EMOVA : 19/07/2021 – Nomination de Céline RIVALS

NOMINATION DE CELINE RIVALS

AU POSTE DE DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA RSE

RENFORCEMENT DU COMITE EXECUTIF

Communiqué de presse

Paris, le 19 juillet 2021 - 18h00

EMOVA Group (FR 0013356755 - ALEMV), 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Cœur de Fleurs et Bloom's, annonce la nomination de Céline RIVALS au poste de Directrice des Ressources Humaines et de la RSE.

Franck Poncet, Président du Directoire d'EMOVA Group, déclare : « Je suis heureux d'accueillir Céline Rivals en tant que nouvelle Directrice des Ressources Humaines et de la RSE d'Emova Group. Son leadership et son expertise dans le retail et la RSE ainsi que dans l'accompagnement de groupes en transformation seront des atouts essentiels pour accompagner le développement de notre Groupe. Son arrivée vient renforcer notre Comité Exécutif collectivement engagé dans la poursuite de la dynamique de croissance. »

Titulaire d'un DEA de Droit Social et d'un Master 2 en Ressources Humaines de Dauphine, Céline Rivals a débuté sa carrière chez IBM avant de rejoindre Armand Thiery comme chargée des Relations Sociales, puis Responsable des Ressources Humaines.

En 2010, elle entre dans le Groupe Monoprix où elle occupe la fonction de Responsable des Ressources Humaines avant d'être promue, en 2015, Responsable du département Innovation Sociale, puis du département Juridique et Relations Sociales en 2018. A ce poste, elle encadre 12 personnes dans les domaines des relations sociales et individuelles, du développement des ressources humaines et de la diversité.

Depuis 2020, elle était Responsable RSE chez Parfums Christian Dior au sein du groupe LVMH.

Sous la responsabilité directe de Franck PONCET, elle mettra son expérience au service du Groupe pour attirer et fidéliser les talents et les accompagner dans leur développement de carrière, en contribuant, notamment, à la culture digitale. Elle prend également en charge le déploiement de la politique RSE en France et à l'International.

Prochaine publication le 08/09/2021 après bourse :

Volume d'affaires sous enseigne 3ème trimestre 2020/2021

1