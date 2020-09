EMOVA : 08/09/2020 – Volume d'affaires au 30 juin 2020 (T3 2019/2020)

VOLUME D'AFFAIRES AU 30 JUIN 2020 (T3 2019/2020) : 23,3 M€ CONFIRMATION DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE POST CONFINEMENT

Communiqué de presse

Paris, le 8 septembre 2020 - 18h00

EMOVA Group (FR 0013356755 - ALEMV), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques

Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Cœur de Fleurs et Bloom's, annonce son volume d'affaires pour le 3ème trimestre de l'exercice 2019/2020.

Franck Poncet, Président du Directoire d'EMOVA Group, commente : « Depuis le 11 mai, date de sortie du confinement, la fréquentation de nos magasins est dynamique et le rythme d'achat de fleurs et de plantes est soutenu. Sur le mois de juin, le volume d'affaires ressort en croissance de 94%. Nos magasins ont réalisé une hausse d'activité de 20% sur la fête des mères - qui se tenait en mai en 2019. Trois nouveaux magasins ont par ailleurs ouvert entre la sortie du confinement et la fin juin. Le volume d'affaires sous enseigne réalisé au 30 juin ressort à 23,3 M€ malgré 40 jours de fermeture des magasins, attestant de la résilience du Groupe et de son marché. En dépit d'un contexte sanitaire qui reste incertain, je suis confiant dans la solidité du modèle de développement d'EMOVA Group. Entré en fonction en septembre 2020, j'entends mettre mon expertise au service du Groupe et confirme nos ambitions de croissance et de rentabilité, avec une priorité qui sera donnée au déploiement multicanal des enseignes et au développement durable. »

Volume d'affaires du 3ème trimestre clos au 30 juin 2020 en baisse, masquant la reprise de la dynamique commerciale post confinement

En M€ T3 T3 Données à fin juin 2019/2020 2018/2019 Volume d'affaires sous enseigne Variation Variation 23,3 33,1 -9,8 78,7 92,1 -13,4 dont succursales 2,5 2,9 -0,4 7,7 6,9 0,8 dont franchises 20,8 30,2 -9,4 71,0 85,2 -14,2 dont franchises France 19,9 25,9 -6,0 63,5 75,1 -11,6 dont franchises Internationales 0,9 4,3 -3,4 7,5 10,1 -2,6 9 mois 9 mois 2019/2020 2018/2019

* : Le volume d'affaires sous enseigne est un indicateur financier non-IFRS, non audité, issu des données de gestion. Il correspond au chiffre d'affaires réalisé par les magasins de chaque réseau (franchisés et succursales). Ce chiffre ne prend pas

en compte les revenus générés par Emova Market Place, ni par les sites de e-commerce.

Dans un 3ème trimestre amputé de 40 jours d'activité au cœur d'une crise sanitaire inédite, le volume d'affaires d'EMOVA Group s'établit à 23,3 M€, en retrait contenu de 9,8 M€ par rapport à la même

période de l'exercice précédent. Cette évolution masque le fort rebond commercial, constaté par le

Groupe dès la fin du confinement. Ainsi, au mois de juin, le volume d'affaires ressort en croissance de 94%, avec une excellente performante de l'activité sur la fête des mères (+20%) qui avait eu lieu en

mai en 2019.

Depuis juin, le dynamisme de la demande en plantes et fleurs s'est poursuivi. Entre le 11 mai (date de réouverture des magasins) et le 31 août 2020, la croissance du volume d'affaires s'élève à +14% versus la même période pour l'exercice 2018 /2019, étant précisé que le groupe compte 364 magasins à fin août contre 366 magasins à fin août 2019.

A fin juin, le volume d'affaires des franchises atteint 20,8 M€, contre 30,2 M€ au 30 juin 2019, reflétant l'impact de la crise sanitaire et tenant compte d'un effet périmètre défavorable lié à la rationalisation

du parc de magasins (- 6 points de vente net).

Sur la période, l'activité des succursales résiste avec un retrait très limité de 0,4 M€ par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent. Le parc compte 3 points de vente supplémentaires par rapport au

30 juin 2019.

Au global, sur une période de 9 mois atypique avec les mouvements de grève fin 2019/début 2020, puis le confinement jusqu'au 11 mai, le volume d'affaires s'établit à 78,3 M€ démontrant la résilience

du modèle et de son marché dans un contexte adverse.

Parc de magasins : reprise des ouvertures post confinement

Nombre de magasins par enseigne

30/06/2020

31/03/2020

Variation séquentielle*Variation

30/06/2019

T3

Monceau Fleurs Happy

201

200

28

28

Cœur de Fleurs

71

71

Au Nom de la Rose

64

65

1 0 0 -1

193 8

30 -2

79 -8

65 -1

Total nombre de magasins 364 364 0 367 -3 dont succursales 36 36 0 33 3 dont franchises 328 328 0 334 -6 dont franchises France 265 265 0 266 -1 dont franchises Internationales 63 63 0 68 -5 * Variation nette entre les ouvertures et fermetures des franchises et succursales.

Au 30 juin 2020, le parc de magasins EMOVA Group compte 364 points de vente. Sur le trimestre, et malgré la situation complexe, le groupe a ouvert une nouvelle franchise Monceau Fleurs à Paris.

Depuis la sortie du confinement et jusqu'à fin juin 2020, 3 points de vente ont ouvert : 2 à la marque Monceau Fleurs et 1 à la marque Cœur de Fleurs. Les ouvertures de nouveaux magasins planifiées avant la crise sanitaire se poursuivent, illustrant la confiance des franchisés envers le Groupe.

Perspectives à fin d'exercice

Aujourd'hui, toutes les boutiques françaises ont rouvert leurs portes dans le strict respect des consignes sanitaires. Les franchises à l'étranger sont également dans leur grande majorité à nouveau opérationnelles, dans des conditions de sécurité et d'hygiène optimales répondant aux contraintes de

chaque pays.

Au cœur de la crise, EMOVA Group a poursuivi ses chantiers stratégiques. Le nouveau site Monceau Fleurs, lancé en juin, donne des résultats conformes aux attentes. La première rentrée de l'Ecole florale

est attendue en octobre.

La situation de trésorerie a été également renforcée par l'augmentation de capital de mai et la conclusion d'un PGE de 5 M€.

Fort de la qualité de ses marques, de son engagement auprès de ses franchisés, de sa Market Place prisée par ses enseignes, et sous l'impulsion de Franck Poncet nouvellement nommé Président du Directoire1, EMOVA Group entend :

- développer son parc,

- renforcer la qualité de service délivrée au réseau en continuant notamment à développer Emova Market Place,

- développer de nouvelles offres et services clients, notamment digitaux,

- poursuivre l'amélioration de la rentabilité.

Prochaine publication le 16 novembre 2020 après bourse :

Volume d'affaires sous enseigne du 4ème trimestre 2019/2020

A propos d'EMOVA GROUP

Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail, grâce à ses quatre marques enseignes : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Cœur de Fleurs, et à sa marque exclusivement digitale, Bloom's. Son modèle s'appuie à la fois, sur le développement de succursales détenues en propre et sur un réseau de franchisés entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans l'approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. Au 30 septembre 2019, le

groupe compte 366 magasins, dont 301 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR 0013356755 - ALEMV - 969500W4XYRN9R81DL52).

Pour plus d'informations : http://emova-group.com

1 Voir communiqué de presse du 1er septembre 2020.

