EMOVA : 14/04/2022 – L'Ecole Florale d'Emova Group prépare sa troisième rentrée avec la certification Qualiopi

L'École Florale d'Emova Group prépare sa troisième rentrée avec la certification Qualiopi

Communiqué de presse

Paris, le 14 avril 2022 - 18h00

EMOVA Group (FR 0013356755 - ALEMV), 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy, Cœur de Fleurs et Bloom's, annonce l'obtention par L'Ecole Florale de la certification Qualiopi.

Historiquement engagé pour la transmission de l'art floral et convaincu par la formation professionnelle, Emova Group a créé l'École Florale qui forme au CAP de fleuriste. Seul groupe de son secteur à intégrer une formation par l'apprentissage, elle propose un tremplin efficace vers le marché de l'emploi dans un secteur d'activité mêlant savoir-faire artisanal, passion et commerce.

Le fleuriste est le commerce de proximité préféré pour l'achat de fleurs : 5 consommateurs sur 10 s'y rendent pour leurs achats de végétaux d'intérieur1. Avec 13 335 entreprises et 1,58 milliard d'euros de chiffre d'affaires2, les opportunités sont nombreuses dans le secteur et couvrent une large variété de métiers : artisan fleuriste, designer floral, vendeur spécialisé en art floral, responsable commercial, responsable magasin et multi magasins, entrepreneur, franchisé …

« La formation des futurs fleuristes est primordiale pour le maintien de notre savoir-faire, et essentielle pour les recrutements futurs en entreprises fleuristes, dont celles d'Emova Group. Le métier est très attirant et ouvert, beaucoup de postes sont à pourvoir. Nous proposons une formation ouverte à tous avec de réelles opportunités professionnelles. L'Ecole Florale prépare par voie d'alternance au diplôme du CAP. Dès le début du cursus, elle s'engage aux côtés des apprentis pour définir leur projet professionnel et leur développement personnel avec un suivi individualisé.» explique Céline Rivals, Directrice des Ressources Humaines et de la RSE.

L'école vient de recevoir la certification Qualiopi qui atteste que ses processus de formation sont conformes aux exigences du référentiel national. Cette certification est un repère fiable et transparent qui garantit la qualité des actions mises en œuvre par l'école.

1

Un réseau puissant et un taux de réussite élevé

En offrant à ses apprenants un accès exclusif à ses près de 300 points de vente sur l'Ile-de-France et en Province, l'École Florale garantit une insertion professionnelle rapide avec de réelles opportunités d'évolution. 80% des

apprenants trouvent un poste en moins de trois mois après l'obtention de leur diplôme. Intégrée à Emova Group, l'École Florale possède son campus en région

parisienne sur le site de son siège social à Issy-les-Moulineaux (92).

Elle offre aux apprentis les compétences techniques, théoriques et artistiques nécessaires pour exercer toutes les facettes du métier d'artisan fleuriste : la création et la composition florale, le commerce de proximité, l'événementiel, la création d'entreprise...

En 2021, 95%3 des apprenants ont obtenu leur CAP Fleuriste du premier coup.

Un taux de réussite élevé qui prouve la qualité de la formation dispensée par l'École Florale, l'expertise de ses intervenants, la pertinence de son programme

pédagogique et la rigueur de son encadrement personnalisé.

Contacts Presse :

Agence reprazent

Marie Laure Ravier - 0660171258

Emmanuelle Mary - 0615378353

1 Source étude Kantar pour Val'hor et FranceAgrimer « les achats de végétaux, arbres, plantes et fleurs des français » en 2020

2 Source chiffres clés fleuristes, étude Val'hor 2020

3 Donnée 2021 - Source : Inserjeunes

Prochaine publication le 07/07/2022 après bourse :

Résultats semestriels 2021/2022

A propos d'EMOVA GROUP

Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de plantes et de fleurs au détail en France, grâce à ses quatre marques enseignes : Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy, Cœur de Fleurs, et à sa marque exclusivement digitale, Bloom's. Son modèle s'appuie à la fois, sur le développement de succursales détenues en propre, sur un réseau de franchisés entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans l'approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires et sur une présence digitale avec plus de 8% du volume

d'affaires à fin septembre 2021 réalisé en e-commerce. Au 30 septembre 2021, le groupe compte 346 magasins, dont 289 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR 0013356755 - ALEMV - Reuters: ALEMV.FP - Bloomberg: ALEM.PA 969500W4XYRN9R81DL52).

Pour plus d'informations : http://emova-group.com

Contacts :

Relations Investisseurs EMOVA Group

Franck PONCET, Président du Directoire

Sandy BOURDIN, Directrice Administrative et Financière Tel. : 01 80 00 20 49 ri@emova-group.com