boire probiotique. Elle exporte ses produits, qui se répartissent entre les segments du fromage et des produits frais, dans des pays du monde entier. En Suisse, la société se concentre sur le développement, la production et la commercialisation de produits laitiers et frais, ainsi que sur la production, la maturation et le commerce de fromages principalement suisses. En dehors de la Suisse, la société se concentre sur les concepts de marque sur les marchés européens et nord-américains. La société opère par le biais de filiales situées en Europe, aux États-Unis et au Canada, notamment Redwood Hill Farm & Creamery, Cypress Grove Chevre et Emmi Roth USA.

Secteur Transformation des aliments