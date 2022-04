EMOVA : 14/04/2022 – Volume d'affaires du 1e semestre 2021/2022

Volume d'affaires du 1er semestre : 66,9 M€ en croissance de 12% par rapport au niveau d'avant crise sanitaire Confirmation des objectifs financiers

Communiqué de presse

Paris, le 14 avril 2022 - 18h00

EMOVA Group (FR 0013356755 - ALEMV), 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy, Cœur de Fleurs et Bloom's, annonce son volume d'affaires du 1er semestre 2021/2022.

Franck Poncet, Président du Directoire d'EMOVA Group, déclare: « EMOVA Group a réalisé une belle performance globale sur ce 1er semestre avec un volume d'affaires de près de 67 M€, en hausse de près de 12% par rapport à l'avant crise sanitaire, et de près de 9% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Après un 1er trimestre en croissance de plus de 20% et une très belle performance sur la Saint-Valentin avec un volume d'affaires en hausse de près de 40%, notre activité s'est ralentie ces dernières semaines compte tenu du contexte global morose peu favorable aux achats festifs. Ce ralentissement ne devrait être que temporaire : nous confirmons notre objectif de croissance normalisée du chiffre d'affaires et de l'EBITDA ajusté pour l'exercice 2021/2022. Je tiens à remercier l'ensemble de nos équipes et nos franchisés, engagés au quotidien pour conseiller et servir notre clientèle et accompagner le développement de notre Groupe. ».

Volume d'affaires sous enseignes du 1er semestre 2021/2022 : croissance de près de 12% par rapport au niveau d'avant crise sanitaire

Le volume d'affaires sous enseignes du 1er semestre 2021/2022 ressort à 66,9 M€, en croissance de 8,6% par rapport au 1er semestre de l'exercice passé et de 11,7% par rapport au niveau d'avant crise sanitaire (exercice 2018/2019).

En M€

Volume d'affaires sous enseigne * S1 S1 S1 Variation Variation 2021/22 2020/21 2018/19 vs 2020/21 avant crise 66,9 61,6 59,9 5,3 7,0 dont succursales 10,1 5,9 4,8 4,2 5,3 dont franchises 55,8 54,6 54,3 1,2 1,5 dont franchises France 50,4 48,9 47,4 1,6 3,0 dont franchises Internationales 5,4 5,7 6,9 -0,3 -1,5 dont e-commerce 1,0 1,1 0,8 -0,1 0,2

Données à fin mars

* Le volume d'affaires sous enseigne correspond au chiffre d'affaires réalisé par les magasins de chaque réseau (franchisés et succursales ; en direct ou via le e-commerce) et à celui généré par l'activité bouquetterie e-commerce. Le volume d'affaires sous enseigne est un indicateur financier non-IFRS, non audité, issu des données de gestion. Ce chiffre ne prend pas en compte les revenus générés par Emova Market Place.

Le volume d'affaires e-commerce est renommé volume d'affaires bouquetterie e-commerce, sans modification dans le périmètre et mode de calcul.

1

Après un 1er trimestre en croissance de 20%, le 2ème trimestre ressort à 34,3 M€, stable par rapport au 2ème trimestre 2020/2021, et en croissance de 11,5% par rapport au niveau d'avant crise.

Volume d'affaires sous enseigne * 34,3 34,3 30,8 0,0 3,5

En M€ T2 T2 T2 Variation Variation Données à fin mars 2021/22 2020/21 2018/19 vs 2020/21 avant crise 5,7 3,3 2,4 2,4 3,3 28,1 30,4 28,0 -2,3 0,1 dont franchises France 25,4 27,4 24,3 -2,0 1,1 dont franchises Internationales 2,7 3,0 3,7 -0,3 -1,1 dont e-commerce 0,5 0,6 0,4 -0,1 0,1 dont succursales dont franchises

Sur le 2ème trimestre, le parc de magasins d'EMOVA Group a réalisé une très belle performance lors de la Saint-Valentin avec un volume d'affaires en hausse de près de 40%, malgré un historique de performance déjà très élevé en 2021. La dynamique s'est ralentie ces dernières semaines dans un contexte économique et social morose en lien notamment avec les problématiques d'inflation et le contexte géopolitique. La performance du trimestre intègre également un effet calendrier, avec le décalage d'une fête religieuse - traditionnellement génératrice de forte activité - en avril cette année (mars l'an passé).

Le volume d'affaires sous enseigne des succursales ressort à 5,7 M€, intégrant 2,4 M€ d'effet périmètre lié aux 16 franchises reprises en succursales en mai 2021 et aux 8 autres acquises en début d'année 2022. Hors ces effets périmètre, le volume d'affaires trimestriel des succursales s'établit à 3,3 M€, stable par rapport au même trimestre de l'exercice dernier, et ce malgré un parc en diminution. Ceci illustre la pertinence de la stratégie de rationalisation du parc de magasins et du nouveau positionnement de marques, avec Monceau Fleurs installée comme marque leader dans le portefeuille de marques du Groupe.

Le volume d'affaires des franchises s'établit à 28,1 M€. Retraité de l'effet périmètre mentionné ci-dessus, le volume d'affaires trimestriel est stable par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Le volume d'affaires est également stable par rapport au niveau d'avant crise malgré la diminution du parc (337 franchises à fin mars 2019, 276 à fin mars 2022). De même que pour le volume d'affaires succursales, EMOVA Group démontre ainsi la pertinence de sa stratégie volontariste de rationalisation du parc sur des magasins, une marque leader et des emplacements à fort potentiel. Le volume d'affaires des franchises en France est en hausse par rapport au niveau d'avant crise. A l'international, l'activité ressort en baisse, le Groupe se concentrant stratégiquement sur le renforcement de son maillage territorial sur l'Hexagone.

Le volume d'affaires e-commerce est en légère baisse par rapport à l'an passé où il était porté par la crise sanitaire. Il ressort toutefois en hausse par rapport au niveau d'avant crise. Lors de la Saint-Valentin, le partenariat avec UberEats, lancé avant la Saint-Valentin 2021, a généré une belle activité, en croissance par rapport à l'an passé.

Parc de magasins à fin mars 2022 : 332 points de vente

Nombre de magasins par enseigne Variation séquentielle 31/03/2021 Variation T1

Monceau Fleurs 209 204 5 204 5 Happy 22 22 0 26 -4 Cœur de Fleurs 55 58 -3 61 -6 Au Nom de la Rose 46 61 -15 61 -15

Total nombre de magasins 332 345 -13 352 -20 dont succursales 56 49 +7 34 +22 dont franchises 276 296 -20 318 -42 dont franchises France 229 239 -10 256 -27 dont franchises Internationales 47 57 -10 62 -15

A fin mars 2022, EMOVA Group compte 332 points de vente.

EMOVA Group compte 56 succursales à fin mars 2022, contre 49 à fin décembre 2021. Sur le trimestre, le groupe a acquis 8 magasins précédemment sous franchise1. Ces nouvelles succursales, majoritairement sous la marque Monceau Fleurs, sont situées à des emplacements stratégiques à Paris et en région parisienne. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'équilibrage du développement du parc entre succursales et franchises.

Le parc de franchises s'établit à 276 boutiques à fin mars. Outre les franchises devenues succursales mentionnées ci-dessus, l'évolution du parc de franchises sur le trimestre intègre la fermeture des 9 magasins Au Nom de la Rose situés en Russie en lien avec le contexte géopolitique. Ces points de vente généraient un volume d'affaires très peu significatif. Cette décision n'aura donc pas d'impact sur le volume d'affaires de l'exercice. Sur le trimestre, le groupe a par ailleurs ouvert son premier point de vente Monceau Fleurs à Taïwan.

Confirmation des objectifs financiers

Sur la base des éléments du 1er semestre, EMOVA Group confirme ses objectifs financiers pour l'exercice : retour à une croissance normalisée de son chiffre d'affaires et de son EBITDA ajusté, à situations administrative et sanitaire comparables. Comme annoncé précédemment, suite aux actions continues sur la structure de rentabilité, la marge d'EBITDA devrait se stabiliser sur l'exercice 2021/2022.

Le contexte économique et géopolitique induit des décalages dans les projets d'ouverture de magasins. Dans ce contexte, le Groupe anticipe désormais une quinzaine de nouvelles ouvertures de magasins sur l'exercice 2021/2022.

Prochaine publication le 07/07/2022 après bourse :

Résultats semestriels 2021/2022

1 Voir communiqué du 31 janvier 2022.

A propos d'EMOVA GROUP

Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de plantes et de fleurs au détail en France, grâce à ses quatre marques enseignes : Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy, Cœur de Fleurs, et à sa marque exclusivement digitale, Bloom's. Son modèle s'appuie à la fois, sur le développement de succursales détenues en propre, sur un réseau de franchisés entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans l'approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires et sur une présence digitale avec plus de 8% du volume d'affaires à fin septembre 2021 réalisé en e-commerce. Au 30 septembre 2021, le groupe compte 346 magasins, dont 289 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR 0013356755 - ALEMV - Reuters: ALEMV.FP - Bloomberg: ALEM.PA 969500W4XYRN9R81DL52).

Pour plus d'informations : http://emova-group.com

Contacts :

Relations Investisseurs EMOVA Group

Franck PONCET, Président du Directoire

Sandy BOURDIN, Directrice Administrative et Financière Tel. : 01 80 00 20 49 ri@emova-group.com