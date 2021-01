28/01/2021 – Forte résilience du modèle d'affaires exercice 2019/2020 : résistance de l'activité et des résultats

Chiffre d'affaires succursales et activités B to B

L'ensemble de ces éléments prouvent la résilience du marché de la fleur et des plantes et celle du modèle d'affaires d'EMOVA Group. En dépit de l'incertitude actuelle, je suis confiant sur la capacité de notre Groupe à traverser cette crise et rebondir, avec une dynamique de développement renforcée tant en magasins qu'en e-commerce.»

Sur l'exercice, EMOVA Group dégage un volume d'affaires de 102,4 M€ pour un parc de 361 magasins. La marge d'EBITDA ajusté s'élève à 13% marquant la résilience du Groupe. Hors fermeture administrative des magasins pendant 57 jours, le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle courante auraient été en progression sur l'exercice. Comme en sortie du premier confinement en mai dernier, l'activité a repris sa dynamique en sortie du deuxième confinement avec un mois de décembre en hausse d'activité par rapport à décembre dernier, et ce, malgré le contexte toujours rétif aux moments de convivialité. Nous avons également ouvert 6 magasins à la marque Monceau Fleurs depuis début octobre, illustrant la confiance de nos partenaires franchisés.

EMOVA Group (FR 0013356755 - ALEMV), 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Cœur de Fleurs et Bloom's, annonce ses résultats annuels pour l'exercice clos au 30 septembre 2020 et son volume d'affaires sous enseigne1 pour le 1er trimestre 2020/2021.

Résultat opérationnel courant majoré des dotations aux amortissements et provisions (2,2M€) et des autres produits et charges d'exploitation

Comptes arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de Surveillance le 27 janvier 2021. Les annexes et rapport de gestion sont en cours de finalisation. Les procédures d'audit des CAC sont en cours.

Emova Market Place poursuit sa dynamique au service des franchisés, apportant une plus grande homogénéité de gammes au sein du réseau, et une qualité et facilité d'approvisionnement renforcées. Le chiffre d'affaires de la centrale d'achats est en croissance de 24% sur l'exercice.

Dans ce contexte adverse, le chiffre d'affaires des magasins s'établit en retrait. Le revenu des franchisés (8,4 M€) intègre un effet périmètre lié à la fermeture des points de vente non suffisamment performants et le chiffre d'affaires des succursales et des activités B to B s'établit à 9,8 M€.

A fin septembre 2020, les capitaux propres s'élèvent à 34,4 M€ (vs. 32,0 M€), renforcés par l'augmentation de capital d'avril 2020. L'endettement financier net hors IFRS 16 à s'établit 10,9 M€ (10,4 M€ à fin septembre 2019). En intégrant l'impact lié à la norme IFRS 16, l'endettement financier net ressort à 15,3 M€. Sur l'exercice, EMOVA Group a diminué son enveloppe d'investissements à 1,8 M€ (vs. 4,0 M€ sur l'exercice précédent) tout en maintenant les investissements essentiels à son futur développement, notamment les frais liés au développement du nouveau site Monceau Fleurs lancé en juin et à la poursuite du développement d'Emova Market Place.

Les dotations aux amortissements de l'exercice intègrent l'impact d'IFRS 16 (1,4 M€) et s'établissent en conséquence à 2,2 M€, contre 0,7 M€ à fin septembre 2019. Les autres produits et charges opérationnelles s'élèvent à -0,5 M€ prenant en compte principalement les charges de départ de personnel et de litiges en cours ainsi que la destruction du stock de végétaux des magasins liée à la fermeture administrative en mars 2020. Compte tenu de ces éléments, le résultat opérationnel s'élève

Le résultat opérationnel courant ressort à 0,9 M€. L'impact du premier confinement et de la norme IFRS 16 sur le résultat opérationnel courant est estimé respectivement à -1,9 M€ et +0,2 M€. Retraité de ces éléments, le résultat opérationnel courant de l'exercice aurait été de 2,6 M€, en hausse par rapport à l'exercice précédent, soit une marge opérationnelle courante retraitée de 9,5%, contre 9,3% sur l'exercice précédent. L'estimation de l'impact de la Covid-19, détaillée en annexe, prend en compte uniquement la fermeture des magasins pendant 57 jours. En sortie de confinement, les occasions de convivialité propices à l'achat de fleurs et de plantes étant restées réduites, la résistance de la marge opérationnelle courante illustre la vigilance du Groupe sur sa structure de charges et sa forte capacité d'adaptation et de réactivité.

Nombre de magasins par 31/12/2020 30/09/2020 Variation 31/12/2019 Variation enseigne séquentielle* T1 Monceau Fleurs 206 201 5 195 11 Happy 26 27 -1 29 -3 Cœur de Fleurs 66 71 -5 74 -8 Au Nom de la Rose 62 62 0 65 -3 Total nombre de magasins 360 361 -1 363 -3 dont succursales 35 35 0 36 -1 dont franchises 325 326 -1 327 -2 dont franchises France 262 263 -1 264 -2 dont franchises Internationales 63 63 0 63 0

Le volume sous enseigne du 1er trimestre 2020/2021 s'établit à 27,2 M€, en repli de 2,4 M€ par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, mais en croissance de plus de 10% en séquentiel, par rapport au 4ème trimestre 2019/2020 illustrant la reprise de l'activité.

Durant ce trimestre, l'activité a connu des évolutions contrastées en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. Le volume d'affaires en octobre est ressorti en forte hausse malgré l'instauration du couvre-feu. L'activité en novembre a été impactée par la fermeture administrative des magasins entre le 3 et le 27 novembre 2020. Toutefois, contrairement au 1er confinement, les magasins ont su maintenir une activité partielle grâce aux livraisons, call and collect, click and collect et drive et ainsi préserver 50% du volume d'affaires mensuel de novembre 2019. Dès le confinement levé en décembre, et comme le Groupe l'avait déjà constaté en sortie du 1er confinement, la dynamique commerciale a repris. L'activité sur décembre ressort ainsi en hausse par rapport à décembre dernier, alors même que les mesures sanitaires limitaient toujours les moments de célébration qui sont un des ressorts de la dynamique d'achats de fleurs et de plantes.

Le volume d'affaires sous enseigne e-commerce progresse significativement sur l'exercice sur l'impulsion du nouveau site Monceau Fleurs, lancé en juin.

Signe de l'appétence pour les marques du Groupe et de la résilience du marché de la fleur, le Groupe a ouvert 6 nouveaux magasins en franchises Monceau Fleurs à Amboise, Sartrouville, Vitry sur Seine, Strasbourg, Marseille et la Ciotat sur le 1er trimestre 2020/2021. Le Groupe poursuit par ailleurs la rationalisation de son parc. Au total, à fin décembre 2020, EMOVA Group compte 360 points de vente, dont 35 succursales et 325 franchises.

Ambitions et perspectives

En parallèle de sa gestion de la crise, EMOVA Group a poursuivi tout au long de l'exercice écoulé, ses développements stratégiques, dont notamment le lancement du nouveau site e-commerce Monceau Fleurs en juin et l'ouverture de l'école florale en octobre 2020. Le site e-commerce de Monceau Fleurs a permis d'augmenter de façon significative le trafic, le nombre de commandes et le taux de conversion. L'école florale fournira aux points de vente d'EMOVA Group des collaborateurs qualifiés et formés aux méthodes du Groupe - des éléments essentiels pour la qualité de service clients et l'accompagnement des franchisés.

