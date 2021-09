EMOVA : 29/09/2021 – Emova Group s'engage pour la lutte contre le gaspillage, 1ère étape de sa stratégie RSE

EMOVA GROUP S'ENGAGE POUR LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE,

PREMIERE ETAPE DE SA STRATEGIE RSE

Communiqué de presse

Paris, le 29 septembre 2021 - 18h00

EMOVA Group (FR 0013356755 - ALEMV), 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Cœur de Fleurs et Bloom's, s'engage pour la lutte contre le gaspillage et plus largement dans une démarche RSE au niveau Groupe.

Le gaspillage végétal peut représenter jusqu'à 5% des ventes d'un fleuriste.

Une perte qu'Emova Group souhaite faire disparaitre en mettant en place pour ses 300 magasins en France différentes solutions pour qu'aucune fleur ou plante ne soit désormais jetée.

Plus de 20 000 bouquets et plantes déjà sauvés.

Déjà plus de 105 magasins du groupe, dont 100% de nos succursales, proposent leurs invendus aux membres de l'application Too Good to Go. Chaque jour, ils peuvent y acheter un beau bouquet ou une plante pour moins de 10€ ou un assortiment pour un minimum de 30€. Les clients en sont très satisfaits comme le confirme la note moyenne de 4,24/5 sur l'application Too Good To Go.

Des bouquets dans les épiceries "NOUS anti-gaspi".

Depuis février 2021, l'atelier Emova Production situé à Issy-les-Moulineaux propose ses bouquets invendus aux épiceries engagées "NOUS anti-gaspi" qui les revendent à tout petit prix à leurs clients. Une démarche qui devrait bientôt essaimer dans plusieurs villes.

Transformer les fleurs fanées en terreau écologique !

Depuis la rentrée, c'est avec la société Vépluche qu'Emova Group s'est allié pour valoriser ses déchets organiques. Toutes les semaines, Vépluche collecte les déchets verts que produisent les magasins du groupe et les transforme en terreau écologique extrêmement nourrissant. Nos magasins peuvent ainsi proposer à leurs clients un terreau issu de recyclage de nos déchets verts. Un pur produit de l'économie circulaire. Bientôt dans toute l'Ile-de-France et la région Rhône-Alpes.

