Raffael Payer sera le nouveau Chief Marketing Officer chez Emmi

Le 1er octobre 2023, Raffael Payer deviendra Chief Marketing Officer (CMO) de Emmi ainsi que membre de la Direction du groupe Emmi. Spécialiste confirmé, il jouit d’une longue expérience, large et internationale, dans des postes de marketing et de direction.



Agé de 41 ans, il est actuellement Vice President of Restaurant, Retail & E-Commerce de la Ghirardelli Chocolate Company aux États-Unis, qui appartient à Lindt et Sprüngli, et dont il était auparavant Vice President of Marketing. De 2016 à 2019, Raffael Payer a été responsable marketing pour Lindt et Sprüngli en Russie et a occupé auparavant différents postes dans les domaines du marketing et des ventes chez Mars Suisse. Il est titulaire d’un master en stratégie et management international de l’université de Saint-Gall (HSG).



«Je suis très heureux qu’en la personne de Raffael Payer, nous ayons pu recruter pour Emmi une personnalité dynamique et orientée vers le travail d’équipe, disposant de vastes connaissances du marché et du marketing ainsi que d’une expérience de direction internationale. Ses valeurs, sa philosophie du management et sa forte orientation consommateurs sont en parfaite adéquation avec Emmi. Avec sa passion pour les personnes, les marques et l’innovation, Raffael contribuera, avec nos équipes, à renforcer encore nos marques et nos positions sur le marché», a déclaré Ricarda Demarmels, CEO du groupe Emmi.



«Je suis fier de faire partie du groupe Emmi, car pour moi, Emmi associe comme aucune autre entreprise les valeurs de tradition et d’innovation. Je me réjouis de créer encore plus de moments de plaisirs laitiers avec les marques fortes et les équipes passionnées d’Emmi», déclare Raffael Payer, CMO désigné.