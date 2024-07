Dans le contexte économique actuel encore incertain, Emova Group reste prudent sur ses performances commerciales du second semestre notamment sur la période estivale (Paris 2024) mais confirme ses objectifs pour l'exercice : maintien de sa rentabilité, développement du parc en franchise et en succursale et poursuite du déploiement de sa Centrale d'achat et de référencement.

Résultat opérationnel courant majoré des dotations aux amortissements et provisions (1,5 M€) et des autres produits et charges d'exploitation (non significatif sur le semestre). Ce solde intermédiaire de gestion non comptable vise à traduire la performance opérationnelle du Groupe indépendamment de sa politique de financement, de sa politique d'investissement et de sa fiscalité assise sur le résultat.

Disclaimer

Emova Group SA published this content on 01 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 July 2024 19:27:36 UTC.