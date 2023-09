Empatho Holdings Inc, anciennement Shane Resources Ltd, est une entreprise canadienne de bien-être virtuel. La société fournit une application mobile axée sur les données et utilisant une technologie avancée pour engager les individus dans la gestion de leur propre santé. La société se concentre sur la fourniture de solutions intelligentes grâce à sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) exclusive PsychAI. La PsychAI guide les utilisateurs pour atteindre des objectifs de bien-être individualisés et personnalisés. Elle améliore également la vitalité, l'humeur, la productivité et le niveau de stress des employés pour améliorer leur vie personnelle et professionnelle. Elle fournit aux managers des informations sur leur équipe pour les aider à réduire l'absentéisme, prévenir l'épuisement professionnel et améliorer la gestion du stress et la santé mentale. La plateforme aide les prestataires de soins de santé à recevoir des informations intelligentes sur le bien-être de leurs patients, ce qui peut les aider à prendre des décisions cliniques éclairées et à améliorer les soins aux patients.

Secteur Logiciels