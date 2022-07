EMOVA : 07/07/2022 – Communiqué de presse sur les résultats semestriels

Au 31 mars 2022, le chiffre d'affaires d'EMOVA Group s'établit à 16,9 M€, contre 14,3 M€ au 31 mars 2021, soit une hausse de 18%. Cette croissance intègre à la fois un effet de base positif du fait de la situation sanitaire dégradée sur le 1er semestre 2020/2021 et un effet périmètre lié aux 16 franchises reprises en succursales en mai 2021 et aux 8 autres acquises en début d'année 2022.

Chiffre d'affaires succursales et activités B to B

Franck Poncet, Président du Directoire d'EMOVA Group, déclare : « EMOVA Group a réalisé de très bonnes performances sur le premier semestre de l'exercice 2021/2022. Je salue l'engagement des équipes et des franchisés, et les en remercie. Nous continuons à dérouler notre feuille de route, avec notamment le rééquilibrage du parc entre succursales et franchises, ce qui a un impact positif sur notre performance financière. Fort de ces réalisations sur le premier semestre, nous confirmons nos objectifs pour l'exercice malgré une situation géopolitique et économique qui se dégrade et qui pèsera sur notre activité au second semestre. Nous sommes collectivement investis dans le succès du développement de notre Groupe, guidés par de fortes ambitions RSE encadrées par une Charte dédiée. »

EMOVA Group (FR 0013356755 - ALEMV), 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy, Cœur de Fleurs et Bloom's, annonce ses résultats pour 1er semestre 2021/2022.

Résultat opérationnel courant majoré des dotations aux amortissements et provisions (1,4 M€) et des autres produits et charges d'exploitation (non significatif sur le semestre). Ce solde intermédiaire de gestion non comptable vise à traduire la performance opérationnelle du Groupe indépendamment de sa politique de financement, de sa politique d'investissement et de sa fiscalité assise sur le résultat.

Comptes arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de Surveillance le 6 juillet 2022. Comptes non audités. Le rapport semestriel est publié ce jour sur le site de la société.

franchises en baisse de 42 points de vente entre mars 2021 et mars 2022 (dont 24 transférés du périmètre franchises au périmètre succursales et dont 11 à l'international liés au contexte géopolitique) illustre la pertinence du nouveau mix enseignes qui se traduit par le renforcement de la marque Monceau Fleurs dans le parc.

Confirmation des objectifs

EMOVA Group a délivré d'excellentes performances sur le 1er semestre 2021/2022. Le chiffre d'affaires est en hausse de 18%, la marge d'EBITDA progresse de plus d'un point et le parc de magasins est plus équilibré en succursales et franchises conformément à la stratégie annoncée.

Dans le contexte géopolitique et économique actuel qui se dégrade fortement, et ses conséquences sur l'inflation et les arbitrages de consommation, EMOVA Group anticipe un second semestre en retrait par rapport aux performances du premier semestre et par rapport au second semestre 2020/2021. Toutefois, les très bonnes performances du premier semestre et l'impact positif des effets périmètres permettent de confirmer les objectifs pour l'exercice 2021/2022 : croissance normalisée du chiffre d'affaires et de l'EBITDA ajusté à situations économique et sanitaire comparables, stabilisation de la marge d'EBITDA par rapport à l'exercice précédent et ouverture d'une quinzaine de magasins sur l'exercice.

Prochaine publication le 09/09/2022 après bourse :

Volume d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2021/2022

A propos d'EMOVA GROUP

Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de plantes et de fleurs au détail en France, grâce à ses quatre marques enseignes : Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy, Cœur de Fleurs, et à sa marque exclusivement digitale, Bloom's. Son modèle s'appuie à la fois, sur le développement de succursales détenues en propre, sur un réseau de franchisés entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans l'approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires et sur une présence digitale avec plus de 8% du volume d'affaires à fin septembre 2021 réalisé en e-commerce. Au 30 septembre 2021, le groupe compte 346 magasins, dont 289 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR 0013356755 - ALEMV - Reuters: ALEMV.FP

Bloomberg: ALEM.PA 969500W4XYRN9R81DL52).

Pour plus d'informations : http://emova-group.com

Contacts :

Relations Investisseurs

EMOVA Group

Franck PONCET, Président du Directoire

Sandy BOURDIN, Directrice Administrative et Financière

Tel. : 01 80 00 20 49

ri@emova-group.com

3